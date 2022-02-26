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Російські окупанти не досягнули поставлених стратегічних цілей і змушені передчасно вводити у бій резерви, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти не досягнули поставлених стратегічних цілей і змушені передчасно вводити у бій резерви, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 00:00 25 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Регулярні війська ЗС РФ ведуть наступальні дії. Сили оборони України стримують російське вторгнення.

На цей час противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Не маючи достатніх сил, він змушений передчасно ввести у бій додаткові підрозділи других ешелонів та резервів.

Ворог не полишає спроб оточити столицю України. Сили оборони міста Києва міцно тримають позиції. Національна гвардія України здійснює охорону та оборону Вишгородської ГЕС, аеропортів та іншої важливої інфраструктури. Крім того, у самому місті, взято під посилену охорону всі мости, об’єкти центральних тепломереж та інші об’єкти критичної інфраструктури, на дорогах встановили блокпости", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Значні сили окупантів наступають на Київ, додаткові підрозділи ворога йдуть у напрямку Скадовська. ППО знищили декілька ракет та мінімум 2 літаки РФ, - Генштаб

"Противник слабшає з кожним днем, кожним черговим боєм! Збройні Сили України навпаки стають міцнішими щохвилини! Добровольці, резервісти, учасники Територіальної оборони ЗС України, кожен, хто взяв у руки зброю, додає сили українському війську в шляхетній справі захисту територіальної цілісності та недоторканості України", - підкреслили в українському Генштабі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
чтобы бы их бомбили? - нет смысла...у нас высокомобильная война....и опорные пункты и блок посты появятся когда сформируются фронты...
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26.02.2022 00:31
+19
Руский военный корабль идет на ***, за Урал!
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26.02.2022 00:36
+15
⚡️🇺🇸Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США присоединяются к 🇪🇺ЕС и вводят персональные санкции против Путина и Лаврова
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26.02.2022 00:28
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⚡️🇺🇸Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США присоединяются к 🇪🇺ЕС и вводят персональные санкции против Путина и Лаврова
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26.02.2022 00:28 Відповісти
Гарних новин багато не буває..

"Збройні сили України завдали удару по російській авіабазі та знищили два новітніх російських винищувача Су-30. Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook, зазначають Патріоти України.

"Це одна з найуспішніших операцій ЗСУ в історії війни. Це поразка, яку Путін не зможе сховати. У відповідь на бомбардування та ракетні обстріли украінських міст, 19-та ракетна бригада ЗСУ нанесла удар балістичною ракетою Точка-У по російській авіабазі Міллерово, і знищила як мінімум два новітніх російських винищувача Су-30", - зазначив Бутусов."
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26.02.2022 00:42 Відповісти
Потрібно в прикордонних районах ставити блок пости.
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26.02.2022 00:28 Відповісти
чтобы бы их бомбили? - нет смысла...у нас высокомобильная война....и опорные пункты и блок посты появятся когда сформируются фронты...
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26.02.2022 00:31 Відповісти
Ага, і стати військовими злочинцями, щоб більш навіть каски не присилали.
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26.02.2022 00:34 Відповісти
мені подобається ваша пропозиція, але цивілізований світ нас нажаль не зрозуміє, за винятком тих хто вже постраждав так же як і ми від цих цинічних кацапських ви 6 лядків
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26.02.2022 00:43 Відповісти
Пррвокатор - в спам
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26.02.2022 00:45 Відповісти
⚡️Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк вступил в ряды теробороны.
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26.02.2022 00:31 Відповісти
А чё за херня....сегодня был в Военкомате сказали Тер оборона набор прекращён....не желаете ВСУ на годик контракт...а тут всякие бумбоксы вступают...чё за дела?
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26.02.2022 00:33 Відповісти
Території ж різні, десь вже укомплектовано, десь ще ні...
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26.02.2022 00:35 Відповісти
Мне не отказали - но я не дождался до закрытия очереди
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26.02.2022 00:38 Відповісти
если почитать новость внимательно - то он сказал можем обговорить и это...ну по крайней мере оно на столе будет лежать...Нейтральный статус уже пройдённый урок...Даже для Зели и он знает это
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26.02.2022 00:34 Відповісти
Похоже, что только армия адекватно оценивает ситуацию. А это зеленое чмо уже в глаза ge собралось посмотреть, тварь. Тьфу, скотина......
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26.02.2022 00:31 Відповісти
Руцкіє івашки бистро закончілись , баби плохо тужилісь.
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26.02.2022 00:32 Відповісти
"Противник слабшає з кожним днем, кожним черговим боєм! Збройні Сили України навпаки стають міцнішими щохвилини!"
А Зелень хоче дати супротивнику перерву, згоджуясь на перемовини!
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26.02.2022 00:33 Відповісти
Оп'ять перестати стріляти,зеля да?
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26.02.2022 00:38 Відповісти
А силы Украины железные? Оружие надо? Силы укрепить надо? Позолотиться о раненных надо? Банально поспать и отдохнуть надо? Оружие как переправлять и доставлять во время обстрелов? Это как стать сильнее под обстрелами без нужных боеприпасов? (Сегодня Англия могла перебросить помощь).Вам нужно чтоб ЗЕ обо всем орал, вам страна что базар какой-то ?
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26.02.2022 01:00 Відповісти
« позаботиться о раненных»
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26.02.2022 01:01 Відповісти
Надеюсь, что после всего, что произошло, ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ не дадут этому дятлу кварталловскому сдать УКРАИНУ.
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26.02.2022 00:33 Відповісти
та давайте уже кадыровцев дон, тогда у них в Ичкерии всё полыхнет быстрее дон. И с этого дон должен стартовать процесс дезинтеграции этой раковой опухоли дон на глобусе мира дон.
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26.02.2022 00:35 Відповісти
Жодних переговорів!
Тільки війна!
Смерть кацапам!!!!
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26.02.2022 00:35 Відповісти
ДРУЗІ ЕКОНОМИМ ЕЛ ЕНЕГІЮ І ГАЗ.
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26.02.2022 00:36 Відповісти
Руский военный корабль идет на ***, за Урал!
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26.02.2022 00:36 Відповісти
Через тайгу, прихватив шойгу.
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26.02.2022 00:46 Відповісти
Тримайтесь! Молимось за вас любимо і пишаємось! Побачим, чи захочем прийняти НАТО до наших захисників. Можливо, якщо будуть себе добре поводитись. Сьогодні захисники України показують, хто сама сильна армія в світі!!!
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26.02.2022 00:37 Відповісти
Molodci rebjata, vi im horoshi vipisali pistjulini. Jeshcho dostavku gorjucheva im po puti podpolitj, voyt togda rusnja nozjkami pobegut, no kak izveztno im oni bistro toli ustajot to li stirajetsia i pokidajet telo ruskova okupanta.
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26.02.2022 00:48 Відповісти
надо продержаться ещё сутки! весь мир увидел, какая сильная и славная в Украине армия, украинские воины Герои!
в раше уже рухнула экономика, сейчас начнутся бунты в раше, пошли 200 в рашу, режим кабаева - все, сдулся..
и это сделали наши славные воины, Герои Украины!!!
только бы не подкачал зеленский, не наложил бы в штаны раньше времени и не начал переговоры с проигравшим кабаевым!
зеленского надо оградить от ермака, арахаиии и прочих предателей ..
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26.02.2022 00:53 Відповісти
MO Latviji zaprosilo zakritj vozdushnoje prstranstvo ljubim samoljotam iz rashki.
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26.02.2022 00:54 Відповісти
Такую армию, какая сейчас в Украине - почтут за честь принять не только в НАТО, но и во всех организациях мира..
даже кабаев предложил нашим воинам переговоры, потому что силу уважают все, даже маньяки!
Наши украинские воины - Герои!
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26.02.2022 00:56 Відповісти
Не бачу жодної печалі!
Кацапам треба дать *****!
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26.02.2022 01:05 Відповісти
Відчуваю нашу майбутню перемогу!
Кацапи - здавайтеся!!!
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26.02.2022 01:12 Відповісти
РЕЗЕРВЫ у них есть ..... - наверное бабы срочно рожают
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26.02.2022 01:22 Відповісти
в резервах у кремляди остался только путлерюгенд......
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26.02.2022 01:50 Відповісти
На редкость легкомысленное заявление.
1) Главный удар наносится на юге, а вовсе не у Киева. Задачи на юге успешно выполняются, при отсутствии какого-либо осмысленного сопротивления ВСУ (почему так происходит, я, говоря по совести, до сих пор не понимаю): за двое суток противник продвинулся на расстояние более 100 км (скорость марша механизированных частей составляет 100-150 км в сутки: МАРША !!! а не боев); противник захватил плацдарм на правобережье и расширяет его. Всё это происходит на местности, прямо-таки предназначенной для успешного поражения колонн противника всеми видами огня.
То, что этот удар главный, подтверждается не только силой "крымской" группировки, но и тем, что противник, захватывает населенные пункты и устанавливает в них свою власть.
2) В настоящий момент, успехи южной группы таковы, что, если не предпринять решительных мер, то в течение 1-2 дней противник окончательно выйдет в оперативный тыл доброй половине сил ВСУ, стоящих от Донецка до Мариуполя и заставит их принять бой "перевернутым фронтом". Это, скорее всего, приведет, если не к полному разгрому, то к тяжелому поражению ВСУ на этом направлении и, как следствие, установлению контроля над всем югом левобережья приблизительно по параллели Запорожья.
Следует учитывать, что "крымская" группа - это 1/4 всех сил, атакующих Украину. Т.е. возможности наращивания удара у них существуют.
3) Что происходит на Харьковском направлении, мне не совсем понятно (и это меня настораживает): очевидно, что противник просто обходит крупные населенные пункты, мало заботясь о своих коммуникациях. Командование ВСУ этого, очевидно, не понимает (я раньше писал, что решение о формировании обороны вокруг больших городов - ошибочное решение. Этого же мнения я и продолжаю придерживаться - действия противника на Харьковском направлении это подтверждают). Следует учитывать, что "Харьковская" группа противника, практически, равна "Крымской". Что они там делают, никто не знает - нет информации.

Однако, ни о какой преждевременности ввода в бой 2-х эшелонов этих двух групп говорить не приходится: они после прорыва тактической обороны: "Крымской" группе их уже давно пора в дело ввести.

4) Удар по Киеву с севера, я по прежнему оцениваю, как вспомогательный, призванный отвлечь внимание: в принципе, противнику это удается - всё внимание к Киеву и приковано. Видимо, в руководстве ВСУ никто не пытается ответить себе на вопрос: а что будет, если механизированная группировка силою в 2-3 бригады втянется в многомиллионный город? Через сколько она прекратит существование? Тем более, с учетом того, что коммуникации окажутся "подвешенными" в воздухе. Они, поэтому, и стоят на месте - ведут бои за обеспечение коммуникационной линии (хотя бы захватом аэродромов), и панику наводят диверсионными группами, и самим фактом своего существования.
Впрочем, данная группа может быть значительно усилена, но это может произойти только через 1-2 дня, и этот процесс спрятать нельзя - такое усиление, по идее, должно быть вскрыто.
5) Мне кажется, что командование ВСУ до сих пор не в состоянии определиться с приоритетами в поражении целей и в способах их поражения: я никогда не был высокого мнения об оперативных способностях вашего высшего командования, но нынешняя его (командования) импотентность меня просто удручает.
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26.02.2022 03:56 Відповісти
 
 