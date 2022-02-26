Російські окупанти не досягнули поставлених стратегічних цілей і змушені передчасно вводити у бій резерви, - Генштаб ЗСУ
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Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 00:00 25 лютого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
"Регулярні війська ЗС РФ ведуть наступальні дії. Сили оборони України стримують російське вторгнення.
На цей час противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Не маючи достатніх сил, він змушений передчасно ввести у бій додаткові підрозділи других ешелонів та резервів.
Ворог не полишає спроб оточити столицю України. Сили оборони міста Києва міцно тримають позиції. Національна гвардія України здійснює охорону та оборону Вишгородської ГЕС, аеропортів та іншої важливої інфраструктури. Крім того, у самому місті, взято під посилену охорону всі мости, об’єкти центральних тепломереж та інші об’єкти критичної інфраструктури, на дорогах встановили блокпости", - йдеться у повідомленні.
"Противник слабшає з кожним днем, кожним черговим боєм! Збройні Сили України навпаки стають міцнішими щохвилини! Добровольці, резервісти, учасники Територіальної оборони ЗС України, кожен, хто взяв у руки зброю, додає сили українському війську в шляхетній справі захисту територіальної цілісності та недоторканості України", - підкреслили в українському Генштабі.
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"Збройні сили України завдали удару по російській авіабазі та знищили два новітніх російських винищувача Су-30. Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook, зазначають Патріоти України.
"Це одна з найуспішніших операцій ЗСУ в історії війни. Це поразка, яку Путін не зможе сховати. У відповідь на бомбардування та ракетні обстріли украінських міст, 19-та ракетна бригада ЗСУ нанесла удар балістичною ракетою Точка-У по російській авіабазі Міллерово, і знищила як мінімум два новітніх російських винищувача Су-30", - зазначив Бутусов."
А Зелень хоче дати супротивнику перерву, згоджуясь на перемовини!
Тільки війна!
Смерть кацапам!!!!
в раше уже рухнула экономика, сейчас начнутся бунты в раше, пошли 200 в рашу, режим кабаева - все, сдулся..
и это сделали наши славные воины, Герои Украины!!!
только бы не подкачал зеленский, не наложил бы в штаны раньше времени и не начал переговоры с проигравшим кабаевым!
зеленского надо оградить от ермака, арахаиии и прочих предателей ..
даже кабаев предложил нашим воинам переговоры, потому что силу уважают все, даже маньяки!
Наши украинские воины - Герои!
Кацапам треба дать *****!
Кацапи - здавайтеся!!!
1) Главный удар наносится на юге, а вовсе не у Киева. Задачи на юге успешно выполняются, при отсутствии какого-либо осмысленного сопротивления ВСУ (почему так происходит, я, говоря по совести, до сих пор не понимаю): за двое суток противник продвинулся на расстояние более 100 км (скорость марша механизированных частей составляет 100-150 км в сутки: МАРША !!! а не боев); противник захватил плацдарм на правобережье и расширяет его. Всё это происходит на местности, прямо-таки предназначенной для успешного поражения колонн противника всеми видами огня.
То, что этот удар главный, подтверждается не только силой "крымской" группировки, но и тем, что противник, захватывает населенные пункты и устанавливает в них свою власть.
2) В настоящий момент, успехи южной группы таковы, что, если не предпринять решительных мер, то в течение 1-2 дней противник окончательно выйдет в оперативный тыл доброй половине сил ВСУ, стоящих от Донецка до Мариуполя и заставит их принять бой "перевернутым фронтом". Это, скорее всего, приведет, если не к полному разгрому, то к тяжелому поражению ВСУ на этом направлении и, как следствие, установлению контроля над всем югом левобережья приблизительно по параллели Запорожья.
Следует учитывать, что "крымская" группа - это 1/4 всех сил, атакующих Украину. Т.е. возможности наращивания удара у них существуют.
3) Что происходит на Харьковском направлении, мне не совсем понятно (и это меня настораживает): очевидно, что противник просто обходит крупные населенные пункты, мало заботясь о своих коммуникациях. Командование ВСУ этого, очевидно, не понимает (я раньше писал, что решение о формировании обороны вокруг больших городов - ошибочное решение. Этого же мнения я и продолжаю придерживаться - действия противника на Харьковском направлении это подтверждают). Следует учитывать, что "Харьковская" группа противника, практически, равна "Крымской". Что они там делают, никто не знает - нет информации.
Однако, ни о какой преждевременности ввода в бой 2-х эшелонов этих двух групп говорить не приходится: они после прорыва тактической обороны: "Крымской" группе их уже давно пора в дело ввести.
4) Удар по Киеву с севера, я по прежнему оцениваю, как вспомогательный, призванный отвлечь внимание: в принципе, противнику это удается - всё внимание к Киеву и приковано. Видимо, в руководстве ВСУ никто не пытается ответить себе на вопрос: а что будет, если механизированная группировка силою в 2-3 бригады втянется в многомиллионный город? Через сколько она прекратит существование? Тем более, с учетом того, что коммуникации окажутся "подвешенными" в воздухе. Они, поэтому, и стоят на месте - ведут бои за обеспечение коммуникационной линии (хотя бы захватом аэродромов), и панику наводят диверсионными группами, и самим фактом своего существования.
Впрочем, данная группа может быть значительно усилена, но это может произойти только через 1-2 дня, и этот процесс спрятать нельзя - такое усиление, по идее, должно быть вскрыто.
5) Мне кажется, что командование ВСУ до сих пор не в состоянии определиться с приоритетами в поражении целей и в способах их поражения: я никогда не был высокого мнения об оперативных способностях вашего высшего командования, но нынешняя его (командования) импотентность меня просто удручает.