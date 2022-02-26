Франція підтримує відключення Росії від SWIFT, персональні санкцій проти Путіна і надання Україні оборонної зброї, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твиттер українського президента.

"Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France", - написав Зеленський.