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Франція підтримує відключення Росії від SWIFT, персональні санкцій проти Путіна і надання Україні оборонної зброї, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твиттер українського президента.
"Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+19 Запорізький козак
показати весь коментар26.02.2022 01:00
+18 Alex Dev d4763325
показати весь коментар26.02.2022 00:59
+15 Аркадий Вольнов
показати весь коментар26.02.2022 01:01
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"Если бы россияне стреляли по ним, а не по нам, они бы переживали за российских бабушек? или вводили бы запрет на свифт?"
И вообще нужно им предложить стать на наше место. Какие бы они санкции вводили в таком случае?
Того б кума поставити приглядати за зеленським і всим що він збирається підписувати.
незнають як і відмовити звиваються мов той вуж на пательні