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Франція підтримує відключення Росії від SWIFT, персональні санкцій проти Путіна і надання Україні оборонної зброї, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Франція підтримує відключення Росії від SWIFT, персональні санкцій проти Путіна і надання Україні оборонної зброї, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твиттер українського президента.

"Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France", - написав Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
⚡️❗️Главнокомандующий ВСУ сообщил, что под Васильковом (Киевская область) был сбит ИЛ-76 с десантниками на борту
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26.02.2022 01:00
+18
Зеля, тільки не копітулюй, я тобі шию перегризу!
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26.02.2022 00:59
+15
Задайте немцам такой вопрос:

"Если бы россияне стреляли по ним, а не по нам, они бы переживали за российских бабушек? или вводили бы запрет на свифт?"

И вообще нужно им предложить стать на наше место. Какие бы они санкции вводили в таком случае?
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26.02.2022 01:01
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⚡️Россия воспользовавшись «правом вето» заблокировала резолюцию ООН с осуждением её действий вна Украине.
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26.02.2022 00:59 Відповісти
Зеля, тільки не копітулюй, я тобі шию перегризу!
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26.02.2022 00:59 Відповісти
⚡️❗️Главнокомандующий ВСУ сообщил, что под Васильковом (Киевская область) был сбит ИЛ-76 с десантниками на борту
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26.02.2022 01:00 Відповісти
передайте всем "виновным" огромное дзякуй .
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26.02.2022 01:54 Відповісти
Задайте немцам такой вопрос:

"Если бы россияне стреляли по ним, а не по нам, они бы переживали за российских бабушек? или вводили бы запрет на свифт?"

И вообще нужно им предложить стать на наше место. Какие бы они санкции вводили в таком случае?
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26.02.2022 01:01 Відповісти
Пора не оборонительную, а наступательное оружие давать, когда начнут гореть города рашки, вот тогда будет о чем договариваться
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26.02.2022 01:01 Відповісти
Это всё игра слов. Оборонительное, наступательное. Не заморачивайтесь. Оружие оно и есть оружие.
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26.02.2022 01:17 Відповісти
Язиком плескати не мішки тягати Вже хочеться почути щось теперішньому чи минулому часі - "надала", "терміново надає" а не ось це бе-ме
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26.02.2022 01:02 Відповісти
Вчора писали "Гостольський аеродром відбили, але можуть знов здати". А хтось тут написав: "Там мій кум. Він не здасть!"
Того б кума поставити приглядати за зеленським і всим що він збирається підписувати.
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26.02.2022 01:02 Відповісти
там якась курва (патрушев) вже поставила свого кума - дерьмаком звуть
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26.02.2022 01:20 Відповісти
Ti smotri, zelenskij uzhe govorit zhto eto chudo sosuljka nastojashchij drug, nu ok, zelenju posle pobedi, on zasluzhil suda, no eto vsio potom, posle pobedi.
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26.02.2022 01:21 Відповісти
похоже Европа начинает осознавать , что с помощью Украины есть шанс покончить с ******
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26.02.2022 01:02 Відповісти
а что с воззваниямим к говнобабе с фамилией Меркель? гори в аду тварь
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26.02.2022 01:03 Відповісти
М цинічна ****, такаж сама як і ху-ло
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26.02.2022 01:27 Відповісти
Меркантиль я ее всегда называю
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26.02.2022 01:50 Відповісти
на палю бабуШтази.
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26.02.2022 02:55 Відповісти
ti ******* i sosuljka *****, Uktraine uzhe nado nastupateljnoje oruzhije, poka vi tam sobirjotes Ukraina uzhe poidjot v kontrnastuplenije. Daite ragfaeli i s polnimi komplektami raket bez ogranichenija.
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26.02.2022 01:19 Відповісти
ой пане будь ласка потихіше не налякайте їх, бо здається що ті фріци просто закохані чи то в ху%ла чи в свої бариші я хз...
незнають як і відмовити звиваються мов той вуж на пательні
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26.02.2022 01:25 Відповісти
nu ja to ih neljublju i pleval na ihh ljubovj
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26.02.2022 03:20 Відповісти
Макрон молоток. Всё время всех обзванивал, даже ночью уродцу этому из кремля позвонил перед нападением.
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26.02.2022 02:08 Відповісти
видимо несданый ***** кал попер
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26.02.2022 02:56 Відповісти
Грубо, але дуже смішно.
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26.02.2022 03:29 Відповісти
Европейцы понимают, что отключить всё, что только можно у рашки - это в их же интересах? ***** на разгроме Украины не остановится и полезет дальше
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26.02.2022 02:13 Відповісти
И не только. Отключить вообще от цивилизации. Через пару поколений они уже на деревьях будут.
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26.02.2022 12:41 Відповісти
 
 