США і союзники готові застосувати нові санкції проти РФ, якщо не побачимо деескалації, - Держдепартамент
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
США разом з іншими країнами запровадили найболючіший пакет санкцій проти Росії та готові посилити їх, якщо Москва не продемонструє ознак деескалації та припинення насильства.
Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Разом із нашими союзниками й партнерами ми запровадили найболючіший, найбільш вражаючий та спустошуючий пакет санкцій, які коли-небудь бачив світ. Ми маємо додаткові заходи, які готові застосувати, якщо не побачимо деескалації, якщо не побачимо припинення насильства – знову ж – разом з нашими союзниками й партнерами", - підкреслив Прайс.
Він назвав дії Росії "непотрібною, неспровокованою, брудною кампанією проти України", що фундаментально змінило відносини, які мала Москва не тільки зі Сполученими Штатами, але з країнами по всьому світу. Сьогодні, за його словами, сприйняття відносин між США і Росією "є зовсім іншим, ніж кілька тижнів або навіть кілька днів тому".
У цьому зв’язку представник Держдепу висловив солідарність США з народом України й підкреслив, що Путін прорахувався у своєму наступі. "Путін не врахував усіх факторів. Він не врахував сміливість і рішучість народу України", - зауважив Прайс.
Представник Держдепу також наголосив: "Москва зараз є вигнанцем на міжнародній арені, Путін є вигнанцем для світу, його економіка страждатиме, його фінансова система зазнає наслідків".
Водночас він зазначив, що США й інші країни Заходу мають свої інтереси національної безпеки, які полягають в обстоюванні цивілізованих цінностей та готові розпочати дипломатичне врегулювання з РФ за умови негайного припинення агресії та виведення військ з України.
Однак, за його словами, США так і не побачили "жодної ознаки, що Путін готовий піти на деескалацію, що він хоче створити умови, в яких дипломатія матиме успіх".
Будь ласка, зачекайте...
Приблизительно в 00.40 26 февраля около 10 единиц вражеской техники зафиксировали камеры наблюдения возле ЗАГСа по ул. Кондратьева. На вебкамерах зафиксировано движение колонны вражеской бронетехники мимо военного городка. В составе колонны БМ
Росію ізолювали, а Китай Утримався від голосування в Раді Безпеки ООН
кітайці ******* мариновані хли
Это будет победа всей Западной цивилизации. Победа, в том числе и для НАТО. Это повысит вес НАТО в мире, в том числе и перед Китаем.
НАТО будет многим обязано за это Украине.
США, Британія, Польша, Литва, Естонія, Латвія - да, допомогли
а НАТО до цієї перемоги ніяким боком
Ваші "санкції" вже до сраки!
Хочете допомогти - допомагайте винятково зброєю!
Когда уже США и остальные участники НАТО начнут помогать Украине своим вооружением и техникой??? Что мешает, к примеру, США, Израилю и Турции бесплатно передать свои крутые беспилотники украинцам, чтобы они изничтожали ублюдскую орду рашкоскотов, не неся при этом потерь???