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США і союзники готові застосувати нові санкції проти РФ, якщо не побачимо деескалації, - Держдепартамент

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США і союзники готові застосувати нові санкції проти РФ, якщо не побачимо деескалації, - Держдепартамент

США разом з іншими країнами запровадили найболючіший пакет санкцій проти Росії та готові посилити їх, якщо Москва не продемонструє ознак деескалації та припинення насильства.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Разом із нашими союзниками й партнерами ми запровадили найболючіший, найбільш вражаючий та спустошуючий пакет санкцій, які коли-небудь бачив світ. Ми маємо додаткові заходи, які готові застосувати, якщо не побачимо деескалації, якщо не побачимо припинення насильства – знову ж – разом з нашими союзниками й партнерами", - підкреслив Прайс.

Він назвав дії Росії "непотрібною, неспровокованою, брудною кампанією проти України", що фундаментально змінило відносини, які мала Москва не тільки зі Сполученими Штатами, але з країнами по всьому світу. Сьогодні, за його словами, сприйняття відносин між США і Росією "є зовсім іншим, ніж кілька тижнів або навіть кілька днів тому".

У цьому зв’язку представник Держдепу висловив солідарність США з народом України й підкреслив, що Путін прорахувався у своєму наступі. "Путін не врахував усіх факторів. Він не врахував сміливість і рішучість народу України", - зауважив Прайс.

Представник Держдепу також наголосив: "Москва зараз є вигнанцем на міжнародній арені, Путін є вигнанцем для світу, його економіка страждатиме, його фінансова система зазнає наслідків".

Водночас він зазначив, що США й інші країни Заходу мають свої інтереси національної безпеки, які полягають в обстоюванні цивілізованих цінностей та готові розпочати дипломатичне врегулювання з РФ за умови негайного припинення агресії та виведення військ з України.

Однак, за його словами, США так і не побачили "жодної ознаки, що Путін готовий піти на деескалацію, що він хоче створити умови, в яких дипломатія матиме успіх".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Горжусь Украиной. Если она выстоит-это будет не только удар по козлостану.
Это будет победа всей Западной цивилизации. Победа, в том числе и для НАТО. Это повысит вес НАТО в мире, в том числе и перед Китаем.
НАТО будет многим обязано за это Украине.
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26.02.2022 01:17
+7
Карфаген має бути знищений!
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26.02.2022 01:13
+7
Головне триматись, за нас почав вставати весь світ, подивиться що у Португалії, якщо ми вистоємо хочаб тиждень ***** піздець, його братва зрозуміє що вн ішак обіссяний
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26.02.2022 01:20
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ПУТІН БОЇТЬСЯ ТІЛЬКИ ЕМБАРГО! ЙОМУ ***** НА ВАШІ САНКЦІЇ!
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26.02.2022 01:11 Відповісти
де факто эмбарго он уже получил, когда даже китайские трейдеры отказались закупать его говенную нефть
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26.02.2022 02:49 Відповісти
_ля! які ж вони у...бки!!!!!! Бажаю, щоби кацап до них прилетів і приїхав! може дійде до їхніх тугих мізків розум!
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26.02.2022 01:12 Відповісти
Срочная новость!!!Сорвалась срочная поставка дип груза с Колумбии и Аргентины!!!Путин и ко сдаются!!!
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26.02.2022 01:12 Відповісти
якщо європейські імпотенти самі не знають де їм газ ще можна дістати - хай їм Америка допоможе в цьому питанні!
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26.02.2022 01:13 Відповісти
Карфаген має бути знищений!
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26.02.2022 01:13 Відповісти
⚡️В Сумах на Кондратьева передвигается вражеская военная техника
Приблизительно в 00.40 26 февраля около 10 единиц вражеской техники зафиксировали камеры наблюдения возле ЗАГСа по ул. Кондратьева. На вебкамерах зафиксировано движение колонны вражеской бронетехники мимо военного городка. В составе колонны БМ
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26.02.2022 01:14 Відповісти
Вау ...breaking news ....

Росію ізолювали, а Китай Утримався від голосування в Раді Безпеки ООН
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26.02.2022 01:15 Відповісти
Ось вам рахи і ваші китайські союзнички))))
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26.02.2022 01:16 Відповісти
ці макаки підставили хла під цугундер, а тепер будуть його кушать

кітайці ******* мариновані хли
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26.02.2022 01:26 Відповісти
Так і є....бо китайці хитрі, москалі - тупорилі)))
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26.02.2022 01:31 Відповісти
Нет слов!Куда ж ещё большую деэскалацию?Скоро украинцев-то не останется!
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26.02.2022 01:16 Відповісти
Горжусь Украиной. Если она выстоит-это будет не только удар по козлостану.
Это будет победа всей Западной цивилизации. Победа, в том числе и для НАТО. Это повысит вес НАТО в мире, в том числе и перед Китаем.
НАТО будет многим обязано за это Украине.
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26.02.2022 01:17 Відповісти
альо, таварищ, при чому тут НАТО ?

США, Британія, Польша, Литва, Естонія, Латвія - да, допомогли
а НАТО до цієї перемоги ніяким боком
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26.02.2022 01:29 Відповісти
Китай вынужден закрыть АлиЭкспресс после ихних последних заявлений покупают только галоши.
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26.02.2022 01:20 Відповісти
Головне триматись, за нас почав вставати весь світ, подивиться що у Португалії, якщо ми вистоємо хочаб тиждень ***** піздець, його братва зрозуміє що вн ішак обіссяний
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26.02.2022 01:20 Відповісти
Дурбецали!
Ваші "санкції" вже до сраки!
Хочете допомогти - допомагайте винятково зброєю!
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26.02.2022 01:27 Відповісти
Навіть Китай почав сумніватися в підтримці Росії.
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26.02.2022 01:28 Відповісти
Вони (колективний Захід ) не розуміють наскільки жалюгідно в даний момент виглядає це белькотіння про "санкції" ? Чи вони реально політичні та військові імпотенти ? От ніби і є член (тобто НАТО і його військова потуга ) є ,але коли його реально треба застосувати ,то він повністю непрацездатний і на пів-шостої ...
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26.02.2022 01:32 Відповісти
Ембарго нефти и газа окончательно решит кацапский вопрос
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26.02.2022 01:33 Відповісти
********! Идиоты! Какие санкции!, Санкции надо было вводить вчера! Сегодня раССею надо бомбить, как она бомбит Укратну! Вы идиоты европейские не понимаете что сегодня цена вопроса 3 рубля , а завтра 133 рубля! Хлынет поток беженцев и прочие прелести! ***** бесноватое на это и рассчитывает, обескровить европейскую экономику за счет беженцев,потом напасть. Разве вы не знаете ,что у сатанистской СорокаСралаСорокРаз был план по захвату европы? Разве жидпорхатый ( прошу прощения, к евреям это не относится) ЖЫДриновский не говорил раССея от атлантики до тихого и индийского океанов, Опомнитесь! Бомбите рашу пока не стало поздно!!!
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26.02.2022 01:42 Відповісти
smotrju zasedanie OOH - ukrainsky predstavitel zgjot rashku napalmom !!!!
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26.02.2022 01:48 Відповісти
Ну как руководство США не поймёт, что одних экономических санкций недостаточно??? Да оркам плевать на санкции, их олигархи как жили хорошо, так и будут жить, а на нищий ********* скот ордынским паханам плевать.
Когда уже США и остальные участники НАТО начнут помогать Украине своим вооружением и техникой??? Что мешает, к примеру, США, Израилю и Турции бесплатно передать свои крутые беспилотники украинцам, чтобы они изничтожали ублюдскую орду рашкоскотов, не неся при этом потерь???
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26.02.2022 01:55 Відповісти
Там достаточно на морду пуйла посмотреть чтобы понять что он не остановится пока по зубам не получит. украине нужны крылатые ракеты и Петриоты! и отключение Рашки от Свифта
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26.02.2022 01:58 Відповісти
 
 