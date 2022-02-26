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Без шопінгу в Мілані: ЄС призупинив спрощений візовий режим для впливових росіян
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЄС частково призупиняє спрощений візовий режим із Росією через військове вторгнення в Україну.
Як вказує РБК, рішення стосується членів офіційних делегацій, уряду та парламенту, Конституційного та Верховного судів, володарів дипломатичних паспортів, а також підприємців, повідомляє Цензор.НЕТ.
Обмеження набирає чинності з 28 лютого.
Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вже анонсував такі обмеження для вплиовових росіян.
"Більше не буде шопінгу в Мілані, вечірок у Сен-Тропе, діамантів в Антверпені", – написав Боррель, додавши, що це лише "перший крок".
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