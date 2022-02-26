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Без шопінгу в Мілані: ЄС призупинив спрощений візовий режим для впливових росіян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС частково призупиняє спрощений візовий режим із Росією через військове вторгнення в Україну.

Як вказує РБК, рішення стосується членів офіційних делегацій, уряду та парламенту, Конституційного та Верховного судів, володарів дипломатичних паспортів, а також підприємців, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обмеження набирає чинності з 28 лютого.

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вже анонсував такі обмеження для вплиовових росіян.

"Більше не буде шопінгу в Мілані, вечірок у Сен-Тропе, діамантів в Антверпені", – написав Боррель, додавши, що це лише "перший крок".
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частково призупинив - як це по ойропейськи, ні, українці такого ніколи не навчаться
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26.02.2022 01:31 Відповісти
Надо, чтоб для рашки не было никакой визы. Пусть сидят в своём болоте безвылазно. Все
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26.02.2022 02:03 Відповісти
Не призупиняти потрібно,а забороняти років на 50.
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26.02.2022 02:29 Відповісти
********** все приостанавливают. кацапы на шопинге будут заточки в бочину получать
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26.02.2022 04:18 Відповісти
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26.02.2022 06:23 Відповісти
Чому частково і чому не всім?! Всі росіяни мають отримати заборону!
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26.02.2022 08:50 Відповісти
 
 