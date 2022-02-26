Без шопінгу в Мілані: ЄС призупинив спрощений візовий режим для впливових росіян

ЄС частково призупиняє спрощений візовий режим із Росією через військове вторгнення в Україну.

Як вказує РБК, рішення стосується членів офіційних делегацій, уряду та парламенту, Конституційного та Верховного судів, володарів дипломатичних паспортів, а також підприємців, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обмеження набирає чинності з 28 лютого.

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вже анонсував такі обмеження для вплиовових росіян.

"Більше не буде шопінгу в Мілані, вечірок у Сен-Тропе, діамантів в Антверпені", – написав Боррель, додавши, що це лише "перший крок".