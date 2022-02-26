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Росія у Радбезі ООН ветувала резолюцію щодо відповідальності за агресію проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія у Радбезі ООН ветувала резолюцію щодо відповідальності за агресію проти України

Росія скористалася повноваженням постійного члена РБ ООН та ветувала проєкт резолюції Радбезу щодо реагування Організації на акт збройної агресії РФ проти України.

Голосування відбулося в п’ятницю, під час термінового засідання Ради Безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Проєкт резолюції, ініційованої США, Албанією (яка представляє зараз в РБ ООН країни Східної Європи), а також десятків інших країн-членів ООН, підтримали 11 членів Радбезу. Росія висловилася проти, крім того, три країни – Китай, Індія та ОАЕ – утрималися.

Зміст проєкту резолюції озвучила перед голосуванням постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд: "Ми й Албанія у консультаціях з партнерами підготували цей проєкт резолюції, де притягуємо до відповідальності Росію за агресію в Україні".

За її словами, в документі засуджується агресія РФ, підтверджується суверенітет і незалежність, єдинство й територіальна цілісність України. Текст також містить вимоги до Російської Федерації невідкладно, повністю й без усіляких умов вивести свої сили.

Крім того, в резолюції міститься заклик до посередництва швидкого, безпечного й безперешкодного надання гуманітарної допомоги тим, хто потребує цього в Україні.

Очікується, що проєкт подібної резолюції буде винесений ближчими днями на обговорення Генеральної Асамблеї ООН.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+51
ВСУ накладывает вето на РФ
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26.02.2022 01:41
+38
У маньяка є право вето на рішення суду. Зовсім не тупо
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26.02.2022 01:41
+31
оце так новина, цікаво що кацапія щє в оон робить
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26.02.2022 01:40
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оце так новина, цікаво що кацапія щє в оон робить
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26.02.2022 01:40 Відповісти
ВСУ накладывает вето на РФ
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26.02.2022 01:41 Відповісти
Перманентно аннулирует все права, одни словом фошизды 🤣
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26.02.2022 02:08 Відповісти
У маньяка є право вето на рішення суду. Зовсім не тупо
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26.02.2022 01:41 Відповісти
Кончені
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26.02.2022 01:41 Відповісти
Хто їх зараз слухає? Хай краще репарації готують.
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26.02.2022 01:42 Відповісти
Трильйон доларів!
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26.02.2022 01:54 Відповісти
Після цього її треба гнати під сраку. Виздихай в муках мерзотна
******!
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26.02.2022 01:42 Відповісти
Какая неожиданность!!!!!)))) Наша армия с вами не совсем согласна..... И кладет ветто.....
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26.02.2022 01:44 Відповісти
кладет НА вето!!
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26.02.2022 09:58 Відповісти
А що, в Статуті ООН статус постпреда вічний і можна на біле казати чорне? Тоді треба розганяти ООН, це повна нісенитниця
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26.02.2022 01:44 Відповісти
На Генеральній Асамблеї немає права вето. Там і вирішиться, чи жива ще ООН
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26.02.2022 02:02 Відповісти
Да, ну просто неожиданность, такого просто, не могло быть, да как же так..??? Удивительно......
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26.02.2022 01:44 Відповісти
да нах исключите это зло из организации
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26.02.2022 01:44 Відповісти
Внести резолюцію про поділ Росії на Московію, , Русь Уральську, Русь Сибірську та Русь Амурську. Тоді вето буде в 4 рази сильніше!
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26.02.2022 01:46 Відповісти
Почему в ООН не изменить правила по которым участник конфликта не имеет права голоса? Это ведь элементарно. Иначе ООН как был говорильней так и будет Лига Наций номер 2
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26.02.2022 01:46 Відповісти
Хтось мені пояснить, а нах..я це оон? Яка його функція? Циркові виступи на дроті?
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26.02.2022 01:46 Відповісти
Что-то мне подсказывает , что их таки выгонят из Совбеза - появился хороший повод это сделать .
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26.02.2022 01:47 Відповісти
pahodu taki da - amerikanci uzhe zajavili shto vinisut vopros v assambleju - tam gde u rashi net veto
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26.02.2022 01:52 Відповісти
********.Все там повязаны друг с другом.
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26.02.2022 01:48 Відповісти
Короче,верните ядерный статус и идите *****.
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26.02.2022 01:49 Відповісти
UA atzhigaet rashku vo vse dyri!!!!!!
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26.02.2022 01:50 Відповісти
Рашка в этом радбезе заявила, что украинские войска прикрываются мирными жителями, а рашка никогда по цивильным объектам не стреляла... вот жеж гандоны!
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26.02.2022 01:51 Відповісти
Осиновий кілок через голову аж до сраки!
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26.02.2022 01:57 Відповісти
Украинский представитель хорошо выступает. Обвинил рашку в постоянном вранье, назвал их нацистами. В общем говорил вполне очевидные вещи.
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26.02.2022 01:59 Відповісти
Якщо армія РФ - це рояль, то Зеленський грає на ній похоронний марш.





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26.02.2022 01:51 Відповісти
Рот путіна і його зуби це -рояль....далі всі знають що робив Зеленський на роялі,при чому розпочинав сам,а потім і друг приєднався!
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26.02.2022 01:56 Відповісти
Це не Зеленський,а -Зброєні Сили України та всі люди України роблять
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26.02.2022 04:38 Відповісти
Не могу себе представить чтобы представитель гитлера в ООН ветрировал ответственность гитлера за побоище 39-45х годов
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26.02.2022 01:51 Відповісти
Главный вопрос. Какого *** рф все еще делает в оон?
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26.02.2022 01:53 Відповісти
Я не розумію,як можна вето накладувати сам на себе? Значить убивай і тобі за це нічого,бо ти себе заветуєш?
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26.02.2022 01:54 Відповісти
***** шлите ветирование недостраны-агреССора. ООН ! нафиг ты нужно, ели в твое членство вшодит срана-террорист, да еще и с правом вето, *******\ссея похерила все земные и Божественные законы и теперь она вне закона. Давите гадину, пока она не раздавила вас! Завтра, будет поздно! БОМБИТЕ ФАШИСТСКУЮ РЕЗЕРВАЦИЮ, как и она бомбит Украину! Отплатите ей с фторицею той же монетой! Не бойтесь гниду БЕСпутина антихриста люциферовича! БОМБИТЕ рашу!
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26.02.2022 01:56 Відповісти
К чему этот ООН, так собратся, потриндеть, обьясните
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26.02.2022 01:56 Відповісти
rebjata !!! vash predstavitelj - eto prosta BOMBA - razkatyvajet rashku po polnoi !!!!!!!!!!!!
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26.02.2022 01:58 Відповісти
ООН така ж сама імпотентська структура, якою була Ліга націй перед другою світовою.
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26.02.2022 01:59 Відповісти
абсолютно бесполезная шарашкина контора, сосущая бабло.....
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26.02.2022 01:59 Відповісти
ой как удобненькоооо, гасить русню, Слава Україні!
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26.02.2022 02:05 Відповісти
оон больше нет , эта ***** теперь нужна только кубе
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26.02.2022 02:06 Відповісти
Мені якось всеодно що вона там зробила в ООН, там озабоченці
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26.02.2022 02:13 Відповісти
Неужели нет никаких рычагов, чтоб фашискую страну-агрессор нейтрализовать чтоб у неё забрать право вето? Агрессор никогда непризнает себя арессором!
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26.02.2022 02:15 Відповісти
надо хлопцев в ООН послать, разогнать эту кормушку для мировой бюрократии.ни одной войны эта шарага с кацапами и кетайцами с правом мето не остановила.
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26.02.2022 02:19 Відповісти
ООН непотрібна витрата грошей платників податків, це доведено, платники податків мають їх розігнати.
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26.02.2022 02:21 Відповісти
Китай как всегда ни вашим не нашим
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26.02.2022 02:28 Відповісти
БЕСПОЛЕЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!

РАЗОГНАТЬ ЕЕ!

ОРГАНИЗАЦИЯ, В КОТОРОЙ ПРЕСТУПНИК МОЖЕТ ВЕТИРОВАТЬ РЕШЕНИЕ!

ЭТО СУД, В КОТОРОМ ПРЕСТУПНИК МОЖЕТ ВЕТИРОВАТЬ РЕШЕНИЕ СУДЬИ!

она по идиотскому принципу создана.

организация, заседания которой- это когда все по кругу сказали "я осуждаю".
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26.02.2022 02:41 Відповісти
чикатило с того света: а что так можно было?
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26.02.2022 06:02 Відповісти
" Я тебе один умный вещь скажу, но ты не обижайся" (Мимино).
Я не понимаю, зачем США и Британии этот клоповник?
Я тут почитал данные по ООН - до 60-70% финансирование США.
70 лет тысячи чиновников хорошо спят, вкусно едят и нихрена не делают!
Да за это время США могли бы тупо раздать каждому своему гражданину не менее как по миллиону долларов!
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26.02.2022 07:53 Відповісти
ООН - стадо клоунів-імпотентів, і вони знають що далі арени цього цирку номер не піде - це просто місце для спілкування яке не впливає на внутрішні амбіції учасників.
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26.02.2022 08:02 Відповісти
Как страна может что-то ветировать против себя самой ?
Это же прямой конфликт интересов
(маразм, идиотизм, имитация усилий, циничная издевка)
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26.02.2022 08:48 Відповісти
СССр сралина вышвырнули из Лиги Наций за нападение на Финляндию.

Теперь ровно такой же случай и надо повторить!!!!
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26.02.2022 23:30 Відповісти
 
 