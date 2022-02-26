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Конгрес США (844) допомога (5052) гуманітарна допомога (728)

Байден може запросити в Конгресу понад 10 мільярдів доларів для України та союзників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Адміністрація Байдена хоче, щоб Конгрес надав 6,4 мільярда доларів на оплату первинної відповіді США на вторгнення Росії в Україну, причому більшу частину на військову та гуманітарну допомогу в регіоні.

Про це ABCnews, повідомили у п'ятницю двоє людей, знайомих із запитом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Найбільша частина грошей піде на міністерства оборони та держави, а також на Агентство США з міжнародного розвитку, яке розподіляє цивільну іноземну допомогу, сказав співрозмовник видання. Менші суми будуть призначені для міністерства фінансів і торгівлі, чия головна роль в українській кризі полягатиме у застосуванні санкцій проти Росії, її фінансових установ і державного бізнесу та її лідерів, включаючи президента Володимира Путіна.

Це попередня оцінка витрат, і вона менша ніж 10 мільярдів, про які говорив раніше сенатор Кріс Кунс журналістам. Але сума може змінитись, залежно від перебігу подій в Україні.

Крім витрат на оборону Кунс також сказав, що очікує, що запит адміністрації покриє витрати на допомогу мільйонам українських біженців, які можуть втекти до Польщі та сусідніх країн НАТО, а також на підтримку збройних сил цих країн.

Кунс сказав, що ці гроші також покриють витрати на моніторинг і дотримання санкцій США проти Росії, а також на рахунки Пентагону за розміщення додаткових 7000 американських військ, які президент Джо Байден наказав направити до Європи.

"Я очікую, що буде додатковий запит на суму понад 10 мільярдів доларів", — сказав Кунс журналістам, назвавши це "попереднім припущенням".

Кунс виступив після повернення з тривалої поїздки до Німеччини, Польщі та Литви, де він та інші члени Конгресу обговорювали кризу з європейськими лідерами.

Очікується, що Байден розповість про вторгнення під час свого звернення до Конгресу у вівторок.
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Топ коментарі
+19
піздець кацапам підкрадається все швидше
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26.02.2022 02:04
+13
Оператор ПТУРів Сухейл Хамуд на прізвисько Abu TOW вирішив допомогти Україні дати відсіч російській агресії.

Сухейл Хамуд відомий тим, що з початку громадянської війни у Сирії зробив щонайменше 130 підтверджених влучань по бронетехніці, авто та піхоті. Найчастіше він віддавав перевагу старій американській моделі BGM-71 TOW.

"Як я можу піти в Україну та воювати за українську армію? Чи є спосіб?" - запитав Сухейл Хамуд.
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26.02.2022 02:06
+11
10 млрд це якщо вважати що рашиків 140 млн. - то виходить по 71 долар на п"яне роскосе рило. Вони передушаться в черзі!
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26.02.2022 02:04
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піздець кацапам підкрадається все швидше
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26.02.2022 02:04 Відповісти
почитай уважно.
там стільки всього, що на зброю залишаться копійки
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26.02.2022 02:10 Відповісти
А по остаточній вартості
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26.02.2022 02:19 Відповісти
І всьо решта то копійки
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26.02.2022 02:20 Відповісти
zbroja bezplatno bude 100%
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26.02.2022 02:21 Відповісти
10 млрд це якщо вважати що рашиків 140 млн. - то виходить по 71 долар на п"яне роскосе рило. Вони передушаться в черзі!
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26.02.2022 02:04 Відповісти
якщо їм запропонувати 74 бакса за закінчення війни то буде непоганий гешефт

Пиня на кичу піде бонусом
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26.02.2022 02:08 Відповісти
Слава Богу, что президентом стал не Трамп.
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26.02.2022 02:06 Відповісти
чому????
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26.02.2022 02:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=o53xq3CkzIA
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26.02.2022 02:22 Відповісти
tam otvet na tvoi "чому????"
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26.02.2022 02:27 Відповісти
idi ***** pridurok.
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26.02.2022 02:34 Відповісти
varbuut vinjs tieshaamm ne buuu ne bee anglju valodaa, var jau reizeem paskaidrot.
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26.02.2022 02:45 Відповісти
es savukārt neprotu ukrainiski - bez tam rakstu translitā - kā tu iedomājies lai es viņam to pārtulkoju ?
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26.02.2022 02:51 Відповісти
tak paskaidro iisumaa krievu meelee, gan jau sapratiis, rekur maxis paskaidroja un izraadaas cilveeks normaaals nevis ivanu portjanka
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26.02.2022 03:11 Відповісти
ruskij korabeļ. iģi *****. apmēram tā arī paskaidroju.
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26.02.2022 03:13 Відповісти
trump GAVNO
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26.02.2022 02:23 Відповісти
Назвал ***** гением за его признание ордла и ввод туда "русских миротворцев"( это слова Трумпа про миротворцeв), рассказал, шо "русские миротворцы" быстро установят мир в Украине. Это вкратце, а облизывал он ***** минут 15.
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26.02.2022 02:32 Відповісти
Будь ласка, Пане.
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26.02.2022 02:37 Відповісти
Оператор ПТУРів Сухейл Хамуд на прізвисько Abu TOW вирішив допомогти Україні дати відсіч російській агресії.

Сухейл Хамуд відомий тим, що з початку громадянської війни у Сирії зробив щонайменше 130 підтверджених влучань по бронетехніці, авто та піхоті. Найчастіше він віддавав перевагу старій американській моделі BGM-71 TOW.

"Як я можу піти в Україну та воювати за українську армію? Чи є спосіб?" - запитав Сухейл Хамуд.
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26.02.2022 02:06 Відповісти
Запрошую в гості

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26.02.2022 02:14 Відповісти
Пусть приезжает! После ударной работ подарю дом, Субару и абонемент на бесплатное посещение финской сауны !
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26.02.2022 02:29 Відповісти
BBC написало что помощь готовят а не планируют
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26.02.2022 02:06 Відповісти
Якщо даже захватить Україну не дай бог,а що далі,усім росіянам будуть плювати в обличчя по всьому світу
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26.02.2022 02:13 Відповісти
проблема в тому, що росіянам це ок. вони й так завжи "в кальцє врагоф".
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26.02.2022 02:18 Відповісти
Нет, они успели привыкнуть к жирной жизни и от того гонор появился на соседей наезжать, а теперь отвыкать будет тяжело.
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26.02.2022 10:07 Відповісти
Russia threatens 'serious military repercussions' if Finland joins NATO
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26.02.2022 02:17 Відповісти
Россия угрожает «серьезными военными последствиями», если Финляндия вступит в НАТО
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26.02.2022 02:18 Відповісти
Соснуть. Все що могли, кинули в Україну. І тут їм земля бетоном
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26.02.2022 02:27 Відповісти
Так может? Или запросит? Украина стоит под навалой рашизма. И, выстоит.
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26.02.2022 02:19 Відповісти
ну, я теж можу запросити!
що це змінить????
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26.02.2022 02:20 Відповісти
как сказать. Конгрес настроен за Украину. Главное время.
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26.02.2022 02:21 Відповісти
зацените вот это :
https://twitter.com/i/status/1497312261559525380
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26.02.2022 02:25 Відповісти
Мы, в курсе ******* рашистов.
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26.02.2022 02:27 Відповісти
Байден! Ты идиот!, Или ты реально не понимаешь что происходит!, Что же всякое безмозглое дерьмо лезит во власть, Ты такое же как и БЕСпутин! раша вне закона! Ее надо бомбить, вплоть до ядерного удара! Иначе завтра будет поздно! Ты и так резину тянул! Ты президент или тряпка!, Ты ничтожен и в твоем позавчерашнем блеянии ты показал, что ты в сговоре с рашей. Если не принять ответных мер против фашистской резервации, то завтра война и придет в сша! Если ты этого, старый пердун, не понимаешь, иди на пенсию и выращивай цветы. Ты показал себя, как ИМПОТЕНТ, передбесноватым БЕСпутиным. Ты лжец! И не можешь быть президентом и лидером демократии. ТЫ ГОВНО!!! Так и запеш и в конституции. Твои блабла, про демократию-ложь! Ты -ГОВНО! ТВОЯ ОБЯЗАННОСТЬ, КАК ГАРАНТА БЕЗОПАСНОСТИ СТОЯТЬ РАДОМ С УКРАИНОЙ И БОМБИТЬ,ДА,ДА,ДА!!! ИМЕННО БОМБИТЬ И СВЕРГНУТЬ ФАШИСТСКИЙ РЕЖИМ беспутина.
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26.02.2022 02:33 Відповісти
a ti gotov v putinsky rai s jadernym peklom popast? a tvoja mama ? zena ? deti ?
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26.02.2022 02:37 Відповісти
а ты готов ? а твоя мама? ты в вопросе разберись, прежде чем глупость писать. прочитай внимательно мой комент три, а если не понял то и 1000 раз. Я пишу о том, что помощь и обещания байдена для Украины , вилами по воде писана и ее ПРОСТО НЕТ!!! Если ты хочешь БЕСпутинский рай попасть, то иди и воюй на стороне раССее. А если ты не разобраля в вопросе, то и не лезь со своими ответами ко мне. Пиши отдельный комент и не докучай мне своими глупостями.
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26.02.2022 02:57 Відповісти
ПРОСТО НЕТ!!! sluhai pridurok vatny - idi ka ty v SPAM.
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26.02.2022 03:00 Відповісти
СЛЫШЬ ТЫ ДОЛБОЙОПП Кремлеботский вали НА *** тварь кацапская. Чтоб ті здохло!!!
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26.02.2022 03:02 Відповісти
Валинах у йса в смаб. Дерьмо Собачье
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26.02.2022 03:09 Відповісти
Китай призупиняє купівлю російської морської нафти після вторгнення (повідомляє Bloomberg), тому що деякі банки вже запроваджують обмеження на фінансування угод, пов'язаних Росією. Ось ще один приклад, як швидко працюють санкції. І це все при тому, що Китай - найбільший покупець російської морської нафти.
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26.02.2022 03:27 Відповісти
Китайские банки присоединились к санкциям против России

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/kitayskie-banki-prisoedinilis-k-sankciyam-protiv-rossii-1031233100
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26.02.2022 07:34 Відповісти
 
 