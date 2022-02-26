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У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду за межі України на період воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України.Виключення можуть стосуватися тільки осіб, які мають:

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02висновок військово-лікарської комісії про непридатність

Крім того обмеження не стосуються осіб:

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02на утриманні яких є дитина з інвалідністю.

А також тих, хто є:

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02усиновителем

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02опікуном, або

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Хто може - воює, я розумію що війна страшно, але закликаю усіх хто покидає Украіну - залишить хоча б каністру пального нашим хлопцям на границі, злійте все що можете - після перетену купите ще, а хлопці вам будуть вдячні, бо пальне це рух, рух до перемоги, прошу поширите це соц мережами
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26.02.2022 02:18
+9
Я навпаки намагаюсь повернутись , за ради рднмх і нашого майбутнього
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26.02.2022 02:23
+8
⚡️ В Николаеве тишина.
Спасибо нашим защитникам!

Верховная рада Украины
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26.02.2022 02:27
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Хто може - воює, я розумію що війна страшно, але закликаю усіх хто покидає Украіну - залишить хоча б каністру пального нашим хлопцям на границі, злійте все що можете - після перетену купите ще, а хлопці вам будуть вдячні, бо пальне це рух, рух до перемоги, прошу поширите це соц мережами
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26.02.2022 02:18 Відповісти
Я навпаки намагаюсь повернутись , за ради рднмх і нашого майбутнього
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26.02.2022 02:23 Відповісти
Якщо б не діти і я би з задоволенням поїхав, але поки що робимо все що можем - приймаєм пострадалих, допомогаємо грошима (усі ж розуміють, що на роботу ніхто зараз не ходить) та поширюємо соц мережами фото зашквароеної русні, вибачти фашистів, щоб мамка у Рязані знала куди Ванька подівся, Слава Україні!
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26.02.2022 02:31 Відповісти
Планирую завтра вьезжать авто на польских номерах, но недооформленном.
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26.02.2022 02:24 Відповісти
⚡️ Из Беларуси в сторону Украины едет большое количество техники
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26.02.2022 02:25 Відповісти
nadejus prochitajut te kotorie doljni znat ob etom
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26.02.2022 02:52 Відповісти
⚡️ В Николаеве тишина.
Спасибо нашим защитникам!

Верховная рада Украины
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26.02.2022 02:27 Відповісти
⚡️В Василькове Киевской области идут тяжелые бои, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха, - ВСУ.
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26.02.2022 02:27 Відповісти
Мене це зовсім не інтересуе. С ТТ, десять метрів можу. ПМ, СССР розробила для замполітів, застрелитись.
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26.02.2022 02:29 Відповісти
Vot posmotrite 2-3 sekundi, chto proizhodit s bukvoi e v slove delfi
https://www.delfi.lv/
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26.02.2022 02:30 Відповісти
Припомню как все выли про мобилизацию когда при власти был Порох, к слову Зеленьский тогда от службы откосил -то ли у него было пласкостопие то ли яйца не с того места росли, не помню диагноз.
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26.02.2022 02:31 Відповісти
ok, etim ukrainci razberjotsia posle pobedi nad ruskimi okupantami, teperj smotrjat na palci zeljonki i lupjat po polnoi rasjhikov.
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26.02.2022 02:49 Відповісти
это было к слову
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26.02.2022 03:25 Відповісти
Пропоную поширювати хештег #rus-fascists і вимагати у Німечинни відповіді чому після 77 років вона знову підтримує фашизм, прохаю хто знає німецьку зробить переклад і поширюйте з хештегами #rus-fascists #stopswift #weaponforukraine
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26.02.2022 02:35 Відповісти
Почему я вспомнил дым. Лазеры прячутся.
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26.02.2022 02:36 Відповісти
В этом длинном видео вся трагедия Украины последних 8 лет. Смерть уже никого не шокирует она стала обыденой. **** и его местная пятая колонна сделали свое грязное дело.

https://www.youtube.com/watch?v=6JG3fXEIhRE
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26.02.2022 02:36 Відповісти
Чеченцы прибыли?
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26.02.2022 02:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CBbFW9O-mOQ

кадыровци на 5:30
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26.02.2022 02:52 Відповісти
Россия наложила вето на резолюцию ООН по Украине. Раша еще в ООН? Поражаюсь.
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26.02.2022 02:41 Відповісти
зацените еще видос :
https://twitter.com/i/status/1497286653391613955
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26.02.2022 02:44 Відповісти
Европа кажись запретила целлофановые кульки.
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26.02.2022 02:48 Відповісти
Слушай это видео бомба. Прошу редакцию новостей censor.net.ua вывести это видео в отдельную новость в ленте новостей.
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26.02.2022 04:05 Відповісти
Мне нравится ролик. Хоть и старый. Посмеемся.

*******.. Четко.. Пацаны ваще ребята. - YouTube
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26.02.2022 02:49 Відповісти
Президент Зеленский. Владимир. Мы и так с Вами. А вдруг диверсант? И все по руководству.
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26.02.2022 02:56 Відповісти
Так больше не делай.
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26.02.2022 02:57 Відповісти
Если рашисты пойдут на Киев сегодня, то 3-5 часы. Когда народ спит. Но, мы Украинцы. Вот здесь и разведка нужна.
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26.02.2022 03:04 Відповісти
надо быть начеку
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26.02.2022 03:20 Відповісти
 
 