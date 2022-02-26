У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду за межі України на період воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України.Виключення можуть стосуватися тільки осіб, які мають:

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або

висновок військово-лікарської комісії про непридатність

Крім того обмеження не стосуються осіб:

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або

на утриманні яких є дитина з інвалідністю.

А також тих, хто є:

усиновителем

опікуном, або

чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.