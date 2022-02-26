Ситуація у Києві під контролем ЗСУ. Зупиняємо орду як можемо, - Данілов
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Ситуація у Києві перебуває під контролем Збройних сил України і громадян.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи ситуацію у столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зупиняємо орду як можемо, ситуація під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва", - зазначив він.
Нагадаємо, у Києві російські війська били по військовій частині в районі метро "Берестейська". Наразі напад відбитий.
На столичній Шулявці у військовій частині пролунав вибух, його причину з'ясовують.
Сили російських загарбників намагалися атакувати ТЕЦ-6 у районі житлового масиву Троєщина. За даними заступника голови КМДА Андрія Крищенка, наразі теплоелектроцентралі нічого не загрожує.
У Держспецзв'язку поінформували, що у Києві тривають запеклі бої. ЗСУ відтісняють російських диверсантів.
Будь ласка, зачекайте...
Слава нації
Смерть москалям.
свинорилих валити нещадно чим можемо!
https://www.youtube.com/watch?v=uxm-Zmjnprs
для безопасности украинцев ,
@ibubenagain
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14 год
Мои друзья из Брюсселя и Вашингтона и даже Пекина сообщают что в понедельник Россию выключат полностью: Эппл, Гугл, Майкрософт, все институты цивилизации абортируют рашку. Вы проснетесь в другой стране и не обижайтесь. Это был ваш выбор.
Орієнтовні втрати противника складають: літаки - 14 од., гелікоптери - 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат - 15 од., ЗРК БУК-1 од.
а ЗСУ.
Не треба дурню писати. Капітан КВН зазрив в одне місце.
А капітан команди КВН вже знову хоче "втретиться и пагаварить".
Сподіваюсь, народ йому цього не дозволить.