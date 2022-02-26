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Ситуація у Києві під контролем ЗСУ. Зупиняємо орду як можемо, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація у Києві під контролем ЗСУ. Зупиняємо орду як можемо, - Данілов

Ситуація у Києві перебуває під контролем Збройних сил України і громадян.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи ситуацію у столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зупиняємо орду як можемо, ситуація під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва", - зазначив він.

Нагадаємо, у Києві російські війська били по військовій частині в районі метро "Берестейська". Наразі напад відбитий.

На столичній Шулявці у військовій частині пролунав вибух, його причину з'ясовують.

Сили російських загарбників намагалися атакувати ТЕЦ-6 у районі житлового масиву Троєщина. За даними заступника голови КМДА Андрія Крищенка, наразі теплоелектроцентралі нічого не загрожує.

У Держспецзв'язку поінформували, що у Києві тривають запеклі бої. ЗСУ відтісняють російських диверсантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 101 бригада знищила ворожу колону біля метро Берестейська: 2 легковики, 2 вантажівки, танк. Все спокійно, всіх поклали, - Сухопутні війська

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.
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26.02.2022 07:19
+15
Пам"ятайте! Москалі прийшли убивати ваших батьків, дітей, братів і сестер. МУСИМО
свинорилих валити нещадно чим можемо!
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26.02.2022 07:20
+10
ibubenagain


@ibubenagain

·
14 год



Мои друзья из Брюсселя и Вашингтона и даже Пекина сообщают что в понедельник Россию выключат полностью: Эппл, Гугл, Майкрософт, все институты цивилизации абортируют рашку. Вы проснетесь в другой стране и не обижайтесь. Это был ваш выбор.
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26.02.2022 07:27
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Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.
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26.02.2022 07:19 Відповісти
Шана і слава Захисникам Київа!
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26.02.2022 07:47 Відповісти
Украинцы все как один . Гордость берет тысячи в очередях в Тербаты ... Каждый день все больше и больше ... Вылупки ********** вы даже еще не понимаете какую злость и силу вы подняли
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26.02.2022 07:51 Відповісти
Пам"ятайте! Москалі прийшли убивати ваших батьків, дітей, братів і сестер. МУСИМО
свинорилих валити нещадно чим можемо!
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26.02.2022 07:20 Відповісти
Мелитополь как? Пишут, оккупанты вошли большой колонной в город.
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26.02.2022 07:22 Відповісти
Мелитополь местный мужик посылает русских солдат.
https://www.youtube.com/watch?v=uxm-Zmjnprs
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26.02.2022 07:25 Відповісти
И СЕГОДНЯ ЗАСТАВИТЬ ДЕПУТАТОВ ВВЕСТИ ВИЗЫ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОСТ СОВКА !!!!

для безопасности украинцев ,
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26.02.2022 07:22 Відповісти
бої в Києві йдуть - рада не працює
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26.02.2022 07:32 Відповісти
Достаточно решение СНБО. Границы должны быть закрыты. ДРГ столько что просто писец
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26.02.2022 07:55 Відповісти
Дивлюсь 5 раз https://youtu.be/beWj7POwh1w
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26.02.2022 07:22 Відповісти
Ребята БОГ с вами !!!!!
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26.02.2022 07:23 Відповісти
Крайне сложная ситуация на Юге Украины... Враг из района Мелитополя двинул свой бронированый кулак в сторону Бердянска и Мариуполя, пытаясь соединиться с донбасской группировкой и замкнуть кольцо окружения Мариуполя...
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26.02.2022 07:24 Відповісти
они будут развеяны сейчас они пошли на свой убой. Слава Украине, Слава ЗСУ
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26.02.2022 07:56 Відповісти
тоб то як можемо?на отшибісь?
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26.02.2022 07:24 Відповісти
ПОТРІБЕН ТРАКТОР/ЕКСКАВАТОР З КОВШЕМ - допомогти парням окопатися, ПІСОК та мішки ТЕРМІНОВО! КИЇВ р-н СОЛОМ'ЯНКА. ДАНІ ДАМ особисто, пропустять. МАКСИАЛЬНО ПРОШУ ПОШОРИТИ
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26.02.2022 07:25 Відповісти
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26.02.2022 07:26 Відповісти
vigljadit chto rusnja oblomala zubi.
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26.02.2022 07:53 Відповісти
ibubenagain


@ibubenagain

·
14 год



Мои друзья из Брюсселя и Вашингтона и даже Пекина сообщают что в понедельник Россию выключат полностью: Эппл, Гугл, Майкрософт, все институты цивилизации абортируют рашку. Вы проснетесь в другой стране и не обижайтесь. Это был ваш выбор.
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26.02.2022 07:27 Відповісти
WhatsApp прослуховується військами РФ, - Центр протидії дезінформації.
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26.02.2022 07:37 Відповісти
Ukraina, verte svoim vojenim i mochite rusnju, gde eto vozmozhno.
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26.02.2022 07:47 Відповісти
❗️Сводка от Генштаба по состоянию на 06:00 26.02.2022



Орієнтовні втрати противника складають: літаки - 14 од., гелікоптери - 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат - 15 од., ЗРК БУК-1 од.
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26.02.2022 07:49 Відповісти
У Сотника на фэйсбуке появилась информация, что в Москве передвигают Тополь-М. Похоже он впал в горячку.
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26.02.2022 07:50 Відповісти
nu ok, poprobuite ispoljzovatj i vam sruskim skotam budet objavlena voina stranoi NATO, eto boi na poltora chasa i vsi, rusni nema - isporilas.
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26.02.2022 07:55 Відповісти
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26.02.2022 07:59 Відповісти
super
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26.02.2022 08:00 Відповісти
Не він.

а ЗСУ.
Не треба дурню писати. Капітан КВН зазрив в одне місце.
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26.02.2022 08:03 Відповісти
Ви несправедливі, він теж бере участь
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26.02.2022 08:26 Відповісти
Їбе українська армія та український народ.
А капітан команди КВН вже знову хоче "втретиться и пагаварить".
Сподіваюсь, народ йому цього не дозволить.
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26.02.2022 09:43 Відповісти
Под каким контролем Данилов? Почему аптеки не работают? Вы што не понимаете, што мы не от обстрелов помрём а от инсультов и инфарктов!
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26.02.2022 09:42 Відповісти
Тримайтеся хлопці перемога буде за нами, правда на нашому боці!
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26.02.2022 09:54 Відповісти
 
 