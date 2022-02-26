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Ситуація в Києві контрольована на 100%. Тривають локальні бої, наша армія тримає оборону, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ситуація в Києві контрольована на 100%. Тривають локальні бої, українська армія тримає оборону.
Про це повідомив радник очільника ОПУ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Станом на ранок 26 лютого російська армія втратила понад три з половиною тисячі військових, понад двісті — у полоні, повідомляє Подоляк.
Коментуючи ситуацію у Києві, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла зазначила: "Станом на зараз після важкої ночі Київ під контролем української держави. Продовжується знешкодження диверсантів. Пильнуйте і дійте".
Топ коментарі
+19 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар26.02.2022 07:30
+8 Leon Renk bcc9a743
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+7 Крэйда Гібсон
показати весь коментар26.02.2022 07:28
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Джерело: Telegram Держспецзв'язку.
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А если пришлось пыхтеть, то тут без вариантов должно быть.
Если нет, то хочу вас обнадежить: 5 бригад, которые могли по вам стрелять, скорее всего израсходовали свой б/к (кроме н/з). Б/к бригады 48-и ракетный залп, и еще один, через 1,5 -2 часа (после перезарядки ТЗМ).
Теперь полегче будет.
По моим прикидкам, если дней 10 продержитесь (уверен, что продержитесь, если сами себя побежденными не признаете), и произойдет оперативный перелом: инерция наступления иссякнет и противник будет вынужден переходить к обороне (главное, чтобы ваше гениальное командование не проспало этот момент).
Открывается военкомат в 9. Приехали камазы с подарками, записали, вооружили и свободны! В чем проблема? Вчера на Оболони сделали же.
Вчера 2 ходки забрали по 50, сегодня только 50 человек...
Сегодня вообще жесть. Боевые в 50 метрах от нас были, а мы такие в красивые все и беззащитные!
Просто нет слов!!!