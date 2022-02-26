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Ситуація в Києві контрольована на 100%. Тривають локальні бої, наша армія тримає оборону, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація в Києві контрольована на 100%. Тривають локальні бої, наша армія тримає оборону, - Подоляк

Ситуація в Києві контрольована на 100%. Тривають локальні бої, українська армія тримає оборону.

Про це повідомив радник очільника ОПУ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Станом на ранок 26 лютого російська армія втратила понад три з половиною тисячі військових, понад двісті — у полоні, повідомляє Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація у Києві під контролем ЗСУ. Зупиняємо орду як можемо, - Данілов

Коментуючи ситуацію у Києві, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла зазначила: "Станом на зараз після важкої ночі Київ під контролем української держави.  Продовжується знешкодження диверсантів. Пильнуйте і дійте".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
закрий пельку. Зараз він Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.
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26.02.2022 07:30
+8
Росія країна - терорист світового масштабу, Путін очолює терористичну країну, а з терористами перемовин не ведуть!
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26.02.2022 07:47
+7
Бачив у себе вчора таку хню треба мабуть піднятись на поверх тих людей і розкуркулить курв
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26.02.2022 07:28
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26.02.2022 07:26 Відповісти
Держспецзв'язку просить попереджати про фіолетове світло у вікнах будинків.

Джерело: Telegram Держспецзв'язку.

Дослівно: "Якщо побачили фіолетове світло у вікнах будинків - негайно повідомляйте правоохоронців та українські ЗМІ! Дуже важливо, поширюйте!".
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26.02.2022 07:27 Відповісти
Бачив у себе вчора таку хню треба мабуть піднятись на поверх тих людей і розкуркулить курв
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26.02.2022 07:28 Відповісти
ну зараз вже ранок. не докажеш, а цю хірь я дізнався щойно. так шо чекаємо вечора і буде їм щастя мудакам. рускій мір прийде до них додому раніше чим вони цього чекали, і Бандера буде, і пляшка і швабра змащена вазиліном
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26.02.2022 07:35 Відповісти
І чірінок, юля, від лопати
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26.02.2022 07:36 Відповісти
Сообщи 102
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26.02.2022 07:34 Відповісти
Обязательно. Я прийду туда под дом и вызову наряд полиции. Благо идти не далеко. я просто не знал чо за фиолетовые огни
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26.02.2022 07:41 Відповісти
Але тут є один ньюанс, де в правилах або конституції забороняється будь-яка ілюмінація в своїй приватній оселі? Так отож. тому ніхт їм не буде...
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26.02.2022 07:45 Відповісти
В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема щодо заборон та обмежень.
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26.02.2022 08:28 Відповісти
також тут писали, що це просте освітлення для рослин на балконах
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26.02.2022 09:12 Відповісти
Таке освітлення використовують для вирощування канабиса (коноплі). В будь-якому випадку поліція повинна все перевіряти. Посібники окупантів серед нас.
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26.02.2022 09:51 Відповісти
Вибачте, це можуть бути фітолампи для росли. В мене така ,але я не вмикаю зараз
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26.02.2022 11:25 Відповісти
На хрена берете пленных?
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26.02.2022 07:27 Відповісти
Дарма російську вивчав?
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26.02.2022 07:42 Відповісти
Если сдались без единого выстрела сами, то почему нет? Обменный фонд.
А если пришлось пыхтеть, то тут без вариантов должно быть.
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26.02.2022 18:57 Відповісти
закрий пельку. Зараз він Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.
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26.02.2022 07:30 Відповісти
Слава Нашим Украинским Воинам на Века!
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26.02.2022 07:48 Відповісти
Закрий свою смердючу пельку, ботяра багатоверстатна!
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26.02.2022 07:40 Відповісти
Об'єднуйся з підлогою, ******.
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26.02.2022 07:53 Відповісти
Не плутайте малиновий колір з фіолетовим. Люди підсвічують росаду зараз. Не вальні
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26.02.2022 07:36 Відповісти
Треба: Не вальніть ботанів випадково
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26.02.2022 07:37 Відповісти
Jesteście Wielcy..
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26.02.2022 07:37 Відповісти
До вас щось прилетіло, чи то фейк?
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26.02.2022 07:39 Відповісти
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26.02.2022 07:43 Відповісти
ГАНЬБА! ганьба НАТО, Штатам и всем странам, позиционирущим себя "демократами"! У мене нема слiв!!!
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26.02.2022 07:45 Відповісти
Росія країна - терорист світового масштабу, Путін очолює терористичну країну, а з терористами перемовин не ведуть!
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26.02.2022 07:47 Відповісти
Тільки подоляку не треба говорити дурне. Що війська РФ ідуть щоб замінити зеленського. Вони йдуть, щоб знищити Українську державність.
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26.02.2022 13:12 Відповісти
Кстати о птичках: скажите, пжл, а сегодня с утра Искандерами (тактическая ракета - не РСЗО) стреляли по вам?
Если нет, то хочу вас обнадежить: 5 бригад, которые могли по вам стрелять, скорее всего израсходовали свой б/к (кроме н/з). Б/к бригады 48-и ракетный залп, и еще один, через 1,5 -2 часа (после перезарядки ТЗМ).
Теперь полегче будет.
По моим прикидкам, если дней 10 продержитесь (уверен, что продержитесь, если сами себя побежденными не признаете), и произойдет оперативный перелом: инерция наступления иссякнет и противник будет вынужден переходить к обороне (главное, чтобы ваше гениальное командование не проспало этот момент).
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26.02.2022 16:59 Відповісти
Дайте оружие киевлянам! Сотни мужчин стоят кучей безоружных под военкоматами, хотят защищать жизни близких, а государство не дает такой возможности и при этом зовет их защищать! Что за маразм?! Вы в свой формализм заигрались. Это преступление!
Открывается военкомат в 9. Приехали камазы с подарками, записали, вооружили и свободны! В чем проблема? Вчера на Оболони сделали же.
Вчера 2 ходки забрали по 50, сегодня только 50 человек...
Сегодня вообще жесть. Боевые в 50 метрах от нас были, а мы такие в красивые все и беззащитные!
Просто нет слов!!!
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26.02.2022 18:55 Відповісти
 
 