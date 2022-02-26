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Українські воїни героїчно відстоюють Харківщину: знищено більше 100 одиниць техніки військ РФ, сотні вбитих ворогів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни героїчно відстоюють Харківщину: знищено більше 100 одиниць техніки військ РФ, сотні вбитих ворогів

Українські воїни героїчно відстоюють кордони міста Харків, перекриваються всі напрями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Харківської ОДА Олег Синєгубов написав на своїй сторінці у телеграмі.

"За вчора ворог зазнав дуже великих втрат. Більше ста одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих ворогів"

Учора окупаційні війська продовжували бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону з боку Високого. Були випадки прориву оборони Харкова. Кілька ворожих танків зайшли у місто, після чого були знищені і контроль було відновлено нашими військами.

Після серйозного опору наших героїв ворог, почав ганебно цілити з артилерії по соціальній інфраструктурі, снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню.

Пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ. Були намагання знищити військові об’єкти в центрі міста. На жаль, є постраждалі.

Наразі, комендантська година завершена, однак, пересуватись містом небезпечно!!!

Вночі працювали диверсійно розвідувальні групи ворога. Їх мета - завербувати цивільне населення, визначити цілей та закладок електронних міток для ворожої артилерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Центр крові у Харкові, є жертви серед мирного населення, - ОДА

"Окупанти працюють групами від двох до п’яти осіб. Про всі випадки виявлення підозрілих осіб повідомляйте поліцію або військових!" - написав Синєгобубов.

Також він зазначив, що фіксуються випадки пошкоджень газогонів, єлектромереж, водогонів та іншої критично важливої інфраструктури населених пунктів області. Ремонтні бригади вже приступили до аварійних робіт: "Так, обстріли тривають, але ми робимо все можливо, щоби у найкоротший термін усунути пошкодження".

Харківська обласна військово-цивільна адміністрація під моїм керівництвом працює в посиленому режимі відповідно до умов воєнного стану і головне - ми в місті Харків: "Ми підтримуємо зв’язок та координуємо наші дії з центральни державними органами влади. Постійно на зв’язку Президент України - Верховний головнокомандувач України Вололимир Зеленський. Наші військові отримують підкріплення технікою та воїнами".

"Шановні громадяни! Я пишаюсь вашою витримкою і вірою в нашу армію - в наших героїв.

Ви вже багато зробили, але треба і надалі зберігати спокій, мати холодну голову та гаряче серце. Від цього залежить ваше життя та життя ваших близьких.

Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. З нами правда і Бог, за нами перемога!

Тримаймося і підтримуємо наших українських захисників!" -  додав він.
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Топ коментарі
+53
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26.02.2022 07:27
+45
Держіться хлопці, за вас весь український народ.
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26.02.2022 07:27
+33
Тримайтеся! Слава ЗСУ! Смерть кацапам!
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26.02.2022 07:30
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Держіться хлопці, за вас весь український народ.
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26.02.2022 07:27 Відповісти
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26.02.2022 07:27 Відповісти
Тримайтеся! Слава ЗСУ! Смерть кацапам!
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26.02.2022 07:30 Відповісти
Глава британського уряду Борис Джонсон записав відеозвернення до росіян, в якому закликав до закінчення війни, засудив дії Путіна, висловив захоплення хоробрістю та патріотизмом українців.

Відеозвернення розміщене на офіційному Твітері прем'єр-міністра Великоританії Бориса Джонсона, повідомляє Укрінформ.

«Народу України: Слава України. Народу Росії: Я не вірю, що ця війна ведеться від вашого імені. Ця криза, ця трагедія може і повинна закінчитися. Бо світу потрібна вільна і суверенна Україна», - йдеться у повідомленні.

У відео Джонсон каже, що британці підтримують український народ та вітають «люту хоробрість» та патріотизм українців, українських воїнів, уряду та інших людей, що стали на захист України.

«Дії Путіна ведуть до повної ізоляції Росії, відсторонення міжнародної спільноти, колосальних економічних санкцій перед непотрібною і кровопролитною війною, яка вже коштувала численних життів - від невинних українців до ваших російських солдатів, які ніколи знову не побачать свої сім'ї», - сказав Джонсон.

Він додав російською мовою, що не вірить у те, що війна ведеться від імені росіян.
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26.02.2022 07:33 Відповісти
В останньому він помиляється, а решта правда.
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26.02.2022 07:45 Відповісти
Даже такой про российский как они думали Харьков....стоит и уничтожает " спасителей"....орки обречены)
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26.02.2022 07:34 Відповісти
Господи, помоги нашим воинам уничтожать черте
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26.02.2022 07:37 Відповісти
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26.02.2022 07:37 Відповісти
русская армия грабит магазины мелитополя
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26.02.2022 07:38 Відповісти
це гіркінд хвалиться чи шо? реально ******* нація
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26.02.2022 07:53 Відповісти
Це ж не справжній гіркін.
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26.02.2022 08:02 Відповісти
більше мертвих кацапів тим краща екологія
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26.02.2022 07:38 Відповісти
Хорошие новости , в плен русню не брать , в Украине не хватает удобрений
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26.02.2022 07:42 Відповісти
Путін обламався, він думав, що його хтось тут ждет.
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26.02.2022 07:43 Відповісти
***** и ********** прихвостней ждет только СМЕРТЬ 🤬
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26.02.2022 07:59 Відповісти
Харківщита це просто мнясорубка для кацапів . Намолотили їх за весь Схід
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26.02.2022 07:43 Відповісти
народ заходіть на ютуб, шукайте російські новинні блоки і в коментарях давайте посилання на їхні трупи і наші новини, вони вже починають догадуватись що їх на...бали
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26.02.2022 07:53 Відповісти
після санкцій вони вже побігли до банків
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26.02.2022 07:54 Відповісти
a v bankah pustota. Banki ne dlja smerdov rashki.😃
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26.02.2022 08:07 Відповісти
Россияне массово снимают деньги со счетов. В банкоматах кончаются доллары и евро

24 февраля 2022

"Кто знает, баксы есть в [банкомате] "Тинькофф"?" - спрашивает мужчина у стоящих в очереди людей в ТЦ возле метро "Митино" в Москве. Ему в ответ отрицательно качают головой.

Корреспондент Би-би-си тоже отстоял в очереди и попытался снять наличные доллары в банкомате "Тинькофф", но безуспешно. На экране банкомата символы доллара и евро были зачеркнуты, то есть возможности снять их не было.
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26.02.2022 07:56 Відповісти
может в мозгу зашевелится
а то у них по тв
Минобороны: ВС блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры для безопасности гражданских

это вонючий яндекс выдает такие новости, вчера
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26.02.2022 08:04 Відповісти
знаю, розмовляю з ними, не знають правди
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26.02.2022 08:17 Відповісти
сколько еще у них техники осталось не считая того что с крыма зашла?
они хотят количеством чтоли задавить?
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26.02.2022 07:58 Відповісти
zhelezo bez vodili, eto toljko zhelezo
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26.02.2022 08:06 Відповісти
Харьковчане, держитесь.
Прусочане, съе...итесь.
Наш народ - патриот,
Русский народ Путин в ж...пу ...бет
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26.02.2022 07:58 Відповісти
После того ,что делает сейчас Украина ,ни Украина должна просится в НАТО а НАТО должно просится в Украину !!!
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26.02.2022 07:58 Відповісти
tiho, eto linija ochenj hrupka
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26.02.2022 08:05 Відповісти
100%. Если отстаите страну, то будите сами выбирать куда вам присоеденяться.
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26.02.2022 08:07 Відповісти
ГОРДОСТЬ ПЕРЕПОЛНЯЕТ СЕРДЦЕ ЗА НАШУ СТРАНУ ,ЗА НАШ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ НАРОД ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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26.02.2022 07:59 Відповісти
Ja vami Ukrainci gorzhus, mochi sruskuju mrazj. Beregi Bog Ukrainskih voinov, da eto ukaz Bogu a ne prosjba, ja zhe nde rab Bozhij a jevo detjo i mogo trebovatj.
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26.02.2022 08:04 Відповісти
эти уроды че опять без шевронов что ли?
сколько пленных и лежачих не видел
нигде не видел шевроны какой страны войска
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26.02.2022 08:05 Відповісти
десь в районі ворзеля було багато вертольотів і чутно було двигуни Іл-76, вчора я бачив як від'їджали грузові російські машини з буквою V , а тепер я зрозумів що це напевно вони робили полосу для посадеки Іл. І з цього слідує що це висадка десанту
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26.02.2022 08:10 Відповісти
Слава Богу, слава Україні
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26.02.2022 08:58 Відповісти
Мене зараз цікавить одне: де знаходиться диверсант допа?
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26.02.2022 09:51 Відповісти
 
 