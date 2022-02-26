Українські воїни героїчно відстоюють Харківщину: знищено більше 100 одиниць техніки військ РФ, сотні вбитих ворогів
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Українські воїни героїчно відстоюють кордони міста Харків, перекриваються всі напрями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Харківської ОДА Олег Синєгубов написав на своїй сторінці у телеграмі.
"За вчора ворог зазнав дуже великих втрат. Більше ста одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих ворогів"
Учора окупаційні війська продовжували бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону з боку Високого. Були випадки прориву оборони Харкова. Кілька ворожих танків зайшли у місто, після чого були знищені і контроль було відновлено нашими військами.
Після серйозного опору наших героїв ворог, почав ганебно цілити з артилерії по соціальній інфраструктурі, снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню.
Пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ. Були намагання знищити військові об’єкти в центрі міста. На жаль, є постраждалі.
Наразі, комендантська година завершена, однак, пересуватись містом небезпечно!!!
Вночі працювали диверсійно розвідувальні групи ворога. Їх мета - завербувати цивільне населення, визначити цілей та закладок електронних міток для ворожої артилерії.
"Окупанти працюють групами від двох до п’яти осіб. Про всі випадки виявлення підозрілих осіб повідомляйте поліцію або військових!" - написав Синєгобубов.
Також він зазначив, що фіксуються випадки пошкоджень газогонів, єлектромереж, водогонів та іншої критично важливої інфраструктури населених пунктів області. Ремонтні бригади вже приступили до аварійних робіт: "Так, обстріли тривають, але ми робимо все можливо, щоби у найкоротший термін усунути пошкодження".
Харківська обласна військово-цивільна адміністрація під моїм керівництвом працює в посиленому режимі відповідно до умов воєнного стану і головне - ми в місті Харків: "Ми підтримуємо зв’язок та координуємо наші дії з центральни державними органами влади. Постійно на зв’язку Президент України - Верховний головнокомандувач України Вололимир Зеленський. Наші військові отримують підкріплення технікою та воїнами".
"Шановні громадяни! Я пишаюсь вашою витримкою і вірою в нашу армію - в наших героїв.
Ви вже багато зробили, але треба і надалі зберігати спокій, мати холодну голову та гаряче серце. Від цього залежить ваше життя та життя ваших близьких.
Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. З нами правда і Бог, за нами перемога!
Тримаймося і підтримуємо наших українських захисників!" - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Відеозвернення розміщене на офіційному Твітері прем'єр-міністра Великоританії Бориса Джонсона, повідомляє Укрінформ.
«Народу України: Слава України. Народу Росії: Я не вірю, що ця війна ведеться від вашого імені. Ця криза, ця трагедія може і повинна закінчитися. Бо світу потрібна вільна і суверенна Україна», - йдеться у повідомленні.
У відео Джонсон каже, що британці підтримують український народ та вітають «люту хоробрість» та патріотизм українців, українських воїнів, уряду та інших людей, що стали на захист України.
«Дії Путіна ведуть до повної ізоляції Росії, відсторонення міжнародної спільноти, колосальних економічних санкцій перед непотрібною і кровопролитною війною, яка вже коштувала численних життів - від невинних українців до ваших російських солдатів, які ніколи знову не побачать свої сім'ї», - сказав Джонсон.
Він додав російською мовою, що не вірить у те, що війна ведеться від імені росіян.
24 февраля 2022
"Кто знает, баксы есть в [банкомате] "Тинькофф"?" - спрашивает мужчина у стоящих в очереди людей в ТЦ возле метро "Митино" в Москве. Ему в ответ отрицательно качают головой.
Корреспондент Би-би-си тоже отстоял в очереди и попытался снять наличные доллары в банкомате "Тинькофф", но безуспешно. На экране банкомата символы доллара и евро были зачеркнуты, то есть возможности снять их не было.
а то у них по тв
Минобороны: ВС блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры для безопасности гражданских
это вонючий яндекс выдает такие новости, вчера
они хотят количеством чтоли задавить?
Прусочане, съе...итесь.
Наш народ - патриот,
Русский народ Путин в ж...пу ...бет
сколько пленных и лежачих не видел
нигде не видел шевроны какой страны войска