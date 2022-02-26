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безпілотник (2092) розвідка (3618) Чорне море (1354) дрони (2493)

Безпілотники військ РФ з висоти близько 1 км з ночі ведуть розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Безпілотники військ РФ з висоти близько 1 км з ночі ведуть розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю, - МВС

Ворог дронами намагається активно вести розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС України у телеграмі.

Надранок 26 лютого на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону спостерігається активність ворожих дронів.

Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідують узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.

Проти повітряних порушників при наближенні відкривається вогонь та про кожен з них інформуються сили Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Нагадаємо, цієї ночі на підльоті до Чономорська був збитий ворожий дрон, який здійснив атаку на корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков".
Наразі корабель продовжує нести службу у Чорному морі.

Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.

Безпілотники військ РФ з висоти близько 1 км з ночі ведуть розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю, - МВС 01
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Я совсем не разбираюсь в этом....нам на этой высоте нечем сбивать?
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26.02.2022 07:43 Відповісти
Над Одесою збивали з усіх боків В 5,30 було видно. Все добре з цим
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26.02.2022 08:08 Відповісти
в приднестровье у них че за "миротворцы" сидят?
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26.02.2022 08:11 Відповісти
значит планируют десант с моря.
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26.02.2022 08:22 Відповісти
 
 