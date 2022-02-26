Безпілотники військ РФ з висоти близько 1 км з ночі ведуть розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю, - МВС
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Ворог дронами намагається активно вести розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС України у телеграмі.
Надранок 26 лютого на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону спостерігається активність ворожих дронів.
Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідують узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.
Проти повітряних порушників при наближенні відкривається вогонь та про кожен з них інформуються сили Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Нагадаємо, цієї ночі на підльоті до Чономорська був збитий ворожий дрон, який здійснив атаку на корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков".
Наразі корабель продовжує нести службу у Чорному морі.
Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.
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