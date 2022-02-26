Безпілотники військ РФ з висоти близько 1 км з ночі ведуть розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю, - МВС

Ворог дронами намагається активно вести розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС України у телеграмі.

Надранок 26 лютого на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону спостерігається активність ворожих дронів.

Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідують узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.

Проти повітряних порушників при наближенні відкривається вогонь та про кожен з них інформуються сили Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Нагадаємо, цієї ночі на підльоті до Чономорська був збитий ворожий дрон, який здійснив атаку на корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков".

Наразі корабель продовжує нести службу у Чорному морі.

Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.