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Ведуться міські бої в Охтирці. В районі Коблево знищено катер та до 20 ворожих диверсантів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ведуться міські бої в Охтирці. В районі Коблево знищено катер та до 20 ворожих диверсантів, - Генштаб

Російський окупант продовжує наступальну операцію проти України.

Про це повідомляється у оперативному зведенні Генштабу станом на 06:00 26.02.2022, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході України та у північній частині Київської області. Здійснено поодинокі авіаційні удари в районах СУМИ, ПОЛТАВА, МАРІУПОЛЬ. З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що управління діями тактичної авіації РФ відбувається з території Білорусі та ТОТ Крим. У районі МОЗИРЯ перебувають батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО, що можуть бути застосовані для нанесення ударів по об’єктам на території України.

"Встановлене тимчасове місце перебування десятків одиниць танків у районі ШУМСЬКЕ та ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град" у районі КОСІВЩИНА", - зазначають у Генштабі.

Ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію у районах ЮЖНИЙ та ОДЕСА, по аеродрому ОЗЕРНЕ, по об’єктах цивільної інфраструктури у Київській області.

Читайте також: Збито ворожий вертоліт та Су-25 в районі ООС, знищено Іл-76 військ РФ та Су-25, що летів у напрямку Вінниці. Йдуть важки бої у Василькові та Києві, - Генштаб

На Слобожанському напрямку оперативне угруповання військ ЗС України зупинило наступ противника та продовжує ведення оборонних боїв в Харківської області. Ведуться міські бої в ОХТИРЦІ.

На приморському напрямку в районі КОБЛЕВО в результаті вогню механізованих підрозділів 28 омбр знищено катер та до 20 чоловік особового складу ДРГ противника.

Групою інженерних загороджень Військово-Морських Сил ЗС України здійснено мінування десантно-доступних ділянок.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника, знищено військово-транспортний літак ІЛ-76МД з десантом російських окупаційних військ. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Нанесення вогневого ураження по скупченню живої сили та військової техніки ворога в Київській, Чернігівській та Херсонській областях.

Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію та утримує зайняті позиції вздовж всієї лінії розмежування.

Орієнтовні втрати противника складають: літаки – 14 од., гелікоптери – 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат – 15 од., ЗРК БУК-1 од.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+36
Вісім років Українці терпіли знущання кацапів. Вісім років ми щодня хоронили наших бійців.
Сльози наших жінок і матерів, осиротілі діти. Ми стиснувши зуби тримали в собі лють. Воїни, хлопці настав час для вашої люті!
Знищуйте без жалю рашиську наволоч, щоб земля горіла в них під ногами! З нами правда, з нами Бог! Слава Україні!
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26.02.2022 07:44
+30
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26.02.2022 07:42
+25
ничего не сделают,присядут на бутылку
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26.02.2022 07:47
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26.02.2022 07:42 Відповісти


Якраз до вранішньої кави.
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26.02.2022 07:45 Відповісти
Вісім років Українці терпіли знущання кацапів. Вісім років ми щодня хоронили наших бійців.
Сльози наших жінок і матерів, осиротілі діти. Ми стиснувши зуби тримали в собі лють. Воїни, хлопці настав час для вашої люті!
Знищуйте без жалю рашиську наволоч, щоб земля горіла в них під ногами! З нами правда, з нами Бог! Слава Україні!
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26.02.2022 07:44 Відповісти
Добре, що не так, як з карабохом - 30 років.
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26.02.2022 07:59 Відповісти
https://roar22.livejournal.com/418833.html
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26.02.2022 07:45 Відповісти
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26.02.2022 07:48 Відповісти
Очень много молодых пацанов 18-20 лет, очень много убитых, я не знаю что люди в РФ с этим Путином сделают.
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26.02.2022 07:46 Відповісти
ничего не сделают,присядут на бутылку
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26.02.2022 07:47 Відповісти
Там наверное уже 4-5 тыс убитых и 300-х ещё в разы больше.
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26.02.2022 07:51 Відповісти
300-е будут если под Град попасть. А после попадания FGM-148 или NLAW с 300-ми уже напряжонка
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26.02.2022 09:28 Відповісти
Після NLAW - все стає стерильним.
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26.02.2022 10:09 Відповісти
ГААГА плачет.
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26.02.2022 07:48 Відповісти
Им по тв этого не покажут
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26.02.2022 07:48 Відповісти
А мені ***** на тих людей. 90 відсотків сраку ***** лизали. Бумеранг - це ще та річ.
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26.02.2022 07:50 Відповісти
На расии не все поддерживают *****.
Утром Звонил родственник жены из россии, спрашивал что и как, он не поддерживает *****.
А те родственники которые его поддерживают ещё не звонили, стыдно наверно.
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26.02.2022 08:44 Відповісти
Упьются вусмерть.Там за каждого 200го несколько лямов рупий компенсации дают
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26.02.2022 07:51 Відповісти
у них по тв тихо
они спокойно живут
"операция идет"
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26.02.2022 08:08 Відповісти
Нихрена они с путлером не сделают,они вечные рабы.Их удел рожать мясо и хоронить.
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26.02.2022 08:12 Відповісти
********** конченый, помнишь ты сам говорил, что если народ против, его взять невозможно, Великий Украинский Народ тебе это доказывает.
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26.02.2022 07:47 Відповісти
Мля, друзі, в котре маю спробу вести діалог з ординцями, відповідь одна: америкосы сделали из вас нацистов и нашептуют, что делать. А наши "солдаты" борятся с этими вояками.
Ніякі факти іх очі не відкривають. Реально хвора нація... Все більше та більше в мене менше "знайомих" з ордостану.
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26.02.2022 07:55 Відповісти
Вихід один - УТИЛІЗУВАТИ.
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26.02.2022 08:06 Відповісти
Зомбированных не вылечить. Проще задавать вопрос - А ваше какое дело, что мы делаем и как живем в СВОЕЙ стране Ну и на закуску - если их так волнует кацапская вата, пусть забирают.
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26.02.2022 08:10 Відповісти
Смерть и только смерть вонючкам ватным ,всех этих скотов УНИЧТОЖИМ !!
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26.02.2022 08:05 Відповісти
Вища сило, спаси Україну.
Просіть у Всесвіту втрутитися і допомогти нам.
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26.02.2022 08:06 Відповісти
если увидит что десантироваться не выйдет быстро
будет массированно бомбардиорвки вести
дальней авиацией
не удивлюсь если начнет
только как он такое по тв объяснит?
что сами напали? хотя уже не важно как
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26.02.2022 08:10 Відповісти
уже объяснили . мы оказывается с 2014-го года делаем ядерную бимбу . и у нещастных москале просто не было выхода . им необходимо было нанести удар на опережение . вот так . для быдла заходит на ура
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26.02.2022 08:20 Відповісти
Неужели этому верят? Какие дебилы
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26.02.2022 09:00 Відповісти
Нет никаких Городских боев в Ахтырке , кацапов погнали в сторону границы
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26.02.2022 09:28 Відповісти
Под Писареакой кацапы готовятся к наступлению
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26.02.2022 10:22 Відповісти
 
 