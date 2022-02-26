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Вбито близько 3,5 тис. російських окупантів, близько 200 потрапили в полон, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вбито близько 3,5 тис. російських окупантів, близько 200 потрапили в полон, - Подоляк

Близько 200 російських військових потрапили у полон. Станом на ранок ворог російські окупанти втратили близько 3,5 тис. своїх військових.

Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На ранок сьогоднішнього дня - 3500 убитих та трохи менше 200 полонених. Якщо показати цих людей, які прийшли в Україну вбивати, то Росія зрозуміє, що вона робить в Україні", - наголосив він.

Також читайте: Ситуація в Києві контрольована на 100%. Тривають локальні бої, наша армія тримає оборону, - Подоляк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
Наші ЗСУ попереджали, що буде вам пекло! Слово дотримано. Ви будете через роки сцятись від слова УКРАЇНА!
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26.02.2022 07:49
+24
Народ! Щось я ніде не бачив інформації в якій бригаді тероборони Усік і Ломаченко? А також Сівохи щось не видно.
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26.02.2022 07:53
+23
Українці! Сьогодні поминальна субота. Пом"янемо і вклонімося усім загиблим. Героям Слава!
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26.02.2022 07:57
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з Білоруссії кажуть суне колона,треба бути уважними
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26.02.2022 07:48 Відповісти
Думаю сушки заправлены к бою готовы,точки смерчи...
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26.02.2022 07:50 Відповісти
Вчера ночью отработал ураган по тех, кто уже доехал до Пущи.
Отработает и по этим.
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26.02.2022 07:54 Відповісти
Уже в киевской области.
Через Вышгородский район Киевщины движется около 100 единиц бронетехники россиян

С буквой V.
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26.02.2022 07:54 Відповісти
Нові шашлики.
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26.02.2022 08:00 Відповісти
Бородатые
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26.02.2022 08:02 Відповісти
Ща побреют
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26.02.2022 08:06 Відповісти
Ща побреют.

Гениальный сарказм. Респект Андрею Голубу.
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26.02.2022 08:29 Відповісти
Наші ЗСУ попереджали, що буде вам пекло! Слово дотримано. Ви будете через роки сцятись від слова УКРАЇНА!
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26.02.2022 07:49 Відповісти
Интересно, какое соотношение погибших защитников Украины к погибшим свинособакам?
Так можно было бы прикинуть, сколько русне нужно Ванек, чтобы ПОЛНОСТЬЮ "уничтожить" нас)))
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26.02.2022 07:50 Відповісти
А тут хз. Вони звикли противника м'ясом закидати. У другу світову було 1 німець на 6.8 на кацапів.
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26.02.2022 07:52 Відповісти
больше мы перегнали даже вермахт в темпах и соотношениях а русня судя по всему воюет как делды
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26.02.2022 07:55 Відповісти
Німці у мемуарах пишуть, що росіяни просто завалювали їх своїми трупами на минулій війні. І це не перебільшення. Тому нам би патронів вистачило на всіх кацапів, а кацапів на яловичину фарш аж занадто.
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26.02.2022 07:57 Відповісти
не они реально упоротые кидать войска в лоб как в Грозном на Киев ложить их там потом опять кидать по Харькову тоже самое могу сказать сбиваться колонами снабжения на трассе под наши подарки- вабше эпик
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26.02.2022 08:03 Відповісти
це називається тактика "людських хвиль" - за Мао Цзедуном, азіати **** - людей, як бруду, чого їх жалкувати...
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26.02.2022 08:14 Відповісти
и что она в Корее херово работала в Наме тоже херово до этого под Найкином тоже против ипонцев не сработала поехавший куйло Тут амеры в афиге и это наши основные противники
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26.02.2022 08:17 Відповісти
сейчас не 45 год
все разведданные оперативно передаются
"очистить от бандеровцев" уже не выйдет картинка

вот ковровые бомбардировки да
это они могут
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26.02.2022 08:27 Відповісти
3500? Множимо на 5 і будемо мати кількість поранених. Тобто 20тис кацапчиків вже відвоювалися.
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26.02.2022 07:50 Відповісти
С такими темпами им ещё на 10 дней боев
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26.02.2022 07:52 Відповісти
Ні, тут значно більше 200 ніх 300. Наші їх не щадять
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26.02.2022 08:09 Відповісти
v Čečni bylo 4500 za 3 goda. Ukraincy, bratki, - kak nasčet "Čečnia za tri dnia"?... Nu i v knigu Ginessa konečno.
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26.02.2022 09:58 Відповісти
Швидше вбийте росіян! Полонених ще треба годувати. А цю їжу краще роздати нашим пенсіонерам. Вбити треба їх показово на площі, щоб всі бачили
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26.02.2022 07:51 Відповісти
Коротко...гумус
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26.02.2022 07:51 Відповісти
не беріть в полон!!!!!!!
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26.02.2022 07:51 Відповісти
Народ! Щось я ніде не бачив інформації в якій бригаді тероборони Усік і Ломаченко? А також Сівохи щось не видно.
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26.02.2022 07:53 Відповісти
Та мабуть власною дриснею кацапам мітки ставлять.
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26.02.2022 07:59 Відповісти
менi цiкавiше-чим зараз зайнятi депутати вiд опж.нiкого не чути,та нема жодноi вiд них заяви на подii.
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26.02.2022 08:03 Відповісти
Та давно відлетіли з України. Ківа, наприклад, з Іспанії Зеленському факи надсилав через мережі.
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26.02.2022 08:05 Відповісти
Ловят? Как поймают,... пущай полетает!
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26.02.2022 08:15 Відповісти
Слава Украінській армІі ! смерть рашиським окупантам.
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26.02.2022 07:54 Відповісти
Скільки наших втрат не говорять..
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26.02.2022 07:56 Відповісти
Это нормально во время войны. РосСМИ вообще говорят что у них потерь нет.
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26.02.2022 08:10 Відповісти
головне не шукати цю інформацію по россмі-помийкам - жодної довіри 100%-вим брехунам, після 14-го, а тим більше після сьогоднішніх подій
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26.02.2022 08:18 Відповісти
Українці! Сьогодні поминальна субота. Пом"янемо і вклонімося усім загиблим. Героям Слава!
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26.02.2022 07:57 Відповісти
Браво!
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26.02.2022 07:59 Відповісти
Владимир Владимирович, СПАСИТЕ НАС!!!!!!!!!!!!
Они не сдаютсяб ка вы обещали!!!

Я хочу домой к маме........
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26.02.2022 08:00 Відповісти
Може я щось і пропустив, але здається що жодного українського воїна росіяни в полон не взяли. І це теж добра новина, особливо порівнюючи з 2014-2015 роками.
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26.02.2022 08:08 Відповісти
По первому показывали фейки что ЛНР и ДНР берут пленных. Но там вообще чистая постановка под камеры
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26.02.2022 08:13 Відповісти
Влупите по Белоруси. Там накапливаются русские резервьІ. ЗасьІлайте туда диверсионньІе групьІ.
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26.02.2022 08:11 Відповісти
Белоруские ублюдки открыли нам второй фронт -- реально нож в спину. Утилизируем орков нужно белорусов построить а картофельника повесить
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26.02.2022 08:16 Відповісти
Так покажите этих 200 пленных немедленно!!! Потому что находят похожих на них и публикуют, что это якобы кто-то с Украины.
Заодно наконец как-то покажите и докажите уже им и ВСЕМ, что они бомбят и убивают мирных людей и ДЕТЕЙ!!!

У нас сю100500 новостей об этом, а Небензя в ООН заявляет, что это фейки.
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26.02.2022 08:12 Відповісти
Цензор все не показывают. В телеграм каналах масса таких видосов. Где-то под Сумами, мужик с вилами подошел к кацапскому офицеру и говорит, что если они зайду к нему во двор, когда ВСУ начнут обстрел, то он лично всех гостей перебьет. Обосраный кацап тупо ******** в ужасе.
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26.02.2022 08:26 Відповісти
budj laska, ssylku. Diakuju. Takoe treba bačiti.
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26.02.2022 10:01 Відповісти
все есть
все мировые сми показывают
сейчас не время официальных каналов
все в инете берут оперативно
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26.02.2022 08:28 Відповісти
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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26.02.2022 08:12 Відповісти
Тут надо ещё дополнить их новым ГОСТом на массовые захоронения. И все, потерь нет.
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26.02.2022 08:15 Відповісти
ужас
это бы 15й год
когда их там не было так много
и не воткрытую как сейчас

они реально больные
а народу похрен!!!
они сидят телек смотрят, в игры играют
я чела с воронежа спрашиваю
ему ПОФИГУ
он ничего не знает

и это воронеж
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26.02.2022 08:29 Відповісти
Да. Сейчас переписываюсь с 1,5 человеками в гнилой кацапии, обыватели... мычат....
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26.02.2022 08:55 Відповісти
Эта территория заселёная такой фауной рождает только зло. Значит вопрос нужно решать.
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26.02.2022 09:14 Відповісти
Похоже, это кадыровцы. Но они горят не хуже остальных.
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26.02.2022 08:12 Відповісти
Знову невдача цим кадировцям,в 14 році кіборги їх розхирячили в аеропорту,тепер під Києвом зашкварили.
А якщо в минуле історії заглянути,там козаки їх на фарш перетворювали так,що на сотню років вони забували дорогу до України.
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26.02.2022 08:43 Відповісти
Саме так. Но здесь еще ***** решает свои внутренние проблемы. Кадыров поднимает голову и его надо приструнить. Вот он и решил это сделать нашими руками.
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26.02.2022 08:56 Відповісти
Нормально так ваты накосили ,но это ещё не вечер ,будет больше ,гораздо больше ! Слава Украине !
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26.02.2022 08:13 Відповісти
3.5% . ще трохи є роботи. Але очевидно що людей ім не хватить для ротацій і контролю захопленоі територіі. Ну і кожен день йде мінус в них. Без ротацій вони ще протримаються тиждень, потім почнеться битовуха, десь раніше, десь пізніше. Час зараз на нашу користь. В них залишились дні , навіть якщо візьмуть Киів то це на 2-3 дні а далі треба буде ім тікати або шось думати
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26.02.2022 08:14 Відповісти
По логике они уже вымотаны. Их Путлер передержал на учениях, они уже третью неделю в походных лагерях. Спасибо за это нашим западным друзьям и лично Байдену, хоть на него наш и наезжал, мол у нас экономика страдает от ваших сообщений.
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26.02.2022 08:20 Відповісти
У нас всё было готово к наплыву орды. И нам нужно было показать что мы не готовы к их "неожиданному" прыжку чтоб их подловить, переиграть. Тактика.
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26.02.2022 08:26 Відповісти
это похоже на какой то саботаж
так готовиться к вторжению
видимо боялись что если в открытую развернут лагеря
то все сразу пойму
а тут ваньку гоняли про учения, куда хотим туда возим технику
аха, аж с хабаровска и улан удэ
видимо ВО там нет и есть общий западный во
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26.02.2022 08:31 Відповісти
Що значить якщо візьмуть Київ?
Обісруться, вже обісралися.
До речі а де Мураєв з Медведчуком?
Пора вже їх за яйця підвісити!
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26.02.2022 08:30 Відповісти
Что значит - если показать? Снимать видео - и размещать везде, где можно, всё равно увидят.
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26.02.2022 08:14 Відповісти
Это - наемники. Таких не следует брать в плен. Прочих русских ублюдков тоже нельзя жалеть. Их заградотряды в спину не гонят.
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26.02.2022 08:16 Відповісти
Утилизация кацапского биомусора идет полным ходом. Слава ВСУ!
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26.02.2022 08:18 Відповісти
Здесь русский духб говном здесь пахнет!

RIP
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26.02.2022 08:32 Відповісти
Після остаточної перемоги,будемо всьому світові показувати цих полоненних орків.
кадировских собак в полон не беремо!
Їхня буква V, це тіпа вова путін,так прогнувся рамзан.бо слоган перемога з орками не звучить.
Я даже не маю уяви,як підоросія буде забирати свої трупи по всій Україні?
Це лайно валяється на дорогах,в кюветах,в посадках,скрізь...
По всьому Києву кацапські трупи....
Вони дійши до Києва за два дні,тепер захарченку розповідають про свої подвиги.
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26.02.2022 08:34 Відповісти
У полон не дуже беруть. Розумію. На конвенційні формальності немає часу.
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26.02.2022 08:48 Відповісти
Що нам зараз потрібно, так це щоб статистика загиблих русонацистів була якмога більше... Селяві, не треба було приходити
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26.02.2022 09:07 Відповісти
У них потерь нету.Так ихнее мин. обороны говорят.). Русские солдаты для лысога карлика биомусор.
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26.02.2022 09:03 Відповісти
потрібно заставляти полонених, щоб збирали трупи своїх
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26.02.2022 09:05 Відповісти
 
 