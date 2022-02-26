Вбито близько 3,5 тис. російських окупантів, близько 200 потрапили в полон, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Близько 200 російських військових потрапили у полон. Станом на ранок ворог російські окупанти втратили близько 3,5 тис. своїх військових.
Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На ранок сьогоднішнього дня - 3500 убитих та трохи менше 200 полонених. Якщо показати цих людей, які прийшли в Україну вбивати, то Росія зрозуміє, що вона робить в Україні", - наголосив він.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Отработает и по этим.
Через Вышгородский район Киевщины движется около 100 единиц бронетехники россиян
С буквой V.
Гениальный сарказм. Респект Андрею Голубу.
Так можно было бы прикинуть, сколько русне нужно Ванек, чтобы ПОЛНОСТЬЮ "уничтожить" нас)))
все разведданные оперативно передаются
"очистить от бандеровцев" уже не выйдет картинка
вот ковровые бомбардировки да
это они могут
Они не сдаютсяб ка вы обещали!!!
Я хочу домой к маме........
Заодно наконец как-то покажите и докажите уже им и ВСЕМ, что они бомбят и убивают мирных людей и ДЕТЕЙ!!!
У нас сю100500 новостей об этом, а Небензя в ООН заявляет, что это фейки.
все мировые сми показывают
сейчас не время официальных каналов
все в инете берут оперативно
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
это бы 15й год
когда их там не было так много
и не воткрытую как сейчас
они реально больные
а народу похрен!!!
они сидят телек смотрят, в игры играют
я чела с воронежа спрашиваю
ему ПОФИГУ
он ничего не знает
и это воронеж
А якщо в минуле історії заглянути,там козаки їх на фарш перетворювали так,що на сотню років вони забували дорогу до України.
так готовиться к вторжению
видимо боялись что если в открытую развернут лагеря
то все сразу пойму
а тут ваньку гоняли про учения, куда хотим туда возим технику
аха, аж с хабаровска и улан удэ
видимо ВО там нет и есть общий западный во
Обісруться, вже обісралися.
До речі а де Мураєв з Медведчуком?
Пора вже їх за яйця підвісити!
RIP
кадировских собак в полон не беремо!
Їхня буква V, це тіпа вова путін,так прогнувся рамзан.бо слоган перемога з орками не звучить.
Я даже не маю уяви,як підоросія буде забирати свої трупи по всій Україні?
Це лайно валяється на дорогах,в кюветах,в посадках,скрізь...
По всьому Києву кацапські трупи....
Вони дійши до Києва за два дні,тепер захарченку розповідають про свої подвиги.