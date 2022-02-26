УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12957 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
25 969 14
армія РФ (13478) війна (56406) вторгнення (361) Подоляк Михайло (296)

Брифінг Подоляка щодо ситуації з вторгненням військ РФ на ранок 26 лютого. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник очільника ОПУ Михайло Подоляк проводить брифінг щодо ситуації з російським вторгненням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Брифінг доступний за посиланням.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+27
"Русский корабль, иди на х*й!" - это фраза символ героизма защитников Украины "Я в плену, бать... мам,я в плену..."- это фраза как символ трусливой подлости и никчёмности российских оккупантов Почувствуйте разницу. Мы на своей родной земле! Вы же на ней, не более чем удобрения!
показати весь коментар
26.02.2022 07:53
+19
показати весь коментар
26.02.2022 07:54
+17
Київ, проспект Перемоги. Ранком там догоряє колона російської техніки. Отакий от символізм 😎
показати весь коментар
26.02.2022 08:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Русский корабль, иди на х*й!" - это фраза символ героизма защитников Украины "Я в плену, бать... мам,я в плену..."- это фраза как символ трусливой подлости и никчёмности российских оккупантов Почувствуйте разницу. Мы на своей родной земле! Вы же на ней, не более чем удобрения!
показати весь коментар
26.02.2022 07:53 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2022 07:54 Відповісти
Нам би ще захист з неба і їм ПІЗДА!
показати весь коментар
26.02.2022 07:55 Відповісти
Везуть уже везуть. Тримайтесь!
показати весь коментар
26.02.2022 07:58 Відповісти
Однозначно! Их становится всё меньше с каждым часом.
Украина, вперёд к Победе.
показати весь коментар
26.02.2022 08:02 Відповісти
Київ, проспект Перемоги. Ранком там догоряє колона російської техніки. Отакий от символізм 😎
показати весь коментар
26.02.2022 08:00 Відповісти
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.

Автор: Александра Смелянская
показати весь коментар
26.02.2022 08:01 Відповісти
заходимо на
https://www.youtube.com/watch?v=-Ejm710HWMQ

і коментуємо
показати весь коментар
26.02.2022 08:02 Відповісти
Набреше як завжди 100 коробов, що бубочка відстояв Київ.
показати весь коментар
26.02.2022 08:05 Відповісти
ось таких собак як ти , недолуге створіння , треба добивати було ще в 14 році . Ти не людина , ти ********** тварина-провокатор
показати весь коментар
26.02.2022 08:24 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2022 08:06 Відповісти
Вони думали, що їх там підтримають.
показати весь коментар
26.02.2022 08:09 Відповісти
Не поспішай. 5-та колона ще себе покаже.
показати весь коментар
26.02.2022 08:14 Відповісти
Бубочка? Його просто ізолірувати !
показати весь коментар
26.02.2022 08:20 Відповісти
 
 