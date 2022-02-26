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армія РФ (13478) війна (56406) Миколаїв (1336) Одеса (4023) Херсон (2333) Подоляк Михайло (296)

Потужні бої йдуть в Херсоні, Миколаєві, Одесі. Ворог хоче закріпитися на півдні, але немає жодного натяку, що їм це вдалося, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Потужні бої йдуть в Херсоні, Миколаєві, Одесі. Ворог хоче закріпитися на півдні, але немає жодного натяку, що їм це вдалося, - Подоляк

Ворог хоче закріпитися на півдні нашої країни, цей напрямок є для них одним із пріоритетних.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник очільника ОПУ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміли, що сьогоднішня ніч буде складною. РФ хотіла використати всі свої резерви, щоб нанести нам максимальне враження. Відразу скажу, що цього не сталося...Коротко по напрямках. Південь. Потужні бойові дії ідуть в містах Херсон, Миколаїв, Одеса. Зрозуміло, чому. Тому що цей напрямок вважається пріоритетним для РФ. Вони хотіли там закріпитися, але немає жодного натяку на те, що їм це вдалося. І їм це не вдасться", - зазначив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Києві контрольована на 100%. Тривають локальні бої, наша армія тримає оборону, - Подоляк

Автор: Ірина Дашківська
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чим більше мертвих кацапів тим краща екологія
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26.02.2022 08:09 Відповісти
В самой Одессе тихо, может на подступах ведутся бои? Или Подоляк что-то путает.
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26.02.2022 08:09 Відповісти
главное побыстрей засуньте Труханову в жопу миллион алых роз
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26.02.2022 08:19 Відповісти
Я вроде слышал что-то издали, но как взрывы не могу идентифицировать.
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26.02.2022 08:39 Відповісти
Брехня в Одессе тихо. Есть безпилотниеи
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26.02.2022 09:21 Відповісти
Николаеву сегодня ночью досталось....Но город выстоял!!! Не здаётся!!! Слава Украине!!!
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26.02.2022 08:11 Відповісти
Пропоную постити фото і відео знищеної російської техніки та солдат у коментарі до твітів російських ЗМІ. Росіяни досі не уявляють масштаби загибелі їхніх військових тут. Міноборони РФ заперечує втрати. Треба доносити справжню картину катастрофи. Зараз важливо усе
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26.02.2022 08:18 Відповісти
підарюги чистять коментарі
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26.02.2022 09:07 Відповісти
Враг будет разбит ! Победа будет за нами ! Слава Украине ! Никакой пощады врагу ,только СМЕРТЬ !
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26.02.2022 08:20 Відповісти
Тут в Чехии Земан разошелся, требует более твердых санкций и отключения Свифт. Сказал, что сумасшедшего нужно изолировать. Кто бы мог подумать...
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26.02.2022 08:20 Відповісти
так шавки самі перші перші хочуть урвать у подихаючого звіря
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26.02.2022 08:33 Відповісти
Насправді то дуже хороший сигнал. Просто той підарок, мабуть, знає більше, ніж ми з вами, а саме - на підоросії, швидше за все, сильні цього світу поставили хрест і дуже жирний. Тому щурі біжать першими.
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26.02.2022 08:33 Відповісти
Потому,что понимает, что если Украина падёт - ***** не остановится.
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26.02.2022 08:36 Відповісти
тут тільки угорці можуть бути більш-меньш спокійними, бо вже відсос-ли в ху-ла
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26.02.2022 09:09 Відповісти
Так он понимает, что с него теперь спросят и своими воплями хочет "загладить вину"
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26.02.2022 08:38 Відповісти
Путлер пошёл ва-банк, это уже понятно. Как бы этот сумасшедший не дал приказ использовать ЯО.
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26.02.2022 08:39 Відповісти
Дядя Си Дзи пин не разрешил
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26.02.2022 09:29 Відповісти
 
 