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Потужні бої йдуть в Херсоні, Миколаєві, Одесі. Ворог хоче закріпитися на півдні, але немає жодного натяку, що їм це вдалося, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог хоче закріпитися на півдні нашої країни, цей напрямок є для них одним із пріоритетних.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник очільника ОПУ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розуміли, що сьогоднішня ніч буде складною. РФ хотіла використати всі свої резерви, щоб нанести нам максимальне враження. Відразу скажу, що цього не сталося...Коротко по напрямках. Південь. Потужні бойові дії ідуть в містах Херсон, Миколаїв, Одеса. Зрозуміло, чому. Тому що цей напрямок вважається пріоритетним для РФ. Вони хотіли там закріпитися, але немає жодного натяку на те, що їм це вдалося. І їм це не вдасться", - зазначив Подоляк.
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