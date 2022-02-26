З боку Вишгорода до Києва рухається ворожа колона близько 100 одиниць бронетехніки. На її бортах біла буква V, а на рукавах – білий скотч, - ЗМІ
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Ворожа колона з близько 100 одиниць бронетехніки рухається до столиці через Вишгородський район Київщини.
Якінформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент УНІАН.
Зазначається, що на бортах техніки біла літера V, на рукавах загарбників білий скотч.
Зараз колона ворожої бронетехніки рухається селом Козаровичі.
Наразі вони зупинилися. Звідти два напрямки: або на північ, або на Київ через міст насосної станції в гирлі річки. Ірпінь.
Танків немає. Є гусеничні БТР.
Топ коментарі
+67 Микола Мазуренко
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+52 Опандопало
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+39 Joshua Merlin
показати весь коментар26.02.2022 08:16
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вони V малювали
Этих жарить до особой корочки
там многие старше вроде
а вообще они кажется еще в гомеле отсижываются
если это не фейк конечно
особенно гадок членовек-Хламидия - тебе в горах с ишаками бегать, а ты в чужой стране так подосрал, петух.
че даже войсковую операцию ссать российский триколор показывать?
видимо после олимпиады привыклы без флагов выступать
а зачем тогда этот цирк с признанием?
если даже своиш шевроны не надеваете
представляю армию сша, которая проводить операцию
и без шевров)) с повязкой на ноге
кстати зачем на ноге белая повязка?
на видео из генеченска видел
Тримайтеся спокій
Конвульсії загнаного звіра..хуйла.
Вірте нашим воїнам.
Слава Україні.
Смерть москалям.
Караганда с вами! Моя мамть с Б.ЦЕРКВИ.
вроде это они так направления помечают
хотя их не поймешь
но z на всех было бы лучше
и на головах сразу
Da u menja uzhe 7:38, jescho ne spal no , poidu pospatj, tak kak Ukraina uzhe pobedila srusnju, i teperj schot toljko na cifri - skoljko skotov obdvuhsotili.
Dobrij nochi (snov) mne i horoshif novostei vam.
Слава нації
Смерть москалям