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війна (56406) Київська область (3131)

З боку Вишгорода до Києва рухається ворожа колона близько 100 одиниць бронетехніки. На її бортах біла буква V, а на рукавах – білий скотч, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З боку Вишгорода до Києва рухається ворожа колона близько 100 одиниць бронетехніки. На її бортах біла буква V, а на рукавах – білий скотч, - ЗМІ

Ворожа колона з близько 100 одиниць бронетехніки рухається до столиці через Вишгородський район Київщини.

Якінформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Зазначається, що на бортах техніки біла літера V, на рукавах загарбників білий скотч.

Зараз колона ворожої бронетехніки рухається селом Козаровичі.

Наразі вони зупинилися. Звідти два напрямки: або на північ, або на Київ через міст насосної станції в гирлі річки. Ірпінь.

Танків немає. Є гусеничні БТР.

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Топ коментарі
+67
Мрія згоріти в танку в Києві прямо якась маніакальна.
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26.02.2022 08:12
+52
Русский корабль! Иди *****!
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26.02.2022 08:12
+39
хочется от души пожелать каждой первой кацапско-руснявой семье горя и смертей...чтобы их дети подыхали на украинской земле как псы бездомные и оставались кормом для диких животных...
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26.02.2022 08:16
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опа восточный округ -буряты едут зажарится
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26.02.2022 08:10 Відповісти
то кадироровці,
вони V малювали
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26.02.2022 08:27 Відповісти
V-вата.Горит добре!
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26.02.2022 08:31 Відповісти
А что кадырОвцы из бетона? Их также зашкварят, как и бурятов
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26.02.2022 08:32 Відповісти
Ну вони ще більш волосаті, ще краще будуть горіти
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26.02.2022 10:01 Відповісти
А білих прапорців у них немає часом?
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26.02.2022 08:11 Відповісти
Мрія згоріти в танку в Києві прямо якась маніакальна.
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26.02.2022 08:12 Відповісти
Да, так и есть
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26.02.2022 09:04 Відповісти
Русский корабль! Иди *****!
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26.02.2022 08:12 Відповісти
концерви їдуть на термообробку
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26.02.2022 08:13 Відповісти
Зелик таки не ******
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26.02.2022 08:31 Відповісти
Авіація і артилерія повинна стерти їх у пилюку. Де наш резерв?
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26.02.2022 08:13 Відповісти
ЗСУ роблять усе що можуть! Без паніки!
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26.02.2022 08:14 Відповісти
Ти наш резерв. І я і інші коментарі.
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26.02.2022 08:24 Відповісти
снаряди вже приїхали.все гаразд
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26.02.2022 08:42 Відповісти
Позавчера и вчера (и сегодня ) в ВС отправляется ,, тьма,,резервистов и мобилизованных. Резерва более чем достаточно. Был в военкомате , записывался в тероборону( 66лет, давно мог быть в Германии). Очень много 60+ записываются в тероборону. Не сцыте!! Лучше пуля и уважение, чем крысиная нора и полные штаны гавна.
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26.02.2022 09:38 Відповісти
Яке безглузде самогубство
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26.02.2022 08:13 Відповісти
Чому міст насосної станції не зруйнований?
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26.02.2022 08:14 Відповісти
Тому що на все свій час. Чи ви плануєте самі зруйнувати всю Україну наперед? Щоб кацапам було менше роботи7
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26.02.2022 08:24 Відповісти
Это не мост. Это дамба водохранилища. Если подорвать дамбу - снесёт всё левобережье.
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26.02.2022 08:58 Відповісти
Увидеть Киев и умереть...
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26.02.2022 08:15 Відповісти
100 одиниць бронетехніки, то трохи багато.
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26.02.2022 08:15 Відповісти
Кілька мільйонів грн. брухту )
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26.02.2022 08:16 Відповісти
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26.02.2022 08:22 Відповісти
800 рыл
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26.02.2022 08:18 Відповісти
як так розумію це БМП .вони горять від звичайного протитанкового заряду на них не тра тратити джави. . тобто 100 консервних банки з тушонкою
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26.02.2022 08:57 Відповісти
Шашлики, про які президент говорив.
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26.02.2022 10:03 Відповісти
хочется от души пожелать каждой первой кацапско-руснявой семье горя и смертей...чтобы их дети подыхали на украинской земле как псы бездомные и оставались кормом для диких животных...
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26.02.2022 08:16 Відповісти
нужно спросить у пленных кацапофашистов в чем разница между белым и красным скотчем.
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26.02.2022 08:16 Відповісти
Белые пассивные боевые питорасы.Красныех-активные
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26.02.2022 08:30 Відповісти
Перший і останній в колоні спалити, плюс коктейлі молотова!
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26.02.2022 08:17 Відповісти
Кадыровцы . ..
Этих жарить до особой корочки
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26.02.2022 08:17 Відповісти
Какие кадыровцы..20 летняя сопля со всех околиц лаптестана
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26.02.2022 08:21 Відповісти
а шо кадировці не сопляки
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26.02.2022 08:29 Відповісти
нет
там многие старше вроде
а вообще они кажется еще в гомеле отсижываются
если это не фейк конечно
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26.02.2022 08:34 Відповісти
Кадыровцы не воевать приехали, а грабить. Они хорошо с мирными воюют, мучают и мародёрят. Ждут, когда их на зачистку пошлют.
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26.02.2022 08:43 Відповісти
І намазати салом
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26.02.2022 08:51 Відповісти
На Телеграм канале Алексея Гончаренко есть запись от чеченца-блогера, что ето фейк про кадыровцев. Понабирали всех подряд под флаг "кадыровцев"- от охранников до дворников. Говорит мочите их
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26.02.2022 11:23 Відповісти
100 единиц... неплохо будет какдыровцам или кацапам подсоединиться к кобзону и уже подбитым 102 танкам, 500 единицам ББМ, сбитым самолетам и вертолетам... в общем хочется их присоединения к кацапским десантникам на ил-76, навечно с толкнувшихся с украинской землей... пусть горе каждую секунду заходит в каждую кацапско-руснявскую семью... смерть рашистским оккупантам!
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26.02.2022 08:21 Відповісти
Проблема в том что кацапы на мирных вблизи пока не отыгрываются,только издалека бьют, когда лиц не видно,а кадыровцы,это же не военные ,а каратели.вот они беды среди безоружных,кому в свое время посрали Порошенко и Зеленский выдать оружие беды натворить могут много
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26.02.2022 08:26 Відповісти
Не неси херню. В Киевской области масса случаев когда рашисты обстреливали мирные дома. В Марике там вообще город растреливают из Градов. В Харькове такая же херня
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26.02.2022 08:30 Відповісти
В Чернігові молотять "Градами" по окраїні (приватний сектор)
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26.02.2022 09:21 Відповісти
Херню несёшь ты и это очевидно.во первых я сказал -пока не отыгрываются находясь лицом к лицу,а во вторых сказал -если на расстоянии то рука у них не дрожит направляя огонь на мирных.если со чтением плоховато попробуйте делать это медленно
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26.02.2022 15:58 Відповісти
начесало что-нибудь.
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26.02.2022 08:52 Відповісти
4 месяца этим тварям Байден и прочие говорили об опасности - в ответ нелепые шуточки, ужимочки, вальяжный Елдак развлекался и "переговаривался" в Европе, говноХламидия обсерал западные СМИ, президент приказывал "не нагнетать" и вот - целыми колоннами катаются. х.з. предатель ли Зеля, но потом нелишнее будет его за это спросить - по сути тупо наложил болт на уже не предупреждения - на крик Запада, типо ах оставьте, мне видней.
особенно гадок членовек-Хламидия - тебе в горах с ишаками бегать, а ты в чужой стране так подосрал, петух.
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26.02.2022 08:21 Відповісти
Чтоб заманить силы врага на заранее подготовленные рубежи нужно что то было закидывать в информационное поле. Иначе бы не подловили.
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26.02.2022 08:33 Відповісти
Не треба недооцінювати загрози. Сподіваюся наші військові в курсі і готові.
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26.02.2022 08:21 Відповісти
Кадыровцы ползут
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26.02.2022 08:22 Відповісти
вже є відео, як деякі відповзали своє
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26.02.2022 09:13 Відповісти
Шашлыки так шашлыки
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26.02.2022 08:22 Відповісти
так авiапташки нeхай накакають iм!
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26.02.2022 08:24 Відповісти
Боженька помоги Украине и нашим украинским воинам! наши воины - это Герои!
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26.02.2022 08:27 Відповісти
рашисты, добро пожаловать в ад!
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26.02.2022 08:27 Відповісти
Бачила, що пишуть, ніби колона бронетехніки (100 од) також рухається від Мозиря (білорусія) в сторону Житомирської області.
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26.02.2022 08:28 Відповісти
Може, не сто, але велика.
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26.02.2022 08:28 Відповісти
Помните сообщение, что там был перекинут понтонный мост? Очевидно снова ночью поставили.
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26.02.2022 09:06 Відповісти
Опять жмурики подкотили.
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26.02.2022 08:29 Відповісти
Козаровичи знаю хорошо. Там по дроге для кадыровцев и кацапов взорванный мост и километров 35 до Вышгорода. Не знаю может мост они восстановили но это далеко от Вышгорода
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26.02.2022 08:29 Відповісти
Мост взорван после Демидова, по направлению на Петровцы, Козаровичи не на трассе, а в сторонке.
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26.02.2022 09:01 Відповісти
Ну, боже, поможи их хорошо поджарить. Украина понад усэ
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26.02.2022 08:32 Відповісти
они опять без шевронов все?
че даже войсковую операцию ссать российский триколор показывать?
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26.02.2022 08:33 Відповісти
Очкошники тряпочные
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26.02.2022 08:34 Відповісти
да что такое
видимо после олимпиады привыклы без флагов выступать
а зачем тогда этот цирк с признанием?
если даже своиш шевроны не надеваете

представляю армию сша, которая проводить операцию
и без шевров)) с повязкой на ноге

кстати зачем на ноге белая повязка?
на видео из генеченска видел
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26.02.2022 08:41 Відповісти
Перемога буде за нами.
Тримайтеся спокій
Конвульсії загнаного звіра..хуйла.
Вірте нашим воїнам.
Слава Україні.
Смерть москалям.
Караганда с вами! Моя мамть с Б.ЦЕРКВИ.
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26.02.2022 08:33 Відповісти
Mne kazetsia eto belorus texnika s bukvoj V
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26.02.2022 08:34 Відповісти
jesli belorus a ne Belorus - valitj nahren i vsio.
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26.02.2022 08:39 Відповісти
не
вроде это они так направления помечают
хотя их не поймешь
но z на всех было бы лучше
и на головах сразу
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26.02.2022 08:42 Відповісти
Слава украинцам! Слава ВСУ! Смерть кацапским ордам!!!
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26.02.2022 08:34 Відповісти
Що за єрунда. Вишгород поряд з Києвом, Ірпінь зовсім в стороні.
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26.02.2022 08:34 Відповісти
Только что в Киеве ракета попала в жилой дом,разрушено несколько этажей,где-то в районе Жулян.
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26.02.2022 08:37 Відповісти
skoro poidu pospatj, no uveren chto ih (kacapov) uzhe nema.

Da u menja uzhe 7:38, jescho ne spal no , poidu pospatj, tak kak Ukraina uzhe pobedila srusnju, i teperj schot toljko na cifri - skoljko skotov obdvuhsotili.
Dobrij nochi (snov) mne i horoshif novostei vam.
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26.02.2022 08:37 Відповісти
He he, uzhe ne 100, dazhe ne 50 - ja vami gorzhus Ukainci.
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26.02.2022 08:42 Відповісти
да где же наши байрактары???? Истребители, если нет танков то хотябы хоть какие то войска с гранатометами, джовелинами???? *****! мы что неготовы? или как анка пулеметчица поближе подпускаем? Мост дамбу взорвали??? а то:Смерть кацапским одам и с луны орать можно. только орды идут и неслышат.
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26.02.2022 08:42 Відповісти
Вот все тебе расскажи. Техника там, где надо.
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26.02.2022 08:46 Відповісти
это провокаторская гнида. в спам
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26.02.2022 08:51 Відповісти
Не мелите чепухи, взорвут дамбу - зальёт Киев.
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26.02.2022 09:02 Відповісти
може треба викласти відео з усіма розташуваннями наших військ, хто де знаходиться, де літають байрактари? ну щоб такі, як ти заспокоїлись? і плювати на те, що вороги теж все це побачать?
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26.02.2022 09:16 Відповісти
V - означає ВАТА! 🔥вату
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26.02.2022 08:42 Відповісти
что, дуня, диды в гробу переворачиваются, глядя как бандеровцы помет нквдшных выкормышей мочат?
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26.02.2022 08:50 Відповісти
А что там подлец убийца ахметов ринат своим **.ом всё торгует. трёхлинейку в зубы и на фронт вместе с рабиновичем мураевым бойко и ежи с ними.
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26.02.2022 08:48 Відповісти
Якщо зупинилися, то треба вдарити.
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26.02.2022 08:52 Відповісти
Кошачий корм в жестяных банках...
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26.02.2022 08:56 Відповісти
Агонія *****.
Слава нації
Смерть москалям
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26.02.2022 08:59 Відповісти
Літера V означає Во уж влипли, братцы!"
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26.02.2022 09:06 Відповісти
..у тому напрямку їх вже "зустрічають"..)
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26.02.2022 09:10 Відповісти
Дати ******** росіянам на проспекті Перемоги - символічно
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26.02.2022 09:12 Відповісти
Практически рядом с дамбой стоят шт. 15 танков, БТРов много, зенитки и пара Градов. Это то, что прямо сейчас, ул Ирпиньская - локация возле старой фермы. Похоже или пойдут через дамбу на Лютиж, или........ было уже несколько выстрелов в сторону насосной. Пока криворукие на счастье попадают по болоту, есть там такое рядом заболоченное место.
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26.02.2022 09:23 Відповісти
так ударьте по ним, чеченцы наверное
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26.02.2022 09:32 Відповісти
Росіяни-зомбі-ватні-загарбники ПНХ!!! Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!!!
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26.02.2022 09:40 Відповісти
НЛАВ терміново. Вони ще вчора там були
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26.02.2022 11:07 Відповісти
как могли их так близко подпустить к Киеву?? ну блин!! с беларуси зашли гады наверное, от "братьев"
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26.02.2022 17:56 Відповісти
 
 