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У Києві через бої на проспекті Перемоги "червона" гілка метро сьогодні працювати не буде

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У Києві через бої на проспекті Перемоги

Всі станції "червоної" гілки загерметизовані.

У Києві "червона" гілка метро сьогодні працювати не буде. Таке оголошення дають на станції "Політехнічний інститут", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"У зв'язку з боями на проспекті Перемоги "червона" лінія працювати сьогодні не буде. Всі станції гілки загерметизовані", - оголошують на станції.

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В Киев со стороны Вышгорода движется вражеская колонна из около 100 единиц бронетехники. На ее бортах - белая буква V, а на рукавах - белый скотч
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26.02.2022 08:11 Відповісти
 
 