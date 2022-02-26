У Києві через бої на проспекті Перемоги "червона" гілка метро сьогодні працювати не буде

Всі станції "червоної" гілки загерметизовані.

У Києві "червона" гілка метро сьогодні працювати не буде. Таке оголошення дають на станції "Політехнічний інститут", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"У зв'язку з боями на проспекті Перемоги "червона" лінія працювати сьогодні не буде. Всі станції гілки загерметизовані", - оголошують на станції.

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