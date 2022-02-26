Я не закликаю наших воїнів складати зброю! Ніякої зброї ми не складемо, захищаємо державу, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський спростував фейки, які розповсюджують російські окупанти.
Про це глава держави заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, нібито я закликаю нашу армію складати зброю і йде евакуація. Я тут, ніякої зброї ми не складемо, захищатимемо нашу державу! Тому що наша зброя - наша правда. Це наша земля. Наша країна. Наші діти. Ми все це будемо захищати. Слава Україні!" - наголосив президент.
Топ коментарі
+74 Ksenia VB
показати весь коментар26.02.2022 08:16
+60 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+50 Ki.m.
показати весь коментар26.02.2022 08:18
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ВІн мусив и сказати - а ВР прийняти відозву до нарду України про оголошення народної війни з москалями - це не конфлікт це багато -тисячолітня війна за існування РУСІ тепер УКРАЇНИ. Увесь Світ повинен знати які національні і державні цінності українці відстоюють. !!!!!!!!!
Слава Нації !
Смерть ворогам!
Ідейні прихильники Порошенка та інші - утримайтесь, від негативних коментарів в цей час. Я теж обкладав його хєрамі, але зараз просто НЕ ЧАС!!! Неідейні хуі на зарплаті і просто тупі- заткнуть пельки, чи думаєте якщо "клоуна" зараз лаяти то це допоможе Україні встояти, а вам - далі писати тупі коменти?
Благаю, баньте всіх, хто сіє паніку, невдоволення, дезінформацію, тощо!!! Україна встоі! Слава Україні!
Вказувати на провали - це "поливати гімном"? Він знав (мабуть) куди йшов
"Вказувати на провали" має сенс коли Україна відіб'є орду. Але зараз має бути спосіб відрізнити ботяр від людей. Хіба так не вважаєш?
Відповім: якшо ти не відрізняєш - маєш слабкі розумові здібності, нажаль
От якшо б твій улюбленець три роки не провалював оборонне замовлення та ракетну програму для разворовування бабла на асфальті - жертв з нашого боку було б набагато менше!
Але хоч у мене і слабкі розумові здібності, як ти пишеш, академіку, але в мене вистачає мозку проковтнути свою неприязнь до нього щоб не сіяти розбрат і злість серед тих, хто приходить читати новини в цей паскудний час.
Який би він не був - він вільно обраний президент. І другого в цю хвилину немає. І Україна зараз б'ється саме за те, щоб так і залишалось далі, а не перетворитися на чергову Білорусь. І Україна зараз об'єдналася, і людям потрібно бачити навіть в коментарях, що Україна єдина, що люди єдині. А не робити посміховисько з бійки зеботів і порохоботів.
Навіть звірі об'єднуються перед лицем спільної загрози, а ми ж не звірі.
Якщо ти не можеш контролювати себе - твоя справа. С тобою я теж лаятися зараз не хочу і не буду.
https://twitter.com/skynews/status/1497331273550995459