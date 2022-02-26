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війна (56406) Зеленський (17439) фейк (649)

Я не закликаю наших воїнів складати зброю! Ніякої зброї ми не складемо, захищаємо державу, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський спростував фейки, які розповсюджують російські окупанти.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, нібито я закликаю нашу армію складати зброю і йде евакуація. Я тут, ніякої зброї ми не складемо, захищатимемо нашу державу! Тому що наша зброя - наша правда. Це наша земля. Наша країна. Наші діти. Ми все це будемо захищати. Слава Україні!" - наголосив президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+74
Зброю не складати , перемовин не вести.
Як казав Дудаєв- росія паде, коли зійде українське Сонце.
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26.02.2022 08:16
+60
Я наразі більше не критикую президента.Це моя особиста позиція....
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26.02.2022 08:13
+50
Дудаев був пророком.Так воно і буде.Україна стане могилою для рашки.
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26.02.2022 08:18
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Тримайтеся хлопці, дуже прошу!
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26.02.2022 09:38 Відповісти
Одно можно сказать: Слава ВСУ, Слава Героям, Вместе победим.
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26.02.2022 09:54 Відповісти
Він мусив би сказати Я ЗАКЛИКАЮ НАРОД УКРАЇНИ до ЗБРОЇ (доречі де закон про зброю)
ВІн мусив и сказати - а ВР прийняти відозву до нарду України про оголошення народної війни з москалями - це не конфлікт це багато -тисячолітня війна за існування РУСІ тепер УКРАЇНИ. Увесь Світ повинен знати які національні і державні цінності українці відстоюють. !!!!!!!!!

Слава Нації !
Смерть ворогам!
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26.02.2022 10:14 Відповісти
Я зараз прошу, благаю. Зупинить поливання гімном президента! Бо не можна зрозуміти де закінчується злість і дурість, а де починається провокація і деза від *****.
Ідейні прихильники Порошенка та інші - утримайтесь, від негативних коментарів в цей час. Я теж обкладав його хєрамі, але зараз просто НЕ ЧАС!!! Неідейні хуі на зарплаті і просто тупі- заткнуть пельки, чи думаєте якщо "клоуна" зараз лаяти то це допоможе Україні встояти, а вам - далі писати тупі коменти?

Благаю, баньте всіх, хто сіє паніку, невдоволення, дезінформацію, тощо!!! Україна встоі! Слава Україні!
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26.02.2022 10:15 Відповісти
Я підтримую цей заклик , але до тих пір , поки він не піде на переговори з ****** , бо щось учора така інфа була щодо нейтрального статусу України! Ніякого нейтрального статусу! Ми Європа! І ми повинні бути сильними , а для цього ми повинні перемогти , а не зупинити війну капітуляцією!
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26.02.2022 10:36 Відповісти
НЕТ НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ -- НЕТ ЗРАДЫ . ВСЕ К ОРУЖИЮ
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26.02.2022 11:48 Відповісти
А шо ти так за нього хвилюєшся?

Вказувати на провали - це "поливати гімном"? Він знав (мабуть) куди йшов
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26.02.2022 10:38 Відповісти
Я вже в коментарі написав ЧОМУ. Буквально друге речення. Але якщо ти далі першого не прочитав, то тут нічого не вдіяти.
"Вказувати на провали" має сенс коли Україна відіб'є орду. Але зараз має бути спосіб відрізнити ботяр від людей. Хіба так не вважаєш?
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26.02.2022 10:56 Відповісти
Оце друге речення?: "Бо не можна зрозуміти де закінчується злість і дурість, а де починається провокація і деза від *****." ?

Відповім: якшо ти не відрізняєш - маєш слабкі розумові здібності, нажаль

От якшо б твій улюбленець три роки не провалював оборонне замовлення та ракетну програму для разворовування бабла на асфальті - жертв з нашого боку було б набагато менше!
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26.02.2022 12:44 Відповісти
...і тепер доводиться відбивати орду руками, замість масованих ракетних ударів
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26.02.2022 12:45 Відповісти
Він не мій улюбленець, ти б це знав якби чукча був "чітатєль".
Але хоч у мене і слабкі розумові здібності, як ти пишеш, академіку, але в мене вистачає мозку проковтнути свою неприязнь до нього щоб не сіяти розбрат і злість серед тих, хто приходить читати новини в цей паскудний час.
Який би він не був - він вільно обраний президент. І другого в цю хвилину немає. І Україна зараз б'ється саме за те, щоб так і залишалось далі, а не перетворитися на чергову Білорусь. І Україна зараз об'єдналася, і людям потрібно бачити навіть в коментарях, що Україна єдина, що люди єдині. А не робити посміховисько з бійки зеботів і порохоботів.
Навіть звірі об'єднуються перед лицем спільної загрози, а ми ж не звірі.
Якщо ти не можеш контролювати себе - твоя справа. С тобою я теж лаятися зараз не хочу і не буду.
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26.02.2022 13:32 Відповісти
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26.02.2022 10:38 Відповісти
...армію і військових ніхто ж "гівном" не поливає? чому так, не здогадуєшся?
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26.02.2022 10:40 Відповісти
А навіщо гімно поливати гімном, що це гімно зробило для армії купило паливо, дало гідну зарплатню військовим, закупило техніку, чи крало гроші на дорогах і призивало не сіяти паніку.
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26.02.2022 10:43 Відповісти
А ви помітили що вже багато хто висловив підтримку Україини лише не чути двох продажних п"дарів - Ломаченка і Усика!
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26.02.2022 10:42 Відповісти
Відосіки це наше все. Нічого нового в цьому жанрі.
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26.02.2022 10:58 Відповісти
Пропоную подивитись звернення Бориса Джонсона. Хоч один нормальний політик у світі має яйця.
https://twitter.com/skynews/status/1497331273550995459
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26.02.2022 11:50 Відповісти
twitter.com/skynews/status/1497331273550995459
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26.02.2022 11:59 Відповісти
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