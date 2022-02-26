Україна не матиме слабких позицій на перемовинах з РФ. Далі буде наростати істерика керівництва ворожих збройних сил, - Подоляк
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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не вважає, що Україна на переговорах з Росією матиме слабкі позиції.
В інтерв'ю українському телебаченню в суботу вранці він сказав, що "позиції будуть зовсім іншими", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Після подій останніх двох днів і сьогоднішньої ночі тепер зрозуміло, хто є хто", - зазначив він.
Водночас, відповідаючи на прохання спрогнозувати наступні події, Подоляк висловив думку, що "далі буде наростати істерика керівництва Збройних сил Росії".
"Вони спробують завдати якомога більше уражень цивільній інфраструктурі деяких наших міст. Мирним громадянам. Класична істерика людей, які планували бліцкриг, але його не отримали", - заявив Подоляк.
Будь ласка, зачекайте...
Ніяких обіцянок з нашої сторони і ніяких підписаннь!
Вони роблять (відступ з наших територій, включаючи Крим), а ми дивимось.
І НЕ ЗАБУВАЄМО! - МИ ЩЕ ВИННІ ЇМ ОТВЕТКУ НА ЇХНІХ ТЕРИТОРІЯХ!
Зібрати на десяток пострілів і вразити кримській міст так, щоб із Севастополя ні один вражий корабель в Азовське море не зайшов.
А ідеально - десяток по Севастопольській бухті - вони там стоять, як оселедці в бочці.
Я прикинув - 250 км. Вистачить.
Китай підтримав санкції по банківському сектору, а Казахстан відмовився посилати свої війська на Донбас.
Що ж, виглядає так, що ***** з Тараканом ще зможуть пограти в Гаазі в хрестики-нулики на тіні від тюремної решітки перед тим, як їх повісять.
Ще вчора подоляки готові були підписувати капітуляцію на умовах пуйла.
Водночас головним предметом розмови це не буде, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНІАН.
"Це буде, перш за все, детальна розмова про мир і припинення вогню. Нейтральний статус з виразним пакетом гарантій з безпеки - опція, яка також, можливо, буде на столі", - повідомив Подоляк.
Вам цього вже ніхто не дозволить.
Краще добивайтесь більше зброї, ракет до "джевелін" та санкцій.
А ПОМНИТЕ КАК ГЕРОЕВ ДАП проверяли чеченцы перед заходом в аэропорт. ???
И КТО ЖЕ ТАК ПОЗОРНО ДОГОВАРИВАЛСЯ С КАЦАПАМИ ???
не унижайтесь перед кацапами - переговаривайтесь.только через прицел !!!