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Україна не матиме слабких позицій на перемовинах з РФ. Далі буде наростати істерика керівництва ворожих збройних сил, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не вважає, що Україна на переговорах з Росією матиме слабкі позиції.

В інтерв'ю українському телебаченню в суботу вранці він сказав, що "позиції будуть зовсім іншими", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Після подій останніх двох днів і сьогоднішньої ночі тепер зрозуміло, хто є хто", - зазначив він.

Водночас, відповідаючи на прохання спрогнозувати наступні події, Подоляк висловив думку, що "далі буде наростати істерика керівництва Збройних сил Росії".

"Вони спробують завдати якомога більше уражень цивільній інфраструктурі деяких наших міст. Мирним громадянам. Класична істерика людей, які планували бліцкриг, але його не отримали", - заявив Подоляк. 

Також читайте: Проводяться консультації щодо місця та часу переговорного процесу з РФ, - Никифоров

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
Вы зачем это делаете??? С кем вы собрались переговоры вести??? После всего того, что они тут натворили??? Вы тупые??????
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26.02.2022 08:21
+30
Просто перепуганные или агентура начала работать. Наши 13 героев с острова Змеиный тоже могли как Подоляк пойти на переговоры, но они послали ***** оккупантов
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26.02.2022 08:24
+25
наша позиція, це удари Точкою У по Ростову
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26.02.2022 08:21
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Вы зачем это делаете??? С кем вы собрались переговоры вести??? После всего того, что они тут натворили??? Вы тупые??????
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26.02.2022 08:21 Відповісти
Просто перепуганные или агентура начала работать. Наши 13 героев с острова Змеиный тоже могли как Подоляк пойти на переговоры, но они послали ***** оккупантов
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26.02.2022 08:24 Відповісти
Ніяких перемовин в принципі = тільки ультиматум, що свинособаки повинні зробити!
Ніяких обіцянок з нашої сторони і ніяких підписаннь!
Вони роблять (відступ з наших територій, включаючи Крим), а ми дивимось.

І НЕ ЗАБУВАЄМО! - МИ ЩЕ ВИННІ ЇМ ОТВЕТКУ НА ЇХНІХ ТЕРИТОРІЯХ!
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26.02.2022 08:34 Відповісти
Дивіться там! Нічим не поступайтеся ворогові.
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26.02.2022 08:21 Відповісти
наша позиція, це удари Точкою У по Ростову
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26.02.2022 08:21 Відповісти
Значно краще:
Зібрати на десяток пострілів і вразити кримській міст так, щоб із Севастополя ні один вражий корабель в Азовське море не зайшов.
А ідеально - десяток по Севастопольській бухті - вони там стоять, як оселедці в бочці.
Я прикинув - 250 км. Вистачить.
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26.02.2022 08:42 Відповісти
а не собьют? как-никак там их лучшее пво
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26.02.2022 09:10 Відповісти
Не треба нам неяких перемовин, поки їх буде вести шмаркля.
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26.02.2022 08:21 Відповісти
шмаркля в Кремлі, а в нас Верховний Голокомандувач Зеленський.
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26.02.2022 08:22 Відповісти
Він не шмаркля,хоча ще три дні тому сам про нього був такої думки.
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26.02.2022 08:35 Відповісти
тут він правий - зараз окупанти через втрати і провалене вторгнення почнуть звіріти, можуть мститись цивільним, будьте обережні.
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26.02.2022 08:22 Відповісти
Вони це вчора робили на Сумщині
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26.02.2022 08:30 Відповісти
Ми живемо в світі де "іди *****" більше не матюк, а громадянська позиція.
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26.02.2022 08:22 Відповісти
"Іди на ***!" вже не матюк-це,якщо можна так сказати,девіз українського супротиву,який вже стає відомим на увесь світ.
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26.02.2022 08:41 Відповісти
Здається раша починає накриватися величезним жіночим статевим органом скоріше, ніж всі собі уявляли.
Китай підтримав санкції по банківському сектору, а Казахстан відмовився посилати свої війська на Донбас.
Що ж, виглядає так, що ***** з Тараканом ще зможуть пограти в Гаазі в хрестики-нулики на тіні від тюремної решітки перед тим, як їх повісять.
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26.02.2022 08:24 Відповісти
Готові сидіти і далі в підвалі… тільки не здавайтеся… це мені кажуть жінки… а чоловіки кажуть, вб'ємо всю кацабн
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26.02.2022 08:24 Відповісти
Так, й з кожним знищеним ворогом та одиницею ворожої техніки позиції України міцнішають. так що говорити на публіку можна що завгодно, але з реальними перемовинами поспішати не слід...
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26.02.2022 08:25 Відповісти
Переговори про одне - голову ***** на палі.
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26.02.2022 08:25 Відповісти
В них вже істерика. ***** пригрозило Фінляндії та Швеції, якщо в когось із слизнякової Європи ще є сумніви, що якщо це недороблене одоробло не зупинити, то це - третя світова, то вони хіба, повні дебіли. Але це дуже добре що воно таке варнякає - недарма наша приповідка каже « як Господь хоче когось покарати- то йому розум відбирає». Відмова Казахстану - це теж дуже значима подія. З нами Бог! Слава Україні!!!
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26.02.2022 08:25 Відповісти
Скиньте будь ласка силку на те, що ляпнюло кацапське непорозуміння
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26.02.2022 08:36 Відповісти
https://www.newsweek.com/russia-threatens-finland-sweden-nato-ukraine-invasion-1682715
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26.02.2022 08:50 Відповісти
Це лише одна з них, наберіть в гуглі англійською « putin threatens sweden and finland» і відкриється цілий список
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26.02.2022 08:51 Відповісти
Зеля зацікавлен до перемовин, бо бажає полегшити становище Путлера.
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26.02.2022 08:25 Відповісти
Подоляк , які перемовини ? Часу нема - треба хремль спалить !!
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26.02.2022 08:25 Відповісти
не свистел бы ты подоляко... а разорвал бы все отношения с северным соседом беларусью, нанес бомбовые удары по крымскому мосту, по военным базам в бульбашии, где сидят кацапские оккупанты...
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26.02.2022 08:27 Відповісти
***** якщо ви **** такі стратеги чому по клаві стукаєте.Ви думаєте в нас необмежені військові ресурси?Напевно в генштабі краще за вас знають що робити .
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26.02.2022 08:34 Відповісти
Посміливішали завдяки армії та українцям, які дали відсіч окупанту.
Ще вчора подоляки готові були підписувати капітуляцію на умовах пуйла.
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26.02.2022 08:27 Відповісти
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26.02.2022 08:27 Відповісти
переговоры нужны для обмена пленных и ставить вопрос о том чтобы убирались из Крвма и ордло
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26.02.2022 08:28 Відповісти
І з придністров'я
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26.02.2022 08:31 Відповісти
Не ведіться на москальські провокації.Вони корчать з себе крутих.Їхня сухопутня армія розривається по повній.А москалькі змі,блогери і лідери думок,кажуть що наша армія вся вже здалася в полон і жодного їхнього солдата вбитого немає.Договори призведуть до капітуляції,якщо не одразу,то пізніше.
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26.02.2022 08:28 Відповісти
Під час можливого діалогу президента України Володимира Зеленського із головою Кремля Володимиром Путіним нейтральний статус України може обговорюватися.

Водночас головним предметом розмови це не буде, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНІАН.

"Це буде, перш за все, детальна розмова про мир і припинення вогню. Нейтральний статус з виразним пакетом гарантій з безпеки - опція, яка також, можливо, буде на столі", - повідомив Подоляк.
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26.02.2022 08:29 Відповісти
Подоляк. Кажу тобі, і передай Президенту - навіть не думайте здати Україну, наших Воїнів ! Ніякого нейтрального статусу. Інакше нашим дітям знову прийдеться воювати з кацапами.
Вам цього вже ніхто не дозволить.
Краще добивайтесь більше зброї, ракет до "джевелін" та санкцій.
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26.02.2022 08:29 Відповісти
Путлер вже б припинив агресію, якщо б ще не сподівався на перемовини від Зелі.
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26.02.2022 08:31 Відповісти
Смерть волкам позорным!!!
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26.02.2022 08:34 Відповісти
*********** холуй #Лавров виставив умову початку переговорів: українські війська мають скласти зброю. Шо ми уйобку відповімо????

А ПОМНИТЕ КАК ГЕРОЕВ ДАП проверяли чеченцы перед заходом в аэропорт. ???

И КТО ЖЕ ТАК ПОЗОРНО ДОГОВАРИВАЛСЯ С КАЦАПАМИ ???

не унижайтесь перед кацапами - переговаривайтесь.только через прицел !!!
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26.02.2022 08:35 Відповісти
Є пару речей які варто було б зробити зараз. 1) Знищити військову базу кацапів в Придністровї і назавжди позбавитись від ударів в спину і 2) Знайти і потопити той "русскій корабль" який був посланий героями з Зміїнного.
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26.02.2022 08:35 Відповісти
через 5 дней вата будит тикать из крыма и лугадона , в раши будит дебошь ,***** замочат как и просил в сортире ,миф о *****вой армии разрушен,по Хрещатику проведут парад пленных .......Сла́ва Украї́ні!
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26.02.2022 08:36 Відповісти
Подоляк! Українська Армія тебе та Зе захистить. Але якщо підуть розмови про нейтральний статус-тебе ніхто не захищатиме. Переговори можуть бути тільки в європейській країні і в присутності представників США і тільки на тему відступу РФ з усієї України/включая Крим/ та виплати репарацій.
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26.02.2022 08:45 Відповісти
***** в істериці бо відчуває свою кінчину.Бліцкриг не вдався,це зрозуміло навіть упоротим кацапам.Як казав Дудаєв:-"росія паде,коли зійде українське Сонце".
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26.02.2022 08:46 Відповісти
До кінця свого часу буду памятати "Русский карабль иди *****!"... Тримайтесь хлопці! Ми вже в путі, допомога буде! Все буде Україно!
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26.02.2022 08:54 Відповісти
Якщо ще вчора зранку були сумніви щодо перемоги,то сьогодні гордість розпирає груди за мою армію,за мій народ!Обожнюю вас українці!Разом і до кінця!!!
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26.02.2022 09:13 Відповісти
подоляка- ты агент рашистких оккупантов, как и ермак_Козырь_Михайлов_Лолита, демченко и прочая,.. убирайтесь нах, по добру, по здорову, к своим хозяевам в кремль, видите там переговоры.
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26.02.2022 10:04 Відповісти
Вимагають у інших країн санкцій, а самі за якісь переговори. Які переговори з недієздатними?
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26.02.2022 10:28 Відповісти
Ніяких перемовин. Це хло має на колінах просити в України про мир
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26.02.2022 10:48 Відповісти
 
 