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Мер Броварів Сапожко: Під час виходу на вулицю - одягайте жовті пов'язки на рукави

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Броварів Сапожко: Під час виходу на вулицю - одягайте жовті пов'язки на рукави

Мер Броварів Ігор Сапожко закликає громадян вдягати жовті пов'язки на рукави, коли ті збираються вийти на вулицю.

Про це у Facebook повідомив мер Броварів, інформує Цензор.НЕТ.

"УВАГА! Звертаюсь до цивільного населення Броварської громади! Сьогодні виключно усі мешканці Броварського району під час перебування на вулиці мають ідентифікувати себе ЖОВТОЮ стрічкою на лівій руці!

Ситуація надзвичайно серйозна! Без нагальної потреби не виходьте з дому, обмежте пересування по місту та території району!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Тільки що біля Довго Запольського- сіра шкода Октавіа змінювала номери - з Російських на Київські номери П Аі 0292КМ Перевдягнені у форму поліції Києва
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26.02.2022 08:24
+6
Звони в полицию и в моу
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26.02.2022 08:26
+6
Дякуюємо. Шпійони вже причипили
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26.02.2022 08:28
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Тільки що біля Довго Запольського- сіра шкода Октавіа змінювала номери - з Російських на Київські номери П Аі 0292КМ Перевдягнені у форму поліції Києва
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26.02.2022 08:24 Відповісти
Звони в полицию и в моу
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26.02.2022 08:26 Відповісти
Та це з твіттера. Людина, яка бачила , дзвонить, але ніхто не відповідає. Ніколи.
Поширює інфу в соцмережах.
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26.02.2022 08:30 Відповісти
Терміново в поліцію повідомте!!!
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26.02.2022 08:28 Відповісти
Ви витрачали час на коментар, а не на дзвінок у поліцію.
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26.02.2022 08:29 Відповісти
Додзвонились уже. Але скільки такого лайна..
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26.02.2022 08:32 Відповісти
Не могли змінити заздалегідь?
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26.02.2022 08:35 Відповісти
Дякуюємо. Шпійони вже причипили
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26.02.2022 08:28 Відповісти
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26.02.2022 08:35 Відповісти
Дякую за пильність!!
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26.02.2022 08:28 Відповісти
До завтра всі вороги будуть в таких пов'язках.
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26.02.2022 08:35 Відповісти
Українська мова то і є ваша повʼязка
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26.02.2022 08:46 Відповісти
100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тільки чиста українська мова допоможе відрізнити.
А всі російськомовні українці - не переживайте! Якщо ви і не дуже володієте мовою - все одно виключно українські слова ви знаєте.
І на питання типу "де працюєте, як потрапили і т.п." - чітко дасте відповідь в разі чого, а не будете перепитувати ломаною.
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26.02.2022 09:25 Відповісти
А ще точніше спитати:
"Коли народився Кобзар?"
Тут відразу дві перевірки - дата і хто такий?
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26.02.2022 14:04 Відповісти
 
 