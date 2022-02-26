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Мер Броварів Сапожко: Під час виходу на вулицю - одягайте жовті пов'язки на рукави
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мер Броварів Ігор Сапожко закликає громадян вдягати жовті пов'язки на рукави, коли ті збираються вийти на вулицю.
Про це у Facebook повідомив мер Броварів, інформує Цензор.НЕТ.
"УВАГА! Звертаюсь до цивільного населення Броварської громади! Сьогодні виключно усі мешканці Броварського району під час перебування на вулиці мають ідентифікувати себе ЖОВТОЮ стрічкою на лівій руці!
Ситуація надзвичайно серйозна! Без нагальної потреби не виходьте з дому, обмежте пересування по місту та території району!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар26.02.2022 08:24
+6 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар26.02.2022 08:26
+6 Roman Ivashkevych
показати весь коментар26.02.2022 08:28
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Будь ласка, зачекайте...
Поширює інфу в соцмережах.
Тільки чиста українська мова допоможе відрізнити.
А всі російськомовні українці - не переживайте! Якщо ви і не дуже володієте мовою - все одно виключно українські слова ви знаєте.
І на питання типу "де працюєте, як потрапили і т.п." - чітко дасте відповідь в разі чого, а не будете перепитувати ломаною.
"Коли народився Кобзар?"
Тут відразу дві перевірки - дата і хто такий?