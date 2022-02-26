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Новини Політика України
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Бельгія (241) Німеччина (4529) Кулеба Дмитро (3170) Анналена Бербок (325)

Кулеба поговорив про підтримку з главами МЗС Німеччини і Бельгії: "Погодилися, що тиск на Росію потрібно підвищувати до тих пір, поки вона не припинить свою агресію"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба поговорив про підтримку з главами МЗС Німеччини і Бельгії:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив підтримку для України з німецькою колегою Анналеною Бербок та главою МЗС Бельгії Софі Вільмес.

Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За словами Дмитра Кулеби, Бельгія розглядає варіанти практичної підтримки України.

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За результатами розмови з німецькою колегою Анналеною Бербок Кулеба повідомив: "Погодилися, що тиск на Росію потрібно підвищувати до тих пір, поки вона не припинить свою агресію проти України.
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Топ коментарі
+7
Крым, Донбас - Украина! Только такие условия!!
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26.02.2022 08:31
+4
SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT
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26.02.2022 08:29
+2
Не можна зупинятися до деокупації всіх українських територій! Кацапів за поребрик а далі ізоляція і виплата репарацій.
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26.02.2022 08:43
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SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT
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26.02.2022 08:29 Відповісти
Крым, Донбас - Украина! Только такие условия!!
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26.02.2022 08:31 Відповісти
Запускайте Точку У по підорашці. Чому ми не обстрілюємо їхні міста?!!
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26.02.2022 08:36 Відповісти
Нас їх міста не цікавлять. Зараз, наприклад, 150 кацапських військових гелікоптерів в білорусі зібрані на одному полі. Є військові склади ГСМ та склади ***********.
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26.02.2022 08:47 Відповісти
Треба бити ще й по їхніх містах, щоб вони там мали чим зайнятись, а не до нас лізти.
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26.02.2022 08:57 Відповісти
Знищення військових засобів ********** дає заняття трунарям, ритуальним службам, баяністам на похоронах. Похорони і поминки це теж заняття. Цього з них досить. Головне для нас це збереження життя українців і звільнення від окупантів. А "проблєми індєйцев шеріфа не іпуть".
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26.02.2022 09:10 Відповісти
Це не одне і теж . А нищити їхню інфраструктуру.... ще більше їм клопотів.. І немає чого боятись голослівья Во Ви Пу! Вони все -одно найдут привід для ескалації...
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26.02.2022 09:37 Відповісти
Ви мабуть забули про 5 підірваних складів. Ну нічим! Тому треба раціонально використовувати те що залишилось і те чим допомагають.
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26.02.2022 10:26 Відповісти
пусті відмазки... тим більше - МінОборони і ГенШтаб скредитували себе цим!
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26.02.2022 10:56 Відповісти
++++
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26.02.2022 09:35 Відповісти
Да,,,было бы неплохо их отработать.У нас война,,,мало ли как оно туда долетело,,,хз кто пальнул,,,по рос новостях у нас неразбериха,,,так шо вполне рабочая схема,,,я не я и хата не моя
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26.02.2022 08:59 Відповісти
і так само брехати - ой, це не ми! це ваші щось заблудили і не туди пальнули! ))))
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26.02.2022 09:38 Відповісти
Не можна зупинятися до деокупації всіх українських територій! Кацапів за поребрик а далі ізоляція і виплата репарацій.
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26.02.2022 08:43 Відповісти
Ну, припинить агресію... потім знов її розпочне.. і????
Винищити, як Гітлера, зруйнувати Москву! осередок Зла!
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26.02.2022 09:35 Відповісти
 
 