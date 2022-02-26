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Кулеба поговорив про підтримку з главами МЗС Німеччини і Бельгії: "Погодилися, що тиск на Росію потрібно підвищувати до тих пір, поки вона не припинить свою агресію"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив підтримку для України з німецькою колегою Анналеною Бербок та главою МЗС Бельгії Софі Вільмес.
Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
За словами Дмитра Кулеби, Бельгія розглядає варіанти практичної підтримки України.
За результатами розмови з німецькою колегою Анналеною Бербок Кулеба повідомив: "Погодилися, що тиск на Росію потрібно підвищувати до тих пір, поки вона не припинить свою агресію проти України.
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