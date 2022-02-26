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Зеленський провів телефонну розмову з Макроном: До нас прямує зброя та обладнання від партнерів. Антивоєнна коаліція діє!
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+33 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар26.02.2022 08:41
+21 Максім ХОЙ 07fb0949
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+18 Максим Максимович b5166c8f
показати весь коментар26.02.2022 08:47
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А взагалі, треба радіти. ЄС навряд чи допомагала би, якби бачила, що Україна безперспективна в плані оборони, бо нікому не треба, аби потім Росія як переможець після війни спитала за допомогу. Значить, перемога ерефії під значним сумнівом.
Прощай "срусский мир"
"Вычеркнуть" потом...
Не слышал?
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Кацапов не кормить, экономить ресурсы!
Кибервойска Украины перевели деньги оккупантов на нашу армию
Кибервойсками Украины получен доступ к бухгалтерии и системе документооборота ДСК (для служебного пользования) ВЧ 6762, Ставропольский Край г. Железноводск.
Паспорта, военные билеты, личные данные, список кредитных карт личного состава были вскрыты нашими кибервойсками. Все деньги с их карт направили на закупку вооружения для ВСУ
а итальянцы че там?)
каппучино отправят?