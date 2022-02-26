Зеленський провів телефонну розмову з Макроном: До нас прямує зброя та обладнання від партнерів. Антивоєнна коаліція діє!

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!", - йдеться у повідомленні.

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