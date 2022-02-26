Вночі була спроба нападу на одну із військових частин Нацгвардії на Вінниччині, КПП було обстріляне із цивільного авто, - МВС
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Війська РФ намагаються прикриватися авіацією та завдають вогневих ударів по об'єктах критичної та військової інфраструктури, використовуючи зокрема крилаті ракети "Калібр".
Про це у Facebook повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділи Національної гвардії України спільно зі Збройними Силами України та підрозділами територіальної оборони ведуть важкі бої на південному та південно-східному напрямках нашої країни. А також виконали ряд задач по відбиттю ДРГ противника у Києві та Київській області, які тривали з вчорашнього ранку і протягом ночі.
Наразі завдано значного ураження живій силі й техніці противника", - йдеться в повідомленні.
"У південних областях ведеться боротьба з передовими підрозділами збройних сил РФ, а також щодо знешкодження можливих диверсійно-розвідувальнх груп противника та спроб висадки десанту.
Війська РФ намагаються прикриватися авіацією та завдають вогневих ударів по об'єктах критичної та військової інфраструктури, використовуючи зокрема крилаті ракети "Калібр".
Близько 3 ночі була спроба нападу на одну із військових частин НГУ на Вінниччині. КПП було обстріляне із цивільного авто, що наблизилось на великій швидкості. Був відкритий вогонь у відповідь.
Наші військовослужбовці здатні відбивати атаки противника та завдають значних втрат у живій силі й техніці", - наголосили в МВС.
Будь ласка, зачекайте...
По-перше, добрива дорогі.
По-друге, мокшанські баби знов понароджують.
А по-третє, (моє улюблене) це просто красиво!
шансончікаміра? ОПЗЖшникі?
За мітки - ніякого жалю.