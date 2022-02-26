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Вночі була спроба нападу на одну із військових частин Нацгвардії на Вінниччині, КПП було обстріляне із цивільного авто, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі була спроба нападу на одну із військових частин Нацгвардії на Вінниччині, КПП було обстріляне із цивільного авто, - МВС

Війська РФ намагаються прикриватися авіацією та завдають вогневих ударів по об'єктах критичної та військової інфраструктури, використовуючи зокрема крилаті ракети "Калібр".

Про це у Facebook повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи Національної гвардії України спільно зі Збройними Силами України та підрозділами територіальної оборони ведуть важкі бої на південному та південно-східному напрямках нашої країни. А також виконали ряд задач по відбиттю ДРГ противника у Києві та Київській області, які тривали з вчорашнього ранку і протягом ночі.

Наразі завдано значного ураження живій силі й техніці противника", - йдеться в повідомленні.

"У південних областях ведеться боротьба з передовими підрозділами збройних сил РФ, а також щодо знешкодження можливих диверсійно-розвідувальнх груп противника та спроб висадки десанту.

Війська РФ намагаються прикриватися авіацією та завдають вогневих ударів по об'єктах критичної та військової інфраструктури, використовуючи зокрема крилаті ракети "Калібр".

Близько 3 ночі була спроба нападу на одну із військових частин НГУ на Вінниччині. КПП було обстріляне із цивільного авто, що наблизилось на великій швидкості. Був відкритий вогонь у відповідь.

Наші військовослужбовці здатні відбивати атаки противника та завдають значних втрат у живій силі й техніці", - наголосили в МВС.

Читайте: У Києві пролунав потужний вибух: у багатоповерхівку на Лобановського влучила ракета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Верим ЗСУ! Это последняя война рашистов! После неё Лаптестан распадется на отдельные улусы!
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26.02.2022 08:54 Відповісти
Для них це ще не найгірший варіант
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26.02.2022 08:56 Відповісти
Пишут, что накрошили уже до 10 000 росфашистов. ********** перестань убивать своих солдат на чужой земле.
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26.02.2022 08:58 Відповісти
Чому б і ні?
По-перше, добрива дорогі.
По-друге, мокшанські баби знов понароджують.
А по-третє, (моє улюблене) це просто красиво!
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26.02.2022 09:06 Відповісти
Ja bi za, no realjno chutj menshe, no bilizko k isite - kazhdij ob200 srusjanoin, eto pljus.
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26.02.2022 09:26 Відповісти
Надо срочно вернуть смертную казнь и ускоренный порядок приведения в исполнение по законам ВВ!
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26.02.2022 08:59 Відповісти
зачем смертную казнь? Отправить после войны в зону ЧАЭС пусть востанавливают то что там порушили!
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26.02.2022 09:13 Відповісти
І які суки це зробили? Любітєлі русского шансончіка міра? ОПЗЖшникі?
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26.02.2022 09:02 Відповісти
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26.02.2022 09:04 Відповісти
ці суки.."наші согражданє" які жили. і їли наш хліб
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26.02.2022 09:04 Відповісти
Vot eto nado presekat osobo zestoko! Diversionie grupi nado UNICTOZAT na meste. V plen nebrat. Eto ne polonenie na pole boja.
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26.02.2022 09:14 Відповісти
Vot kakaja raznica mezhdu Igilom i ruskimi ....
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26.02.2022 09:15 Відповісти
Терміново!!! Усім силовикам які в містах змінити колір форми. Розповсюджуйте
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26.02.2022 09:31 Відповісти
Вважаю треба обявити тотальну війну всім місцевим відкритим сєпарам(звучить як "відкритий підар" ) і особливо балакливій ваті, в кожному місті - знаєте таку мерзоту на 100% впенвені в їх "позиції", не чекайте поки вони почнуть гадити і шкодити, підписуйте їм автівки "я за руцке мір і оккупацию" і все таке, проколюйте шини, а краще спалюйте нах, бийте мармизу, затримуйте, якщо можете - до фізичного знищення без загрози вашому житті, а бо просто коли іншого віходу немає, може і не доводьте, здавайте війсковим, поліції, СБУ

За мітки - ніякого жалю.
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26.02.2022 09:41 Відповісти
 
 