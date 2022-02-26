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війна (56406) Кулеба Дмитро (3170)

"Вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр закордонних справ закликав зупинити воєнних злочинців РФ.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кулеба поговорив про підтримку з главами МЗС Німеччини і Бельгії: "Погодилися, що тиск на Росію потрібно підвищувати до тих пір, поки вона не припинить свою агресію"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+51
Кулебі - РЕСПЕКТ!
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26.02.2022 09:05
+34
Чавіть бункерного смердючого клопа...
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26.02.2022 09:06
+27
Зняття квот на видобуток нафти чув може збити ціну нафти до 20 $ за барель
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26.02.2022 09:06
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Кулебі - РЕСПЕКТ!
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26.02.2022 09:05 Відповісти
Зняття квот на видобуток нафти чув може збити ціну нафти до 20 $ за барель
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26.02.2022 09:06 Відповісти
до нуля .При Трампе уже так делали и через три дня кремляди сразу же взвыли и побежали жаловаться Трампнашу , который запретил арабам скидывать цену на нефть .
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26.02.2022 09:09 Відповісти
в світі повно нафти по 10 баксів за бочку, але видобуток штучно обмежений, щоб не обвалити ціну. Весною 2020-ого нафта обвалювалась до МІНУС сорок баксів за бочку, тобто продавці платили покупцям за нафту!
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26.02.2022 09:10 Відповісти
Чавіть бункерного смердючого клопа...
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26.02.2022 09:06 Відповісти
Вже давно казав, Кулеба просто красавчик!
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26.02.2022 09:09 Відповісти
так цены на нефть поднимутся, и бурятские бабушки без без переводов из германии будут плакать
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26.02.2022 09:09 Відповісти
Хай 50% виплачують Україні
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26.02.2022 09:10 Відповісти
Україні - 89%
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26.02.2022 09:46 Відповісти
***** загнаного.
Агонія мордор
Тримайтеся
Перемога буде за нами
Слава нації Смерть москалям
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26.02.2022 09:12 Відповісти
думаю ситуация становиться на страны Р404Ф странной воевать за что какие цели.. кидать больше мьяса в "мясорубку" ... а толку.. рано или поздно качество перейдет в количество и наоборот.. убитые пропавшие без вести начнут призывать родных искать их и требовать ответов от власти да пока Путя сильный есть преданные церберы. Но это пока...
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26.02.2022 09:24 Відповісти
Я взагалі не фанат тохи жирного особливо після растерзаной націоналістамі двері опи але тут віддаю йому належне , майбутнє ерефіі він розписав правдоподібно

Сегодня произошло крайне примечательно рассогласование в заявлениях российских официальных лиц.

1) Сергей Лавров на пресс-конференции объявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжёт, когда говорит, что готов к переговорам с Россией, в том числе о нейтральном статусе Украины.

2) В это же время Дмитрий Песков заявил, что готовность Зеленского - позитивный сигнал.

В чем подоплека? А вот в чем:

Задача Лаврова - максимальная дискредитация демократически избранной украинской власти на честных выборах. В то же время Кремлю нужен повод, чтобы, сохранив лицо, начать переговоры. Потому что был получен чёткий сигнал «сверху сбоку».

Вчера состоялся разговор Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Путин отчитался о причинах и ходе операции. И в ходе разговора с товарищем Си Путин сообщил, что с учетом только что поступивших сигналов из Киева "был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Украины".

Тут несколько важных акцентов:

а) Ранее Путин, в разговорах с Макроном, Байденом, Си и другими политиками обещал "точечную операцию по замене украинского президента".

В понимании Путина операция "принуждения к миру" должна была или не начаться вообще (ввиду несопоставимости сил и огромного количества техники на границах Украины) либо закончиться в первый же день, после ударов по Киеву и другим городам Украины крылатых ракет и ввода танков на украинскую территорию. Но, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Плюс, Путин совершенно недооценил мотивацию ВСУ и населения Украины сражаться с агрессором, и не просто там сражаться, а навалять таких ********, чтобы небратья из-за поребрика умылись кровавыми слезами. Что, в свою очередь, привело к затягиванию "операции" и переводу в позиционную войну (что мы сейчас собственно и наблюдаем). А отличие войны от операции в том, что если первая проходит точечно и быстро и может быть удачной или нет, то вторая, ввиду продолжительности может иметь сколь угодно непредсказуемый характер и совершенно непрогнозируемые последствия.

В качестве примера можно вспомнить далекий ныне 1904 год, когда министр внутренних дел Российской империи Плеве озвучил, что для того, чтобы избежать революции в России, нужна маленькая победоносная война. Каковой и стала русско-японская война, по результатам которой Россия отгребла нешуточных ******** от японцев.

Более того, в ходе этой авантюры Россия просрала 2,6 млрд золотом (+ ущерб от военных действий еще 4 млрд) при том, что весь государственный бюджет составил 1,9 млрд. Поэтому и неудивительно, что диспропорции ********** вся бюджетная система, далее Госбанк, а за ним ********** и сама империя.

В этой связи полагаю нелишним привести пару цитат того времени:

- Война обнаружила полную непригодность флота, его материальной части и личного состава, а в сухопутной армии целый ряд глубоких изъянов: отсутствие знаний, произвол и бюрократический формализм высших чинов, а вместе с тем подавленность рядового офицерства, лишённого подготовки, инициативы.

- Не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки, или правильнее, наше мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы.

Ничего не напоминает?

б) Отчет Путина Председателю Си - еще более примечательная история. По сути, это согласование действий с «большим братом».

Ну а мантры россиянских пропагандонов про "несамостоятельность Украины" - 100% проекция зависимости России от Китая.

Мораль?

Она простая: в добрый путь, ********! Вам предстоит очень увлекательтное плавание по реке времени, закручиваясь по спирали вниз к революции, гражданской войне, в которой вы будете убивать друг друга и воевать со своими нацреспубликами, которые, лишившись кормовой базы при резком ухудшении экономического состояния России (а это вполне закономерный процесс, который мы можем наблюдать прямо сейчас) закрутятся в центробежном движении, сепарируясь от накопленных за 30 лет режимом Путина ошибок и проблем.

Ну а мы порадуемся, глядя как на наших глазах будет развиваться очередная "величайшая геополитическая катастрофа".






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26.02.2022 09:13 Відповісти
А що це за "тоха"? Можна пруф?
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26.02.2022 09:28 Відповісти
Геращенко https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4868181209935354
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26.02.2022 09:50 Відповісти
**********.
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26.02.2022 09:13 Відповісти
Санкції в дії
https://hvylya.net/news/247884-v-gosdume-dopustili-konfiskaciyu-sberezheniy-rossiyan
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26.02.2022 09:14 Відповісти
просилось *****.net
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26.02.2022 09:16 Відповісти
Хай обдирают московитское быдло, як липку. Может тогда до них дойдёт, шо воевать с Украиной нельзя
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26.02.2022 09:26 Відповісти
Russian must be destroyed!!!
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26.02.2022 09:15 Відповісти
Всіх командирів від роти і вище які брали участь в вторгненні в Україну після війни судити на довічне.Вони не могли не знати від початку що нападають.Тим більше на 3й день бійні заходити ві жиле місто і стріляти.Це російські фашисти.
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26.02.2022 09:16 Відповісти
А нижчий склад на міндобрива.
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26.02.2022 09:22 Відповісти
путін = бен ладен

і діяти світ має відповідно😡
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26.02.2022 09:24 Відповісти
Заходимо на російський"Дождь", в You Tube,доносимо правду в коментах.Ті свині думають,що ми скоро здамося!
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26.02.2022 09:25 Відповісти
Кому хочете доности правду? ************?!!!
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26.02.2022 09:29 Відповісти
Уссе вірно! Їм брешуть, вони майже нічого не знають. Пулєровська пропаганда їм втомачує, що це Україна бомбить Донецьк і Луганськ. І бої йдуть виключно там. Виродки брехливі! Тому інформаційну війну треба вести теж!!!!
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26.02.2022 09:45 Відповісти
И газовое эмбарго

В первую очередь газовое!!!!
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26.02.2022 09:32 Відповісти
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26.02.2022 09:32 Відповісти
Якщо ловите російських диверсантів... Зразу їх вбивайте.
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26.02.2022 09:32 Відповісти
пусть НАТО обеспечит полную блокаду приднестровья с нашей и с молдавской стороны.
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26.02.2022 09:42 Відповісти
Для распада империи зла(РФ) призывал и призываю к полной экономической мировая изоляции.Только вторжения рашки на нашу землю начало открывать глаза нашим политикам,что являлось и является приоритетом для Украины с момента независимости т.е. когда создали государственные институты и ввели гривну (С 1996г.)О каких переговорах с империей зла для нашей победы?Зто не дальновидно и оттягивает время для вступление в сообщество цивилизованных стран. УКРАИНА по над усе!!!!!!
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26.02.2022 09:58 Відповісти
 
 