"Вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ", - Кулеба
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Міністр закордонних справ закликав зупинити воєнних злочинців РФ.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+51 Микола Мазуренко
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+34 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+27 BanderaVbyv Moscoviyu
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Агонія мордор
Тримайтеся
Перемога буде за нами
Слава нації Смерть москалям
Сегодня произошло крайне примечательно рассогласование в заявлениях российских официальных лиц.
1) Сергей Лавров на пресс-конференции объявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжёт, когда говорит, что готов к переговорам с Россией, в том числе о нейтральном статусе Украины.
2) В это же время Дмитрий Песков заявил, что готовность Зеленского - позитивный сигнал.
В чем подоплека? А вот в чем:
Задача Лаврова - максимальная дискредитация демократически избранной украинской власти на честных выборах. В то же время Кремлю нужен повод, чтобы, сохранив лицо, начать переговоры. Потому что был получен чёткий сигнал «сверху сбоку».
Вчера состоялся разговор Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Путин отчитался о причинах и ходе операции. И в ходе разговора с товарищем Си Путин сообщил, что с учетом только что поступивших сигналов из Киева "был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Украины".
Тут несколько важных акцентов:
а) Ранее Путин, в разговорах с Макроном, Байденом, Си и другими политиками обещал "точечную операцию по замене украинского президента".
В понимании Путина операция "принуждения к миру" должна была или не начаться вообще (ввиду несопоставимости сил и огромного количества техники на границах Украины) либо закончиться в первый же день, после ударов по Киеву и другим городам Украины крылатых ракет и ввода танков на украинскую территорию. Но, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Плюс, Путин совершенно недооценил мотивацию ВСУ и населения Украины сражаться с агрессором, и не просто там сражаться, а навалять таких ********, чтобы небратья из-за поребрика умылись кровавыми слезами. Что, в свою очередь, привело к затягиванию "операции" и переводу в позиционную войну (что мы сейчас собственно и наблюдаем). А отличие войны от операции в том, что если первая проходит точечно и быстро и может быть удачной или нет, то вторая, ввиду продолжительности может иметь сколь угодно непредсказуемый характер и совершенно непрогнозируемые последствия.
В качестве примера можно вспомнить далекий ныне 1904 год, когда министр внутренних дел Российской империи Плеве озвучил, что для того, чтобы избежать революции в России, нужна маленькая победоносная война. Каковой и стала русско-японская война, по результатам которой Россия отгребла нешуточных ******** от японцев.
Более того, в ходе этой авантюры Россия просрала 2,6 млрд золотом (+ ущерб от военных действий еще 4 млрд) при том, что весь государственный бюджет составил 1,9 млрд. Поэтому и неудивительно, что диспропорции ********** вся бюджетная система, далее Госбанк, а за ним ********** и сама империя.
В этой связи полагаю нелишним привести пару цитат того времени:
- Война обнаружила полную непригодность флота, его материальной части и личного состава, а в сухопутной армии целый ряд глубоких изъянов: отсутствие знаний, произвол и бюрократический формализм высших чинов, а вместе с тем подавленность рядового офицерства, лишённого подготовки, инициативы.
- Не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки, или правильнее, наше мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы.
Ничего не напоминает?
б) Отчет Путина Председателю Си - еще более примечательная история. По сути, это согласование действий с «большим братом».
Ну а мантры россиянских пропагандонов про "несамостоятельность Украины" - 100% проекция зависимости России от Китая.
Мораль?
Она простая: в добрый путь, ********! Вам предстоит очень увлекательтное плавание по реке времени, закручиваясь по спирали вниз к революции, гражданской войне, в которой вы будете убивать друг друга и воевать со своими нацреспубликами, которые, лишившись кормовой базы при резком ухудшении экономического состояния России (а это вполне закономерный процесс, который мы можем наблюдать прямо сейчас) закрутятся в центробежном движении, сепарируясь от накопленных за 30 лет режимом Путина ошибок и проблем.
Ну а мы порадуемся, глядя как на наших глазах будет развиваться очередная "величайшая геополитическая катастрофа".
https://hvylya.net/news/247884-v-gosdume-dopustili-konfiskaciyu-sberezheniy-rossiyan
і діяти світ має відповідно😡
В первую очередь газовое!!!!