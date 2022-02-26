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"Під гуркіт та завивання сирен": У бомбосховищі столичного пологового будинку народилася дівчинка. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У бомбосховищі київського пологового будинку жінка народила

Про це у Facebook повідомив Іван Король, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері, під гуркіт в Гостомелі та завивання сирен дружина народила мені донечку! Наче зірочку серед пітьми у такий важкий час.. 

Місто-Герой Київ, пологовий будинок, бомбосховище, воно ж і операційна і пологове приміщення, абсолютний спокій, лікарі працюють а жінки народжують, наші дні.. Слава Україні і нашим воїнам" . - йдеться в повідомленні.

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Під гуркіт та завивання сирен: У бомбосховищі столичного пологового будинку народилася дівчинка 01
Під гуркіт та завивання сирен: У бомбосховищі столичного пологового будинку народилася дівчинка 02
Під гуркіт та завивання сирен: У бомбосховищі столичного пологового будинку народилася дівчинка 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Классно, вітаю батьків! Величезна дівчинка буде (4110г - 57см)
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26.02.2022 09:18
+13
Це майбутьнє української незламної нації...
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26.02.2022 09:18
+11
Вже в броніку народилася мала.
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26.02.2022 09:19
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Це майбутьнє української незламної нації...
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26.02.2022 09:18 Відповісти
Классно, вітаю батьків! Величезна дівчинка буде (4110г - 57см)
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26.02.2022 09:18 Відповісти
Вже в броніку народилася мала.
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26.02.2022 09:19 Відповісти
Хай щастить!
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26.02.2022 09:18 Відповісти
Це є добрий знак здоров'я дівчинці)))
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26.02.2022 09:19 Відповісти
Це наше щастя ! Нехай Бог благословить цю дитинку і батьків !
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26.02.2022 09:19 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!!!

Таке враження, що рашкомамкам простіще нарожать єщє, ніж вийти на вулицю і сказати осатанілому керівництву - досить!
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26.02.2022 09:20 Відповісти
В Херсоне 2 мальчика, в Киеве 2 девочки!
Это здОрово!
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26.02.2022 09:23 Відповісти
Це народилась Нова Україна!
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26.02.2022 09:32 Відповісти
Є така наша українська істина:
виховуєш сина - виховуєш воіна
виховуєш доньку - виховуєш націю
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26.02.2022 09:38 Відповісти
Ненавижу россию!!! Ненавижу за всё вот это.
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26.02.2022 09:54 Відповісти
Хай росте гарною та щасливою!!!
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26.02.2022 10:01 Відповісти
Ганна Гопко теж народила дівчинку.
25 лютого, під час бомбардування, колишня народна депутатка Ганна Гопко народила дочку у пологовому будинку в Києві.
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26.02.2022 10:43 Відповісти
 
 