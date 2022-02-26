"Під гуркіт та завивання сирен": У бомбосховищі столичного пологового будинку народилася дівчинка. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У бомбосховищі київського пологового будинку жінка народила
Про це у Facebook повідомив Іван Король, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ввечері, під гуркіт в Гостомелі та завивання сирен дружина народила мені донечку! Наче зірочку серед пітьми у такий важкий час..
Місто-Герой Київ, пологовий будинок, бомбосховище, воно ж і операційна і пологове приміщення, абсолютний спокій, лікарі працюють а жінки народжують, наші дні.. Слава Україні і нашим воїнам" . - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Nikita Panasenko
показати весь коментар26.02.2022 09:18
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.02.2022 09:18
+11 Da non
показати весь коментар26.02.2022 09:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Таке враження, що рашкомамкам простіще нарожать єщє, ніж вийти на вулицю і сказати осатанілому керівництву - досить!
Это здОрово!
виховуєш сина - виховуєш воіна
виховуєш доньку - виховуєш націю
25 лютого, під час бомбардування, колишня народна депутатка Ганна Гопко народила дочку у пологовому будинку в Києві.