Київська ГЕС у Вишгороді залишається під контролем ЗСУ. ТЕЦ-6 на Троєщині працює в штатному режимі, - Міненерго

Міністерство енергетики повідомило, що Київська гідроелектростанція у Вишгороді в ніч на 26 лютого була змушена тимчасово припинити роботу через військову загрозу, але станом на 8:20 відновила генерацію електроенергії.

"Київська ГЕС знаходиться під контролем українських збройних сил. Але поки станція не працює, персонал перебуває у сховищі", – повідомило міністерство у ранковому зведенні, передає Цензор.НЕТ.

Трохи згодом воно оновило свою інформацію, повідомивши, що станція знову працює у штатному режимі.

"Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів. Станція повністю під контролем. Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи. Станом на 8-30 26 лютого 2022 року Київська ГЕС працює в штатному режимі. Слава нашим ЗСУ!" - розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

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Київська ГЕС – перша (верхня) сходинка Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, розташована на річці Дніпро й знаходиться в кількох кілометрах від Києва.

Київська ТЕЦ-6 на Троєщині, яку вночі намагалися атакувати російські диверсанти, працює в штатному режимі.

Внаслідок бойових дій пошкоджено низку повітряних ліній та підстанцій і відключено від енергомережі 32 населених пункти в Чернігівській області, 53 – в Запорізькій, 11 – у Сумській.

Енергосистема України третій день працює в ізольованому режимі.