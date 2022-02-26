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Київська ГЕС у Вишгороді залишається під контролем ЗСУ. ТЕЦ-6 на Троєщині працює в штатному режимі, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Київська ГЕС у Вишгороді залишається під контролем ЗСУ. ТЕЦ-6 на Троєщині працює в штатному режимі, - Міненерго

Міністерство енергетики повідомило, що Київська гідроелектростанція у Вишгороді в ніч на 26 лютого була змушена тимчасово припинити роботу через військову загрозу, але станом на 8:20 відновила генерацію електроенергії.

"Київська ГЕС знаходиться під контролем українських збройних сил. Але поки станція не працює, персонал перебуває у сховищі", – повідомило міністерство у ранковому зведенні, передає Цензор.НЕТ.

Трохи згодом воно оновило свою інформацію, повідомивши, що станція знову працює у штатному режимі.

"Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів. Станція повністю під контролем. Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи. Станом на 8-30 26 лютого 2022 року Київська ГЕС працює в штатному режимі. Слава нашим ЗСУ!" - розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

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Київська ГЕС – перша (верхня) сходинка Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, розташована на річці Дніпро й знаходиться в кількох кілометрах від Києва.

Київська ТЕЦ-6 на Троєщині, яку вночі намагалися атакувати російські диверсанти, працює в штатному режимі.

Внаслідок бойових дій пошкоджено низку повітряних ліній та підстанцій і відключено від енергомережі 32 населених пункти в Чернігівській області, 53 – в Запорізькій, 11 – у Сумській.

Енергосистема України третій день працює в ізольованому режимі.
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ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ПОВАГА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА
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26.02.2022 09:24 Відповісти
Чьто расейские братки, всё уже настрелялись по украинской армии, теперь занялись убийством граждан и разрушения инфраструктуры. Ненависть к вам растёт с каждым выстрелом, смерть вам росфашисты.
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26.02.2022 09:25 Відповісти
⚡️Dell приостановила продажи техники в России и на Украине

Минцифры Украины попросило Тима Кука прекратить поставку продукции Apple в Россию.
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26.02.2022 09:26 Відповісти
Нюрнберг продолжает собирать материалы.
Если переговоры в Минске, то суд обязательно в Нюрнберге.
Шоб ни вашим, ни нашим.
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26.02.2022 09:26 Відповісти
В настоящей терробороне подчеркивают, что никогда не использую жилье и автомобили местных жителей.
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26.02.2022 09:26 Відповісти
Киевскую ГЭС отбили, она работает в штатном режиме, сообщает Минэнергетики.
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26.02.2022 09:29 Відповісти
можу вже сказати за вчорашній день
організація тероборони приємно вражає
постійно приїжджають якісь спортивні хлопці в джинсах і кросовках але професійно обвішані зброєю і обладнанням, віддають накази типу: четверо зі зброєю терміново туди, пятеро зі зброєю і троє без зброї туди, четверо зі зброєю і четверо без зброї змінити хлопців там-то і там-то
їх накази виконуються чітко і швидко, ніхто навіть не питає як їх звати
у них постійний звязок з центром
блок пости обладнані, прикопані коробочки, молотки (коктейлі молотова), на магістральних блок постах люди лише зі зброєю ів них рпг і англійські протитанкові штучки
але найголовніше - у кожного блок поста є постійний звязок з артою підтримки
вчора орки кидали по тец, яка згадується у статті. бо там стояла наша арта, ствольна і реактивна і вона працювала прекрасно. Вона вчасно переїхала без втрат і орки вже вдарили по пустому місці, арта продовжує працювати. вчора біля 16 години голосні бахи на Троєщині - то була наша арта, все норм
коли поруч є зброя і рішучі хлопці і толкові окмандири - відчуваєш себе спокійніше
поспав дві години, пішов...
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26.02.2022 09:37 Відповісти
8.24. на "Корре" : Киевская ГЭС под контролем войск РФ. И тоже Минэнерго.Кому верить?
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26.02.2022 09:38 Відповісти
поїдь і подивися
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26.02.2022 09:41 Відповісти
Ніщо так не об'єднує суспільство, як радість за горіння русні
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26.02.2022 09:41 Відповісти
Смерть кацапським свинопсам!!!
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26.02.2022 09:48 Відповісти
 
 