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"Треба готуватися до вуличних боїв": Мер Чернігова Атрошенко виступив з терміновим зверненням до жителів міста

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до містян із закликом готуватися до вуличних боїв.

Про це він повідомив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні чернігівці. Нам треба готуватися до вуличних боїв. Хто знає і розуміє про що мова, приготувати запалювальні суміші. Друге-небайдужі чернігівці, пацани, я вас прошу прибути на місце дислокації тероборони Верені 2, звернутися до командира з проханням отримати зброю і захищати місто зі зброєю в руках", - сказав він.

Також мер попросив завозити продукти харчування.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Ясно. Вночі кияни вправно палили москалів.
Тепер і чернігівцям прийдеться.
Коктейлі готуйте.
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26.02.2022 09:33
+13
А тим часом в кацапстані.

Любовь Первунинских
3 години тому

А теперь, народ, встали и пошли по магазинам. Там просто пипец - всё подорожало на 30% - особенно быт.техника.
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26.02.2022 09:32
+12
КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ НАРАЗІ ЗСУ
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26.02.2022 09:32
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⚡️Зеленский заявил, что провел переговоры с Макроном и что оружие и снаряжение от партнеров уже в пути.
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26.02.2022 09:31 Відповісти
у нас самое дорогое это время и наши потери с каждым часом Украина становится сильней завозят оружие передислоцируются войска, а Русские ******** ложатся в землю
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26.02.2022 09:34 Відповісти
Ніби президент Польщі дозволив своїм громадянам по бажанню їхати воювати за нас.
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26.02.2022 09:35 Відповісти
Хай і за себе заразом воюють, бо вони наступні після України в планах недофюрера.
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26.02.2022 09:45 Відповісти
КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ НАРАЗІ ЗСУ
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26.02.2022 09:32 Відповісти
А тим часом в кацапстані.

Любовь Первунинских
3 години тому

А теперь, народ, встали и пошли по магазинам. Там просто пипец - всё подорожало на 30% - особенно быт.техника.
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26.02.2022 09:32 Відповісти
Бо нову ще не скоро завезуть.
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26.02.2022 09:34 Відповісти
Зріс курс долара на кацапії - зросла ціна на весь імпортний товар . Інакше і бути не могло.
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26.02.2022 09:46 Відповісти
І це тільки початок. Москалі ще не зрозуміли що вони вже програли. Наскільки я розумію світова еліта вирішила їм влаштувати новий совок, як кацапчики й мріяли
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26.02.2022 10:00 Відповісти
Ага

Як казали
Кому війна, а кому мати рідна
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26.02.2022 10:30 Відповісти
Ясно. Вночі кияни вправно палили москалів.
Тепер і чернігівцям прийдеться.
Коктейлі готуйте.
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26.02.2022 09:33 Відповісти
Чекаємо на них. Кружляють навколо міста, але не заходять. Зустрінемо їх гаряче.
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26.02.2022 09:41 Відповісти
Вы с Чернигова?
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26.02.2022 11:10 Відповісти
Так
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26.02.2022 11:26 Відповісти
Спасибо. Сын у Вас. Как вы, как Чернигов?
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26.02.2022 12:30 Відповісти
Погода не дуже. Град. Вже фігачать по місту.
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26.02.2022 12:53 Відповісти
Дякую! Допомогайте будьласка нашим дітям, щоб відпочили хоть трішки.
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26.02.2022 13:04 Відповісти
Нлави треба б !!!
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26.02.2022 09:58 Відповісти
NLAW страшна зброя. Бачив на власні очі, що в середині броньованого корпусу майже нічого не лишається, навіть м'яса і вигорає дерево.
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26.02.2022 10:06 Відповісти
Не всім же дадуть. А такі нині часи, що озброєними мають бути усі.
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26.02.2022 10:09 Відповісти
В Києві ще є для бажаючих.
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26.02.2022 10:10 Відповісти
и не только в Чернигове
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26.02.2022 09:45 Відповісти
Героям Слава! Тримаємось! Хай щастить!!!
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26.02.2022 09:48 Відповісти
Мужики, всі в тероборону! Тут або ми їх, або ми їх. Кинути коктейль "молотова" в бтр зможе і той, хто не служив в армії. Головне бажання палити кацапів😡
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26.02.2022 10:00 Відповісти
Вже третій день під Черніговом бої!!!!! давно треба було роздать зброю!!! щоб люди були готові, а не бігали тепер по Чернігову. Тероборона не організовувалась тепер надія тільки на себе.
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26.02.2022 11:00 Відповісти
 
 