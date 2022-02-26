"Треба готуватися до вуличних боїв": Мер Чернігова Атрошенко виступив з терміновим зверненням до жителів міста
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Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до містян із закликом готуватися до вуличних боїв.
Про це він повідомив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні чернігівці. Нам треба готуватися до вуличних боїв. Хто знає і розуміє про що мова, приготувати запалювальні суміші. Друге-небайдужі чернігівці, пацани, я вас прошу прибути на місце дислокації тероборони Верені 2, звернутися до командира з проханням отримати зброю і захищати місто зі зброєю в руках", - сказав він.
Також мер попросив завозити продукти харчування.
Топ коментарі
+21 Ksenia VB
показати весь коментар26.02.2022 09:33
+13 Muron
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+12 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.02.2022 09:32
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Любовь Первунинских
3 години тому
А теперь, народ, встали и пошли по магазинам. Там просто пипец - всё подорожало на 30% - особенно быт.техника.
Як казали
Кому війна, а кому мати рідна
Тепер і чернігівцям прийдеться.
Коктейлі готуйте.