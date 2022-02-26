Зеленський поговорив із Макроном: "До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів"

В Україну їде зброя від антиросійської коаліції.

Про це заявив у Twitter президент Володимир Зеленський після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ.

"Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Емманюелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!" – написав він.

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