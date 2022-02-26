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Зеленський поговорив із Макроном: "До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський поговорив із Макроном:

В Україну їде зброя від антиросійської коаліції.

Про це заявив у Twitter президент Володимир Зеленський після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ.

"Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Емманюелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!" – написав він.

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Топ коментарі
+25
Только что Борис Джонсон обратился к российским военным с предложением взять власть в свои руки, потому как у ***** потекла крыша и его чердак затоплен. Он не дееспособен. Борис сказал что мы с вами нормально договоримся.
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26.02.2022 09:41
+9
Усім хто підтримував та почав підтримувати Україну-респект...
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26.02.2022 09:39
+8
о таком не говориться кацапы щас могут разбомбить колоны с вооружением
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26.02.2022 09:39
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о таком не говориться кацапы щас могут разбомбить колоны с вооружением
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26.02.2022 09:39 Відповісти
Кстати да. Такие вещи лучше делать тихо и без шума.
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26.02.2022 09:40 Відповісти
Зеля - актер. Ему нужно внимание и пиар.
А что можно, а что нет, он даже понятия не имеет.
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26.02.2022 09:45 Відповісти
а можно тогда мне сказать что тьі мудак и ето не оскорбление а констатация факта.
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26.02.2022 09:57 Відповісти
На территории НАТО не разбомбят, а сразу после границы знают что делать, не сейте пакику.
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26.02.2022 09:47 Відповісти
Скорее всего оно уже в войсках или вы думаете они вообще идиоты
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26.02.2022 09:48 Відповісти
Усім хто підтримував та почав підтримувати Україну-респект...
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26.02.2022 09:39 Відповісти
Швидше давайте. І більше. Зброї. Особливо ППО.
Щось НАТО вчора говорило.
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26.02.2022 09:40 Відповісти
Только что Борис Джонсон обратился к российским военным с предложением взять власть в свои руки, потому как у ***** потекла крыша и его чердак затоплен. Он не дееспособен. Борис сказал что мы с вами нормально договоримся.
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26.02.2022 09:41 Відповісти
Народ, підкажіть як вовину тисячу перерахувати на ЗСУ через моно банк?
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26.02.2022 09:41 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/focus.ua/amp/digital/507842-dengi-s-***********-mozhno-potratit-na-pomoshch-ukrainskoy-armii-fedorov
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26.02.2022 09:48 Відповісти
Через Дію і Приват 24, якщо вже отримав картку еПідтримка і гроші на неі
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26.02.2022 09:56 Відповісти
Хоч один натякнув, що треба встановити спочатку е підтримку. Дякую. Саме з цього треба починати.
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26.02.2022 10:42 Відповісти
Світ має зрозуміти,що УКРАЇНА НАДАЄ Світу ЧУДОВУ можливість зробити з ************-рясєї врешті цивілізовану державу.Допоможіть нам зброєю та добровольцями,решту ми зробимо самі
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26.02.2022 09:41 Відповісти
Зараз треба допомогою від будь-кого.П.С. за будинок на Лобановського не пробачу,підари.
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26.02.2022 09:42 Відповісти
Тот момент, когда Молдове можно спокойно забирать Приднестровье. Ордынцы тупо не вытянут еще и это )))
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26.02.2022 09:48 Відповісти
Точно , но страх и непонимание до сих пор присутсвует.
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26.02.2022 09:59 Відповісти
Так она уже едет, ФАКТ!
Я на Западной Украине живу (при теперешней обстановке не буду называть где а на какой трассе это было).
Вчера (тоже чем могу, помогаю в свои годы, поэтому ездил, кое-что отвозил - осталось с 2014го) ехал с запада на восток - навстречу масса легковых авто. Номера киевские, винницкие, хмельницкие, черкасские, полтавские, харьковсие, сумские - очевидно везут семьи к границе.
Вечером возврашался назад. Навстречу колонны фур. Но небольшие - 3-4 (очевидно опасаются авиаудара) С ними машины полиции и военные джипы типа Казак (или что-то типа того - я не разбираюсь в тепершнем количестве этих марок). Однозначно, что везут. Пока проехал 160 км, встретил 4 таких небольших колонны.
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26.02.2022 09:58 Відповісти
Вот что значит иметь атомные электростанции, и не зависеть от путинского газа.
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26.02.2022 10:17 Відповісти
 
 