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Зеленський поговорив із Макроном: "До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україну їде зброя від антиросійської коаліції.
Про це заявив у Twitter президент Володимир Зеленський після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ.
"Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Емманюелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!" – написав він.
Топ коментарі
+25 Ksenia VB
показати весь коментар26.02.2022 09:41
+9 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.02.2022 09:39
+8 Андрей Саган
показати весь коментар26.02.2022 09:39
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А что можно, а что нет, он даже понятия не имеет.
Щось НАТО вчора говорило.
https://lb.ua/society/2022/02/25/506849_groshi_z_iepidtrimki_mozhna_teper.html
https://savelife.in.ua/donate/
https://www.portmone.com.ua/r3/uk/terminal/index/index/id/118103/
https://e-aid.diia.gov.ua/#banks
Я на Западной Украине живу (при теперешней обстановке не буду называть где а на какой трассе это было).
Вчера (тоже чем могу, помогаю в свои годы, поэтому ездил, кое-что отвозил - осталось с 2014го) ехал с запада на восток - навстречу масса легковых авто. Номера киевские, винницкие, хмельницкие, черкасские, полтавские, харьковсие, сумские - очевидно везут семьи к границе.
Вечером возврашался назад. Навстречу колонны фур. Но небольшие - 3-4 (очевидно опасаются авиаудара) С ними машины полиции и военные джипы типа Казак (или что-то типа того - я не разбираюсь в тепершнем количестве этих марок). Однозначно, что везут. Пока проехал 160 км, встретил 4 таких небольших колонны.