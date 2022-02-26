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Зеленський - Мішелю: Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди ухвалити рішення про членство України в ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - Мішелю: Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди ухвалити рішення про членство України в ЄС

Настав вирішальний момент, щоб хвалити рішення про членство України в ЄС.

Про це заявив у Twitter президент Володимир Зеленський після розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передає Цензор.НЕТ.

"Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Обговорив з Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє", - розповів президент.

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Топ коментарі
+22
Бои под Мелитополем, иду за автоматом

Одесса, Леонид меня зовут, бывайте
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26.02.2022 10:04
+12
Настав вирішальний момент..знищити ***** у його бункери
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26.02.2022 10:02
+7
Тримайся, брате.
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26.02.2022 10:34
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не по теме, сорри... три воздушных магазина по продаже керосина Boeing KC-135T Stratotanker - как-то многовато для одного Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk... не рейсы из Дубаи же они заправляют...
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26.02.2022 10:01 Відповісти
Нвость более чем интересная
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26.02.2022 10:02 Відповісти
Настав вирішальний момент..знищити ***** у його бункери
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26.02.2022 10:02 Відповісти
А НАТО?
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26.02.2022 10:02 Відповісти
Шарль Мішель він же Президент Європейського Союзу а ні НАТО
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26.02.2022 10:04 Відповісти
Надо ,чтобы НАТО областями нас принимало в альянс,в час по области,чтобы оружие могли доставить.
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26.02.2022 10:03 Відповісти
Бои под Мелитополем, иду за автоматом

Одесса, Леонид меня зовут, бывайте
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26.02.2022 10:04 Відповісти
Тримайся, брате.
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26.02.2022 10:34 Відповісти
Все верно.перед переговорами с этим сумасшедшим .кремлевским пида.ом. закрепить членство с ЕС и членство в НАТО.
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26.02.2022 10:04 Відповісти
Зеленский молодец. Под шумок и членство в ЕС, и членство в НАТО протолкнет. Гены...
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26.02.2022 10:05 Відповісти
Да!лихо он всех их за @ца держит,в эти тревожные дни
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26.02.2022 10:38 Відповісти
Правильно , надо Брать быка за рога .
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26.02.2022 10:07 Відповісти
Україна це Європа. Ми ніколи не змиремося з ідеологію тоталітаризму з боку росії та Китаю. Слава Україні! Вбивайте росіян, полонених не брати!
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26.02.2022 10:10 Відповісти
Мы еще в ЕС верим... НАТО и плотный союз с Американо-британскими силами. Теснейшее сотрудничество с Польшей и странами Балтии. Турки тоже разочаровали.
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26.02.2022 10:41 Відповісти
Украину в НАТО проталкивай
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26.02.2022 10:59 Відповісти
 
 