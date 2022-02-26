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Зеленський - Мішелю: Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди ухвалити рішення про членство України в ЄС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Настав вирішальний момент, щоб хвалити рішення про членство України в ЄС.
Про це заявив у Twitter президент Володимир Зеленський після розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передає Цензор.НЕТ.
"Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Обговорив з Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє", - розповів президент.
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