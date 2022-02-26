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Київ (13835) Кличко (2813) поранення (2658)

Внаслідок вуличних зіткнень із ДРГ ворога у Києві поранено 35 людей, серед них - двоє дітей, - Кличко. ВIДЕО

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Внаслідок вуличних зіткнень із ДРГ ворога у Києві поранено 35 людей, серед них - двоє дітей, - Кличко. ВIДЕО

Внаслідок вуличних зіткнень із диверсійними групами у столиці України отримали поранення 35 людей, серед них – двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На жаль, у Києві діють диверсійні групи. Було кілька зіткнень, стрілянини, поранено станом на шість ранку 35 людей, у тому числі двоє дітей", - повідомив Кличко.
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***** кремлівські. Падло кончене
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26.02.2022 10:04 Відповісти
⚡️Под Киевом возле Стоянки взорван мост на Житомирской трассе. Проехать на Житомир из Киева и обратно по этой дороге теперь невозможно.
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26.02.2022 10:05 Відповісти
сижу в аэропорту Цюриха. все рейсы на штаты и англию отменены. летят ништяки для ордынцев судя по всему. история повторяется один в один, одни и те же страны спасают тухлую европу. Слава Украине
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26.02.2022 10:05 Відповісти
za detei budet otmestka detjam kremlinov, i zamataite na ili za uho, eto deistvujet 15 let kak minimum.
ohota budet i ona budet rezuljtativna.
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26.02.2022 10:11 Відповісти
Стишок про путлера:

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26.02.2022 10:14 Відповісти
Этим оркам нужно где-то прятаться или передвигаться - Хлопци , посматривайте в окна за своими дворами , может увидите кого-то чужого ...
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26.02.2022 10:15 Відповісти
Внимание! Из Харькова сообщают, что по городу орудуют банды уголовников, звонят в квартиры под видом эвакуации, потом силой заходят в квартиры и грабят и калечат людей. Одинокие и старики в первую очередь. Предупредите родственников.
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26.02.2022 10:22 Відповісти
 
 