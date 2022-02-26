Внаслідок вуличних зіткнень із ДРГ ворога у Києві поранено 35 людей, серед них - двоє дітей, - Кличко. ВIДЕО
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Внаслідок вуличних зіткнень із диверсійними групами у столиці України отримали поранення 35 людей, серед них – двоє дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"На жаль, у Києві діють диверсійні групи. Було кілька зіткнень, стрілянини, поранено станом на шість ранку 35 людей, у тому числі двоє дітей", - повідомив Кличко.
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