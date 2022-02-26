Внаслідок вуличних зіткнень із ДРГ ворога у Києві поранено 35 людей, серед них - двоє дітей, - Кличко. ВIДЕО

Внаслідок вуличних зіткнень із диверсійними групами у столиці України отримали поранення 35 людей, серед них – двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На жаль, у Києві діють диверсійні групи. Було кілька зіткнень, стрілянини, поранено станом на шість ранку 35 людей, у тому числі двоє дітей", - повідомив Кличко.