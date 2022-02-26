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Російські загарбники повертаються назад до РФ деморалізованими і без техніки, – Данілов

Новини Цензор.НЕТ Події

Російські загарбники повертаються назад до РФ деморалізованими і без техніки, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 військових 150-тої мотострілецької дивізії Росії повернулися з України в Росію "деморалізованими та без бойової техніки".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, коментар секретаря РНБО Олексій Данілов.

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"Станом на 25 лютого до Міллєрово Ростовської області прибуло 17 військовослужбовців зі складу одного з БТГрів 163 тп, який виконував завдання на території України.

Особовий склад вищезгаданого БТГр повернувся з території України на територію РФ у деморалізованому стані та без бойової техніки.

Крім цього, після опитування одного зі вцілілих військовослужбовців служби за контрактом зазначається, що їх БТГр в ході ведення наступальної операції зазнав великих втрат, як в живій силі, так і в бойовій техніці".

За повідомленням секретаря РНБО, російські військовослужбовці, які вижили, не володіють інформацією щодо стану та місця перебування решти особового складу підрозділів БТГр.

За його словами, практично всі частини та підрозділи російського 150-тої мотострілецької дивізії зазнали безповоротних втрат.

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Топ коментарі
+28
⚡️Сумы. Территориальная оборона города задержала военных РФ
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26.02.2022 10:08
+17
А зря задержали. Нужно было их *найти* в кустах с перерезаным горлом.
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26.02.2022 10:10
+10
По законам военного времени диверсантов уничтожают на месте.
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26.02.2022 10:18
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⚡️Сумы. Территориальная оборона города задержала военных РФ
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26.02.2022 10:08 Відповісти
А зря задержали. Нужно было их *найти* в кустах с перерезаным горлом.
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26.02.2022 10:10 Відповісти
-обменный фонд тоже нужно пополнять, у нас еще полно людей в днр-овских гестапо
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26.02.2022 10:19 Відповісти
Якщо в формі Росії та називається собою, то не маємо права. Ми ведемо війну за правилами.

Вбивати можна лише диверсантів, які переодягнулися. Чи які зовсім без форми - малюють, маякі підкидають, тощо.
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26.02.2022 10:36 Відповісти
Хренас. хто цих жмурів годувати має?
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26.02.2022 10:44 Відповісти
Ні

Ми повинні показати що з ними нічого не станеться
Щоб більш охоче вони шли в полон
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26.02.2022 10:48 Відповісти
Если ты не бот и не рашистский провокатор - звони в ВГА Харьковской области - 057 700 48 48 или 799 22 01. Слава Україні!
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26.02.2022 10:22 Відповісти
Понял. Спасибо за инфу
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26.02.2022 10:32 Відповісти
По законам военного времени диверсантов уничтожают на месте.
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26.02.2022 10:18 Відповісти
Дуже шкода що вбивці встигли втікти...
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26.02.2022 10:09 Відповісти
Эти еще счастливчики!)Не попали в число 45000 заготовленных полэтиленовых пакетов!)
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26.02.2022 10:10 Відповісти
Бегите расеяне и спросите у ***********, почему оно брешет и вас не встречали цветами.
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26.02.2022 10:11 Відповісти
отступающих тоже уничтожать дистанционно.
пусть сдаются в плен.
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26.02.2022 10:17 Відповісти
Если счет погибших идет на тысячи, то раненых при современной медицине будет раз в 5-10 больше, то есть десятки тысяч. Считается, что при потерях свыше 25%, подразделение теряет боеспособность. Учитывая, что силы вторжения составляют порядка 150 тыс., при таких темпах потерь, кацапов хватит еще на несколько дней. Конечно это очень грубый подсчет, но примерно представить порядок чисел можно. На несколько недель или тем более месяцев этой группировки не хватит.
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26.02.2022 10:20 Відповісти
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26.02.2022 10:22 Відповісти
ВІДБУДУЄМО УКРАІНУ ЦЕГЛОЮ ІЗ КРЕМЛЯ !!!
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26.02.2022 10:23 Відповісти
Пленных не надо, с ними много мороки. Кацап должен находитьсяв Украине под землей
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26.02.2022 10:56 Відповісти
Та ладно.
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26.02.2022 11:00 Відповісти
 
 