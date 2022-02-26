Російські загарбники повертаються назад до РФ деморалізованими і без техніки, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 військових 150-тої мотострілецької дивізії Росії повернулися з України в Росію "деморалізованими та без бойової техніки".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, коментар секретаря РНБО Олексій Данілов.

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"Станом на 25 лютого до Міллєрово Ростовської області прибуло 17 військовослужбовців зі складу одного з БТГрів 163 тп, який виконував завдання на території України.

Особовий склад вищезгаданого БТГр повернувся з території України на територію РФ у деморалізованому стані та без бойової техніки.

Крім цього, після опитування одного зі вцілілих військовослужбовців служби за контрактом зазначається, що їх БТГр в ході ведення наступальної операції зазнав великих втрат, як в живій силі, так і в бойовій техніці".

За повідомленням секретаря РНБО, російські військовослужбовці, які вижили, не володіють інформацією щодо стану та місця перебування решти особового складу підрозділів БТГр.

За його словами, практично всі частини та підрозділи російського 150-тої мотострілецької дивізії зазнали безповоротних втрат.

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