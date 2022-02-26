"Стомлені, але нескорені": Українські прикордонники відпочивають у перерві між боями. ФОТО
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Українські прикордонники стоять на захисті нашої держави.
Про це у Facebook повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Стомлені, але нескорені. На світлині - українські прикордонники відпочивають в перерві між боями. Як завжди поруч вірні друзі - службові собаки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+56 pompiere
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+49 Sophia-Maria Duglass
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+36 Дмитрий Чечикаай
показати весь коментар26.02.2022 10:29
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