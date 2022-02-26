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"Стомлені, але нескорені": Українські прикордонники відпочивають у перерві між боями. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські прикордонники стоять на захисті нашої держави.

Про це у Facebook повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Стомлені, але нескорені. На світлині - українські прикордонники відпочивають в перерві між боями. Як завжди поруч вірні друзі - службові собаки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників "Григорій Куроп’ятніков". БПЛА збили на підльоті до Чорноморська, - ДПСУ

Стомлені, але нескорені: Українські прикордонники відпочивають у перерві між боями 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+56
Руки у кишенях, бо не тільки стомлені, але ще й холодно їм.
Тримайтеся хлопці!!! Тримайся наша собака!!!
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26.02.2022 10:29
+49
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26.02.2022 10:31
+36
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!
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26.02.2022 10:29
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Руки у кишенях, бо не тільки стомлені, але ще й холодно їм.
Тримайтеся хлопці!!! Тримайся наша собака!!!
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26.02.2022 10:29 Відповісти
Песика до себе краще, так всім тепліше. Або котика якщо є. Проходили вже...
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26.02.2022 10:31 Відповісти
Не то, чтобы решил докопаться, но собака наш. В рідній мові собака - чоловічого роду.
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26.02.2022 12:36 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!
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26.02.2022 10:29 Відповісти
⚡️В соц. сетях пишут, что в России перестал работать Apple Pay.
Проверяем
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26.02.2022 10:29 Відповісти
Пусть у них там все перестанет работать! Как однажды перестал работать мозг.
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26.02.2022 11:51 Відповісти
Спить спокійно, песик вас охорняє!!!!
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26.02.2022 10:30 Відповісти
Боже допоможи їм!!
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26.02.2022 10:30 Відповісти
Наші герої!! Напевне сниться як орків палять! Тримайтесь там мужики! Слава Україні!
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26.02.2022 10:30 Відповісти
Смажених орків і так багато, а буде ще більше. Най їм сняться їх сім'ї. Слава Україні!
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26.02.2022 10:49 Відповісти
Відпочивайте, Воїни
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26.02.2022 10:31 Відповісти
Велика подяка ,бережи вас Бог!
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26.02.2022 10:31 Відповісти
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26.02.2022 10:31 Відповісти
ЗСУ-ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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26.02.2022 10:31 Відповісти
ВАЖЛИВО! Свинособаки захопили частину під Гостомелем і перевдягаються у нашу форму. Поширте.
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26.02.2022 10:32 Відповісти
На сайт зсу
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26.02.2022 10:37 Відповісти
Ребята, дорогие, мы гордимся вашим мужеством! Только берегите себя!
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26.02.2022 10:32 Відповісти
Зараз уся країна - одне ціле!
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26.02.2022 10:32 Відповісти
Тихо... Не шумим...

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26.02.2022 10:32 Відповісти
не можна фотографувати сплячих
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26.02.2022 10:33 Відповісти
Песик тоже прошел боевое крещение
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26.02.2022 10:33 Відповісти
Влада зобов'язана забезпечити всім необхіним захисників України.
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26.02.2022 10:34 Відповісти
Бережи вас Божа матір,ну і песика також.Ви наші герої на віки.Слава Україні!
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26.02.2022 10:35 Відповісти
Дай Вам Бог здоров'я та сил, ЗАХИСНИКИ наші, НАДІЯ Неньки! Слава Нації! Смерть ворогам, смерть орді!
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26.02.2022 10:37 Відповісти
Слава Українським прикордонникам. Дай Вам Бог здоров'я хлопці
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26.02.2022 10:40 Відповісти
Мариуполь полностью контролируется украинскими военными, но вся завершающая операция по захвату Мариуполя может произойти со стороны моря, нужно это учесть
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26.02.2022 10:42 Відповісти
та они уже все сдались вчера в рашкопрессе))) это постановка))
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26.02.2022 10:44 Відповісти
Спасибо, вы Герои! Весь мир с уважением смотрит на вас!
Вы гордость украинского народа!
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26.02.2022 10:53 Відповісти
"Я вам предлагаю только кровь, труд, слёзы и пот. Нам предстоит тяжелейшее испытание. Нам предстоят многие долгие месяцы борьбы и страданий. Вы спросите, каков наш курс? Я отвечу: наш курс в том, чтобы вести войну на море, на земле и в воздухе, со всей нашей мощью и со всей силой, которую даст нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любые примеры из тёмной и плачевной истории человеческих преступлений. Вы спросите, какова наша цель? Я отвечу одним словом: победа, победа любой ценой, победа несмотря на все ужасы, победа, каким бы длинным и тяжёлым не был к ней путь; потому что без победы нам не выжить". Сэр У.Черчилль. (13 мая 1940 года) 1
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26.02.2022 10:55 Відповісти
Воины Украины! Пусть ваши жены и дети эвакуируются к нам, мы их укроем, накормим, поможем всем. А вы бейте орков до полного уничтожения. Обнимаем вас и знайте Молдова с вами!
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26.02.2022 10:56 Відповісти
Мабуть увісні махаються руками.Тому домовились похавати кулаки в кишені щоб не повибивати один одному зуби.
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26.02.2022 11:02 Відповісти
Гарний український песик, але на жаль поранений.
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26.02.2022 11:44 Відповісти
это боевой пес. Он на службе.
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26.02.2022 17:20 Відповісти
Спіть, хлопці. Набирайтеся сил. Ще багато роботи...
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26.02.2022 19:05 Відповісти
 
 