"Стомлені, але нескорені": Українські прикордонники відпочивають у перерві між боями. ФОТО

Українські прикордонники стоять на захисті нашої держави.

Про це у Facebook повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Стомлені, але нескорені. На світлині - українські прикордонники відпочивають в перерві між боями. Як завжди поруч вірні друзі - службові собаки", - йдеться в повідомленні.

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