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Київ (13835) Кличко (2813)

Метро Києва перейшло у режим укриття. Кличко закликає мешканців столиці не виходити і не виїжджати в місто

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Метро Києва перейшло у режим укриття. Кличко закликає мешканців столиці не виходити і не виїжджати в місто

Влада Києва просить мешканців столиці всі залишайтеся вдома або в укриттях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва у телеграмі.

"Друзі! Кияни! Заради безпеки максимально всі залишайтеся вдома або в укриттях! Не виходьте і не виїжджайте в місто. Крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Домівки покидайте тільки щоб, перейти в укриття.
Ми обороняємо наше місто!" - написав Кличко.

Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде.

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*****, восхищаюсь гениальностью Путина, конечно. Бросить войска на Киев?!! *******. На город, где люди с булыжникам и дубинками стояли против пуль снайперов на Майдане и **** таки победили.А теперь у нас есть оружие! Та да, *****. Та да.(с)
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26.02.2022 10:42 Відповісти
 
 