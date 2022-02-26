МВС просить громадян не робити спроб перетнути р. Дніпро в напрямку Правого берега. По всіх цілях буде відкрито вогонь на ураження, - МВС
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
ДРГ противника постійно працює та робить спроби висадки на лівому березі міста Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у телеграмі.
"Українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег та будуть відкривати ВОГОНЬ НА УРАЖЕННЯ по цілям, які намагатимуться перетнути мости в напрямку ПРАВОГО берега!" - йдеться у повідомленні
"Просимо всіх громадян залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку Правого берега!" - додали у МВС.
Топ коментарі
+11 SANDY
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+9 Aleksey NotBad
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Путин проводит срочное совещание по вопросу объявления всеобщей мобилизации в России и хочет забрать в армию 500 тысяч человек
Путин твёрдо намерен утопить Украину и Россию в крови, он это планировал долгие годы. Пушечного мяса Путину катастрофически не хватает, и он собрал совещание по вопросу объявления мобилизации в России. Если решение о мобилизации будет принято, то планируется призвать в кратчайшие сроки до полумиллиона человек.
ФСБ, МВД и Росгвардия будут задерживать и доставлять призывников. Возможна блокировка банковских счетов "военнообязанным" - финансисты на совещании подтвердили готовность.
Решение о мобилизации ещё не принято - по информации источника, идёт обсуждение.
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