Війська РФ заволоділи уніформою Нацгвардії в Гостомелі, можливі провокації, максимально дезінформуйте диверсантів

Російські окупанти заволоділи уніформою Нацгвардії в Гостомелі.

Про це повідомляє Нацгвардія, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський окупант у Гостомелі заволодів уніформою Нацгвардії (в кольорі "олива", з розпізнавальними знаками НГУ) і готується здійснювати провокації. Прохання до місцевих мешканців максимально дезінформувати диверсантів. До подальших оновлень просимо розглядати усіх осіб з розпізнавальними ознаками НГУ та у формі зеленого кольору ("олива") в районі перебування російських військ на території Гостомеля як ймовірного противника", - йдеться в повідомленні.

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