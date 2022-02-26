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Війська РФ заволоділи уніформою Нацгвардії в Гостомелі, можливі провокації, максимально дезінформуйте диверсантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ заволоділи уніформою Нацгвардії в Гостомелі, можливі провокації, максимально дезінформуйте диверсантів

Російські окупанти заволоділи уніформою Нацгвардії в Гостомелі.

Про це повідомляє Нацгвардія, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський окупант у Гостомелі заволодів уніформою Нацгвардії (в кольорі "олива", з розпізнавальними знаками НГУ) і готується здійснювати провокації. Прохання до місцевих мешканців максимально дезінформувати диверсантів. До подальших оновлень просимо розглядати усіх осіб з розпізнавальними ознаками НГУ та у формі зеленого кольору ("олива") в районі перебування російських військ на території Гостомеля як ймовірного противника", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Нацгвардійці знешкодили фейкових "тероборонівців". ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Розмовляй українською - знайдеш ворога🇺🇦
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26.02.2022 10:55
+22
В усіх вимагати щоб сказали "ПАЛЯНИЦЯ"-здохнуть,але не вимовлять.
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26.02.2022 10:56
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Розмовляй українською - знайдеш ворога🇺🇦
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26.02.2022 10:55 Відповісти
Львівський священик Тихон Сергій Кульбака розпочав ритуал екзорцизму проти Путіна.
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26.02.2022 10:56 Відповісти
В усіх вимагати щоб сказали "ПАЛЯНИЦЯ"-здохнуть,але не вимовлять.
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26.02.2022 10:56 Відповісти
Нічні бої показали, що єдиним швидким ідентифікатором є мова
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26.02.2022 11:07 Відповісти
Почему? Ну вот реально, почему? Челюсть не такая или что? Я молдован, украинский здесь на цензоре читаю и без проблем понимаю. Ради интереса узнал как произносится паляныця и легко произнес. Мне, к примеру, бджолы тяжелее дается)
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26.02.2022 11:10 Відповісти
ты не понимаешь особенностей русскоязычной челюсти. она с русским языком не очень-то хорошо справляется
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26.02.2022 11:14 Відповісти
а если без смеха, то я действительно не понимаю - те запоребриоквые русские, которые никогда не были в Украине - в чем проблема в произношении паляниця?
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26.02.2022 11:11 Відповісти
неиспользуемые в русском звуковые сочетания. нужна тренировка
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26.02.2022 11:15 Відповісти
Не так язык складывают к нёбу и зубам, это проблема многих мов и наречий, нужна тренировка.
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26.02.2022 11:18 Відповісти
ты же ему вслух говоришь ПО-ЛЯ-НЫ-ЦЯ, в чем сложность повторить? вот если заставить прочитать написанное тогда да, они не рубят в чем дело... а просто повторить - в чём проблема то?
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26.02.2022 11:14 Відповісти
вот ты и спалился, москалик
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26.02.2022 11:16 Відповісти
Все одно на них мають бути якійсь єдині розпізнавальні мітки, бо інакше вони один одного перестріляють... На них й треба звертати головну увагу...
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26.02.2022 10:57 Відповісти
А як роздобули? Наших вбили?
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26.02.2022 11:00 Відповісти
Скорее всего в пустой части захватили.
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26.02.2022 11:07 Відповісти
а они в курсе что таких расстреливают на месте
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26.02.2022 11:03 Відповісти
Оборотні! Армія без шевронів! Нищіть тварин без роздумів, в полон не беріть!
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26.02.2022 11:05 Відповісти
Пусть ГИМН УКРАИНЫ поют ,если нет ШАРАШИТЬ !!!
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26.02.2022 11:08 Відповісти
Ряжених потрібно вбивати без розмов і без полону!
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26.02.2022 11:14 Відповісти
Надо просто услышать как они говорят.
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26.02.2022 11:45 Відповісти
 
 