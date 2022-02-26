Війська РФ заволоділи уніформою Нацгвардії в Гостомелі, можливі провокації, максимально дезінформуйте диверсантів
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Російські окупанти заволоділи уніформою Нацгвардії в Гостомелі.
Про це повідомляє Нацгвардія, інформує Цензор.НЕТ.
"Російський окупант у Гостомелі заволодів уніформою Нацгвардії (в кольорі "олива", з розпізнавальними знаками НГУ) і готується здійснювати провокації. Прохання до місцевих мешканців максимально дезінформувати диверсантів. До подальших оновлень просимо розглядати усіх осіб з розпізнавальними ознаками НГУ та у формі зеленого кольору ("олива") в районі перебування російських військ на території Гостомеля як ймовірного противника", - йдеться в повідомленні.
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