УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16416 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 583 8
війна (56406) Ляшко (976) жертви (1249)

Через дії російських загарбників загинуло 198 людей, з них 3 дітей. 1 115 осіб поранено, з них 33 дитини, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через дії російських загарбників загинуло 198 людей, з них 3 дітей. 1 115 осіб поранено, з них 33 дитини, - Ляшко

Унаслідок дій російсько-окупаційних сил поранення отримали 1115 людей. Ще 198 людей померли, зокрема 3 дитини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, за оперативними даними, від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них 3 дітей, 1115 поранених, з яких 33 дитини", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кардіохірург Ємець розповів про операції під час війни: "Під час операції я був набагато спокійніший, ніж після її закінчення". ФОТО

Ляшко запевнив, що медична система продовжує працювати, а МОЗ робить все можливе, щоб у лікарнях було все необхідне.

"Медична система продовжує працювати, міністерство зі свого боку робить можливе і не можливе для того, щоб у лікарнях було все необхідне. Навіть, якщо це питання не війни, а наприклад, COVID-19, який теж ніде не зник, і пацієнтам в реанімації все ще потрібен кисень. І як би окупанти нам не заважали, ми намагаємось оперативно підвозити кисень до лікарень, домовляємось із перевізниками, забезпечуємо логістику, аби кожен пацієнт отримав допомогу, бо ми єдині і так має бути", ㅡ написав Ляшко.

"Ніколи не думав, що буду займатись пошуками бронежилетів для медиків. Але через дії російських терористів, які свідомо обстрілюють машини швидкої, ми вимушені робити і це", - додав міністр.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Убийца пацанов на Змеином. Обязательно прилюдно!
показати весь коментар
26.02.2022 10:57 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2022 10:58 Відповісти
Шоб он **** камнем на дно пошёл и здох
показати весь коментар
26.02.2022 11:04 Відповісти
скоро буде "хорошим рузьким"
показати весь коментар
26.02.2022 11:04 Відповісти
Томогавк свинособаці в рубку. Здохни в пекельних муках або довічно після Гааги
показати весь коментар
26.02.2022 13:56 Відповісти
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
показати весь коментар
26.02.2022 10:58 Відповісти
Сегодня когда произношу фразу: "Чтоб он сдох ****!!", абсолютно все понимают о ком идет речь, даже не переспрашивая
показати весь коментар
26.02.2022 11:06 Відповісти
Отже паскуди горіть в пеклі варвари ,хай здохне ваш фюрер що роз'язав цю авантюру. За кожного нашого загиблого буде відплата в десятикратному розмірі.
показати весь коментар
26.02.2022 11:37 Відповісти
 
 