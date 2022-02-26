Через дії російських загарбників загинуло 198 людей, з них 3 дітей. 1 115 осіб поранено, з них 33 дитини, - Ляшко
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Унаслідок дій російсько-окупаційних сил поранення отримали 1115 людей. Ще 198 людей померли, зокрема 3 дитини.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, за оперативними даними, від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них 3 дітей, 1115 поранених, з яких 33 дитини", - розповів він.
Ляшко запевнив, що медична система продовжує працювати, а МОЗ робить все можливе, щоб у лікарнях було все необхідне.
"Медична система продовжує працювати, міністерство зі свого боку робить можливе і не можливе для того, щоб у лікарнях було все необхідне. Навіть, якщо це питання не війни, а наприклад, COVID-19, який теж ніде не зник, і пацієнтам в реанімації все ще потрібен кисень. І як би окупанти нам не заважали, ми намагаємось оперативно підвозити кисень до лікарень, домовляємось із перевізниками, забезпечуємо логістику, аби кожен пацієнт отримав допомогу, бо ми єдині і так має бути", ㅡ написав Ляшко.
"Ніколи не думав, що буду займатись пошуками бронежилетів для медиків. Але через дії російських терористів, які свідомо обстрілюють машини швидкої, ми вимушені робити і це", - додав міністр.
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