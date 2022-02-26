УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16416 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Допомога Україні Війна
29 051 22
МЗС (3559) зброя (5751) Кулеба Дмитро (3170)

В Україну прибула протитанкова зброя, засоби ППО, боєприпаси, автомобілі, бронежилети, паливо, озброєння та амуніція, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

В Україну прибула протитанкова зброя, засоби ППО, боєприпаси, автомобілі, бронежилети, паливо, озброєння та амуніція, - Кулеба

В Україну прибула протитанкова зброя, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для всіх типів зброї та артилерії, автомобілі, бронежилети, паливо, десятки позицій озброєнь та амуніції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у фейсбуці.

"Як я вам і обіцяв, кожен новий день приносить нові санкції, зброю та ізоляцію Росії. Вже прибули протитанкова зброя, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для всіх типів зброї та артилерії, автомобілі, бронежилети, паливо, десятки позицій озброєнь та амуніції. Буде ще більше. Головне, щоб ми міцно стояли і тримали Київ", - написав Кулеба у Facebook у суботу.

Міністр поінформував, що президент США Байден уночі говорив із президентом України Володимиром Зеленським і ухвалив рішення про негайне виділення Україні $600 млн, із них 250 млн на загальну допомогу та 350 млн на військову. Крім того, Білий дім звернувся до Конгресу за згодою на виділення $6,4 млрд на підтримку України — з них $3,5 млрд на оборону.

"Особисто Путін і Лавров потрапили під санкції ЄС. Незабаром це зроблять США та інші. Новий пакет санкцій уже в роботі. Російські банки, компанії, товари буквально викидають із полиць, фінансових систем, бірж. Росію позбавляють спортивних та розважальних заходів – Ліги чемпіонів та Євробачення. Ця хвиля має наростати, як цунамі. І ми над цим працюємо", - запевнив Кулеба.

За його словами, ціла низка країн уже закрила повітряний простір для російських авіакомпаній, сьогодні їх стане ще більше.

"Світовим вигнанцям доведеться або не літати взагалі, або облітати через пів світу. Росіянам перестали видавати візи вже кілька країн ЄС", - зазначив глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ", - Кулеба

Кулеба звернув увагу на те, що в Раді Безпеки ООН під час спроби ухвалити резолюцію Росія відчайдушно намагалася не залишитися єдиною країною, яка застосує вето.

"Їй це не вдалося. Навіть близькі друзі утрималися від того, щоби відкрито стати на бік Росії", - зазначив він.

Міністр наголосив, що дипломатія зберігає повну мобілізацію та працює у цілодобовому воєнному режимі над ухваленням конкретних великих рішень партнерів.

"Незламність України щогодини схиляє на наш бік дедалі більше партнерів міжнародної коаліції на захист України та світу. Коаліція стає дедалі більше, сильнішою та рішучішою. Дякую кожному бійцю Сил оборони України, включно з кожним мирним жителем, який узяв у руки зброю, щоб захищати свої міста, нашу землю. Ми вас не підведемо", - заявив Кулеба.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Ну вот и всё! Запад наглядно увидел, что вооружать украинцев это не бесполезное занятие, как в Афганистане. Дальше будет больше. Больше оружия, больше подвигов украинцев, больше трупов кацапских свиней.
показати весь коментар
26.02.2022 11:03
+35
Вдячність всім хто підтримує Україну у війні зі смєрдамі зі смєрдючої расєї...
показати весь коментар
26.02.2022 11:01
+26
Вчера вечером транспортник турецких ВВС приземлился в польском Жешуве на границе с Украиной.
Что ж там может быть
показати весь коментар
26.02.2022 11:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вдячність всім хто підтримує Україну у війні зі смєрдамі зі смєрдючої расєї...
показати весь коментар
26.02.2022 11:01 Відповісти
нескінченному лендлізу-бути...
показати весь коментар
26.02.2022 11:02 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2022 11:01 Відповісти
Вчера вечером транспортник турецких ВВС приземлился в польском Жешуве на границе с Украиной.
Что ж там может быть
показати весь коментар
26.02.2022 11:01 Відповісти
Ням-нямка для ''потєрьнєтов''?
показати весь коментар
26.02.2022 11:03 Відповісти
Ракеты для Байрактар?
показати весь коментар
26.02.2022 11:13 Відповісти
В упаковці ТВ2?
показати весь коментар
26.02.2022 11:16 Відповісти
Тепер у РФ ''потєрьнєтов'' побільшає.
показати весь коментар
26.02.2022 11:02 Відповісти
Обізнаний - озброєний! Поширюйте це: https://www.facebook.com/photo/?fbid=316052393887658&set=a.287681363391428
показати весь коментар
26.02.2022 11:03 Відповісти
Ну вот и всё! Запад наглядно увидел, что вооружать украинцев это не бесполезное занятие, как в Афганистане. Дальше будет больше. Больше оружия, больше подвигов украинцев, больше трупов кацапских свиней.
показати весь коментар
26.02.2022 11:03 Відповісти
це пізда,ихтамнєтам конец
показати весь коментар
26.02.2022 11:03 Відповісти
Дякуємо!!!
показати весь коментар
26.02.2022 11:07 Відповісти
Гарна новина.Дякуємо.
показати весь коментар
26.02.2022 11:08 Відповісти
Шоб вы все повыздыхали, кацапские мародёры и убийцы.А мы поможем. Есть чем поприветствовать
показати весь коментар
26.02.2022 11:09 Відповісти
Над Андрушівкой (поряд Житомира) повідомляють про збиття літака ерефіії наче сушка. В когось є точніша інфа?
показати весь коментар
26.02.2022 11:11 Відповісти
У Х***ла видимо уже закончились танки в близи Украинской границы раз он уже танки белорусов в войну втянул
показати весь коментар
26.02.2022 11:11 Відповісти
Только не жалейте это говно! Чем больше настреляете ябатек, тем легче будет и в Беларуси. Вдруг случится чудо и местечковые повылазят с хат. А не повылазят, так будут прятать своих ********* по подвалам, чтобы в Украине не сдохли.
показати весь коментар
26.02.2022 11:17 Відповісти
Вибачаюсь неподалік....
показати весь коментар
26.02.2022 11:12 Відповісти
NO PASSARAN! Когда мы едины - мы непобедимы! Смерть гадинам болотным!
показати весь коментар
26.02.2022 11:15 Відповісти
Треба на усі гроші рашки, заморожені в Європі і США купити озброєння, амуніцію, гуманітарну допомогу і відправити в Україну.
показати весь коментар
26.02.2022 11:44 Відповісти
Це і так забезпечують. А гроші на репарації
показати весь коментар
26.02.2022 13:05 Відповісти
Новина гарна. Але треба якбістріше доставити цю зброю до міст, якім вона дуже зараз потрібна. Може літаками десантувати. Миколаєву дуже потрібна, та і багатьом іншим містам, вважаю, також. .
показати весь коментар
26.02.2022 19:46 Відповісти
 
 