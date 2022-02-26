В Україну прибула протитанкова зброя, засоби ППО, боєприпаси, автомобілі, бронежилети, паливо, озброєння та амуніція, - Кулеба

В Україну прибула протитанкова зброя, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для всіх типів зброї та артилерії, автомобілі, бронежилети, паливо, десятки позицій озброєнь та амуніції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у фейсбуці.

"Як я вам і обіцяв, кожен новий день приносить нові санкції, зброю та ізоляцію Росії. Вже прибули протитанкова зброя, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для всіх типів зброї та артилерії, автомобілі, бронежилети, паливо, десятки позицій озброєнь та амуніції. Буде ще більше. Головне, щоб ми міцно стояли і тримали Київ", - написав Кулеба у Facebook у суботу.

Міністр поінформував, що президент США Байден уночі говорив із президентом України Володимиром Зеленським і ухвалив рішення про негайне виділення Україні $600 млн, із них 250 млн на загальну допомогу та 350 млн на військову. Крім того, Білий дім звернувся до Конгресу за згодою на виділення $6,4 млрд на підтримку України — з них $3,5 млрд на оборону.

"Особисто Путін і Лавров потрапили під санкції ЄС. Незабаром це зроблять США та інші. Новий пакет санкцій уже в роботі. Російські банки, компанії, товари буквально викидають із полиць, фінансових систем, бірж. Росію позбавляють спортивних та розважальних заходів – Ліги чемпіонів та Євробачення. Ця хвиля має наростати, як цунамі. І ми над цим працюємо", - запевнив Кулеба.

За його словами, ціла низка країн уже закрила повітряний простір для російських авіакомпаній, сьогодні їх стане ще більше.

"Світовим вигнанцям доведеться або не літати взагалі, або облітати через пів світу. Росіянам перестали видавати візи вже кілька країн ЄС", - зазначив глава МЗС.

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Кулеба звернув увагу на те, що в Раді Безпеки ООН під час спроби ухвалити резолюцію Росія відчайдушно намагалася не залишитися єдиною країною, яка застосує вето.

"Їй це не вдалося. Навіть близькі друзі утрималися від того, щоби відкрито стати на бік Росії", - зазначив він.

Міністр наголосив, що дипломатія зберігає повну мобілізацію та працює у цілодобовому воєнному режимі над ухваленням конкретних великих рішень партнерів.

"Незламність України щогодини схиляє на наш бік дедалі більше партнерів міжнародної коаліції на захист України та світу. Коаліція стає дедалі більше, сильнішою та рішучішою. Дякую кожному бійцю Сил оборони України, включно з кожним мирним жителем, який узяв у руки зброю, щоб захищати свої міста, нашу землю. Ми вас не підведемо", - заявив Кулеба.