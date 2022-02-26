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У Сумах серйозний бій. Тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Сумах серйозний бій. Тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів, - ОДА

Наразі в Сумах точаться запеклі бої в ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну військово-цивільну адміністрацію.

"Увага! Зараз на вулицях Сум ворог. Територіальна оборона веде вуличні бої і цивільні мають залишатися вдома. Необхідно закрити штори. Бути якнайдалі від вікон", - йдеться у повідомленні.

"На Курській в Сумах серйозний бій. Наша тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів у місті. Місцевих жителів просять триматися якнайдалі від вікон. Не виходьте на вулицю, не знімайте на телефони. ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!!!", - додали в ОВДА.

У Сумах серйозний бій. Тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів, - ОДА 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+40
тримайтеся рідненьки, палимо кожен міліметр рідної землі під окупантом!!
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26.02.2022 11:10
+40
Правильно - без пального їхній металобрухт нічого не вартий... Будуть з каністрами бігати по заправках...)))
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26.02.2022 11:10
+34
❗В Беларуси сейчас идут аресты тех, кто выссказывается в поддержку Украины. Знайте, даже если нас будут избивать, мучать и заставят на камеру говорить "покаяния", мы остаёмся с идеалами свободы и поддерживаем Украину.
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26.02.2022 11:13
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❗️В с. Степном под Херсоном, заехало много РФ танков, заняли дом у одной бабушки и ждут!

Прередайте информации нашим.
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26.02.2022 11:10 Відповісти
только что смс получила ...танки уже в таврическом районе херсона
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26.02.2022 11:18 Відповісти
тримайтеся рідненьки, палимо кожен міліметр рідної землі під окупантом!!
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26.02.2022 11:10 Відповісти
Правильно - без пального їхній металобрухт нічого не вартий... Будуть з каністрами бігати по заправках...)))
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26.02.2022 11:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VEuu8DpVZLo
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26.02.2022 12:05 Відповісти
❗В Беларуси сейчас идут аресты тех, кто выссказывается в поддержку Украины. Знайте, даже если нас будут избивать, мучать и заставят на камеру говорить "покаяния", мы остаёмся с идеалами свободы и поддерживаем Украину.
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26.02.2022 11:13 Відповісти
Переходим границу, получаем автомат и вешаем лукараста. ПС. Лесов у вас хватает.
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26.02.2022 11:18 Відповісти
Макс, не мучайся в камере, мучайся с оружием в руках. Вставайте, берите все чем можно гнать вашего бульбофюрера. СВОБОДА ГРЯЗНОЕ ДЕЛО. СНИМАЙТЕ БЕЛЫЕ НОСОЧКИ
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26.02.2022 11:20 Відповісти
млять тобі тіхановська тра для того щоб стати ЧОЛОВІКОМ ? переходь кордон отримаєш автомата і назад . сидить воно ниє. терпіла ти а не ЧОЛОВІК . ти що думаєш нас в бій гонить зе під автоматами ? самі русню )(уйярим
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27.02.2022 09:26 Відповісти
Яке ти людино, ти пристрій для відсмоктування вусатому таргану, як і 99,99 бульбашів. Ви навіть не нація вже давно. У вас рідну мову 1-2 відсотка знають, а добре, то і ще на порядок менше.Так що живи собі НА бульбо федеральному окрузі рф, критикуй краще свого таргана, чмо ти типове, може, ще тобі нових до рота напхають.
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28.02.2022 22:50 Відповісти
Ошибаешься, любезный! Твоя страна предоставила свою территорию для проведения агрессии - это соучастие в преступлении. Кроме того, бульбофюрер выдвинул к украинской границе три бригады. Очень скоро эта война будет и у вас.
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28.02.2022 23:04 Відповісти
Нам теж паливо потрібно.
Пс))))
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26.02.2022 11:13 Відповісти
О це по-хазяйськи!
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26.02.2022 11:16 Відповісти
Гори, гори ясно!
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26.02.2022 11:15 Відповісти
Чтоб Раша сгорела и станит все прекрасно!
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26.02.2022 13:04 Відповісти
Бог с вами Сумы !!!! Сумы Украї́на!!! Сла́ва Украї́ні! Сла́ва Сумы !
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26.02.2022 11:20 Відповісти
Героям слава !!!
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26.02.2022 11:31 Відповісти
Дякуемо! Слава Украiнi! https://www.youtube.com/watch?v=VEuu8DpVZLo
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26.02.2022 12:07 Відповісти
Героям слава!

Суми - тримайтесь! Разом переможемо в бою!
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26.02.2022 15:58 Відповісти
чудово! нам бензин потрібен.
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26.02.2022 11:21 Відповісти
Нет, рисковать не надо! Костер и отойти на безопасное расстояние
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26.02.2022 11:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VEuu8DpVZLo
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26.02.2022 12:09 Відповісти
Це можливо найважливіше!
Перекрити і знищувати логістику!
Без забезпечення власне війська - це ніщо! Жива мішень.
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26.02.2022 11:26 Відповісти
І ще - ні грама продовольства свинособакам, особливо води!
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26.02.2022 11:28 Відповісти
під ворожбою лебединський р-н кинута поламана техніка оккупантів (бмп та вантажівка).

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26.02.2022 11:29 Відповісти
Все що тільки зламане рани чи пізно ремонтується - спаліть цю херню вночі , жарене буде точно придатним лише на металобрухт
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26.02.2022 12:51 Відповісти
Та нашим він теж згодиться!

Фермери будуть на ньому на поля їздити!
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26.02.2022 15:59 Відповісти
Захисники наші, хай береже та допомагає вам Господь і Матінка Божа.
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26.02.2022 11:30 Відповісти
бензовозы?
они че без прикрытия что ли едут?
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26.02.2022 12:09 Відповісти
Почти всегда.
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26.02.2022 15:22 Відповісти
Тому що тоді й прикриття згорить
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04.03.2022 23:02 Відповісти
Псаки санкции

ПИТЕР ДУКИ: "[Байден] говорит, что санкции заработают... около месяца. Как вы думаете, ребята, у людей в Украине есть около месяца?".

ПСАКИ, снисходительно: "Питер, позволь мне сделать шаг назад и объяснить всем, как работает дипломатия".

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26.02.2022 12:10 Відповісти
це 3,14-ець якийсь коли тероборона бере в поло регулярну армію
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26.02.2022 15:03 Відповісти
Если это правда, то с прискорбием должен прийти к выводу, что неизвестные бойцы и командиры теробороны г. Сумы оказались на порядок умнее офицеров и генералов ВСУ.
Дня 2 назад я здесь же писал, что последовательность огневого поражения прорывающегося противника должна быть следующей:
1) машины МТО (по многим причинам они дистанцию не держат, представляя из себя удобную цель, и являются легкой мишенью);
2) КШМ и АСУ (это штабы и управление - цель тяжелая, но компактная);
3) пехота на БМП.
4) танки (в последнюю очередь).
Артиллерия, РСЗО. ПУ ПВО - где-то между 1-3 (по обстановке).
Отрежете обеспечение - противник сам остановится (а в условиях огневого превосходства и превосходства в средствах РЭР и РТР противника бодаться с ним лоб в лоб - занятие не самое умное).
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26.02.2022 15:19 Відповісти
 
 