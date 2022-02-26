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У Сумах серйозний бій. Тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі в Сумах точаться запеклі бої в ворогом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну військово-цивільну адміністрацію.
"Увага! Зараз на вулицях Сум ворог. Територіальна оборона веде вуличні бої і цивільні мають залишатися вдома. Необхідно закрити штори. Бути якнайдалі від вікон", - йдеться у повідомленні.
"На Курській в Сумах серйозний бій. Наша тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів у місті. Місцевих жителів просять триматися якнайдалі від вікон. Не виходьте на вулицю, не знімайте на телефони. ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!!!", - додали в ОВДА.
Топ коментарі
+40 faust7808
показати весь коментар26.02.2022 11:10
+40 Gyro
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+34 Максім ХОЙ 07fb0949
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Пс))))
Суми - тримайтесь! Разом переможемо в бою!
Перекрити і знищувати логістику!
Без забезпечення власне війська - це ніщо! Жива мішень.
Фермери будуть на ньому на поля їздити!
они че без прикрытия что ли едут?
ПИТЕР ДУКИ: "[Байден] говорит, что санкции заработают... около месяца. Как вы думаете, ребята, у людей в Украине есть около месяца?".
ПСАКИ, снисходительно: "Питер, позволь мне сделать шаг назад и объяснить всем, как работает дипломатия".
Дня 2 назад я здесь же писал, что последовательность огневого поражения прорывающегося противника должна быть следующей:
1) машины МТО (по многим причинам они дистанцию не держат, представляя из себя удобную цель, и являются легкой мишенью);
2) КШМ и АСУ (это штабы и управление - цель тяжелая, но компактная);
3) пехота на БМП.
4) танки (в последнюю очередь).
Артиллерия, РСЗО. ПУ ПВО - где-то между 1-3 (по обстановке).
Отрежете обеспечение - противник сам остановится (а в условиях огневого превосходства и превосходства в средствах РЭР и РТР противника бодаться с ним лоб в лоб - занятие не самое умное).