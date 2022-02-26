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Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування, - Нацгвардія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування, - Нацгвардія

Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким і рідним із недостовірною інформацією про їхній стан і місцезнаходження, повідомила Національна гвардія України.

"Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким і рідним з недостовірною інформацією про їхній стан і місцезнаходження. Прохання поінформувати близьких і рідних про дії в таких ситуаціях", - йдеться в повідомленні Нацгвардії на Facebook у суботу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інформація зараз перевіряється на достовірність.

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"Але якщо такі дзвінки справді будуть, то ставте питання, на яке знаєте тільки ви удвох відповідь, наприклад: назва дитячого садка, в який ходив, номер школи, в якій навчався, день народження матері", - наголосили в Нацгвардії.
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як вони це ралізовують?
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26.02.2022 11:19 Відповісти
Жорстка правда у тому що у них напевне тоже є наші козаки і вони заставляють їх телефонувати.
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26.02.2022 11:20 Відповісти
Конечно есть,это же война
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26.02.2022 11:24 Відповісти
Боже бережи наших хлопців!
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26.02.2022 11:21 Відповісти
Там как-то с подменой номера. Есть даже спец сервисы, которые предоставляют такие услуги. Навальны звонил "баширову" таким способом. Звонишь с одного номера, а у абонента высвечивается другой. Не помню, как по науке такая фигня называется.
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26.02.2022 11:25 Відповісти
Киевстар и водафон - кацапские конторы
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26.02.2022 11:21 Відповісти
‼️‼️МАКСИМАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ!!!

РНБО попереджає, що форуми та групи Київщини у месенджерах заполонили повідомлення про те, як дістатися до Києва:
з дитиною, з сім'єю, під'їхати з Броварів тощо.

Не підказуйте шляхів, не кажіть, де вільні дороги і як легше доїхати:
це російські диверсанти намагаються потрапити до Києва.

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
https://t.me/operativnoZSU/8886
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26.02.2022 11:24 Відповісти
А где российские информационные войска берут телефоны родных военнослужащих???

ДИЯ работает ? Ее вроде кацапы делали
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26.02.2022 11:27 Відповісти
 
 