Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування, - Нацгвардія
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Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким і рідним із недостовірною інформацією про їхній стан і місцезнаходження, повідомила Національна гвардія України.
"Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким і рідним з недостовірною інформацією про їхній стан і місцезнаходження. Прохання поінформувати близьких і рідних про дії в таких ситуаціях", - йдеться в повідомленні Нацгвардії на Facebook у суботу, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що інформація зараз перевіряється на достовірність.
"Але якщо такі дзвінки справді будуть, то ставте питання, на яке знаєте тільки ви удвох відповідь, наприклад: назва дитячого садка, в який ходив, номер школи, в якій навчався, день народження матері", - наголосили в Нацгвардії.
Будь ласка, зачекайте...
РНБО попереджає, що форуми та групи Київщини у месенджерах заполонили повідомлення про те, як дістатися до Києва:
з дитиною, з сім'єю, під'їхати з Броварів тощо.
Не підказуйте шляхів, не кажіть, де вільні дороги і як легше доїхати:
це російські диверсанти намагаються потрапити до Києва.
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ДИЯ работает ? Ее вроде кацапы делали