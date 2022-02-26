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Повний розгром колони військ РФ між Раденськом та Олешками: десятки трупів, хто не був знищений, розбіглися лісами. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Повний розгром колони військ РФ між Раденськом та Олешками: десятки трупів, хто не був знищений, розбіглися лісами. ВIДЕО

Повний розгром колони Російських оккупантів між Раденськом та Олешками (Херсонська область).

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграмі.

"Десятки трупів Російських окупантів! Хто не був знищений, розбіглися лісами. Йде прочісування", - написа він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський вертоліт збито під час боїв на Херсонщині. ВIДЕО
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Топ коментарі
+51
Слава нації
Смерть москалям.
Слава ЗСУ.
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26.02.2022 11:25
+26
Добре, синку ,добре!
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26.02.2022 11:28
+20
Яка хороша новина ,Слава ЗСУ.
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26.02.2022 11:29
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Слава нації
Смерть москалям.
Слава ЗСУ.
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26.02.2022 11:25 Відповісти
Добре, синку ,добре!
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26.02.2022 11:28 Відповісти
М'ясо...гумус.
Невже їм орками пох !?
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26.02.2022 11:28 Відповісти
Ваше питання ріторічне . В Вас же є відпопідь !
Вони ж закупили 44 тисячи мішків для 200х .
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26.02.2022 11:35 Відповісти
І мобільні крематорії
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26.02.2022 11:38 Відповісти
Закупили 50 000, но 6 000 таво...
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26.02.2022 11:55 Відповісти
Яка хороша новина ,Слава ЗСУ.
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26.02.2022 11:29 Відповісти
путин вчера объявил, что ноль потерь!)))
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26.02.2022 11:30 Відповісти
Яка красіва інсталяція потєрьнєтов від митців ЗСУ.
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26.02.2022 11:31 Відповісти
правильно. уничтожать колоны еще в дороге. а то потом, когда они высадятся, воевать будет тяжелее. пихота на пихоту. будет много потерь.
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26.02.2022 11:32 Відповісти
Эта колонна с д-20 металась 24.02 по трассе от Маячки через Копани, Раденск, Олешки, мост на Днепре. Метались также и наши..была паника. 25. 02 они помчались назад от моста на Днепре в Абрикосовку. Простояли день на степи. Крестьяне насчитали до 100 ед техники, вероятно преувеличивают. Днем 25.02 были 3 русских блок-поста на шоссе от Абрикосовки до Копаней. Солдаты-срочники, чумазые, просили есть, сигареты, пропускали. С 19 до 21 часа 25.02 большая часть бронетехники съехала с поля в Абрикосовке куда-то. Утром 26.02. стоят около 1/3 тех, что были до того.
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26.02.2022 11:34 Відповісти
вы их кормите??? ополоумели совсем???
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26.02.2022 17:01 Відповісти
Не кормят, сигареті давали, чтоб пропустили...
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26.02.2022 17:28 Відповісти
Таке відео краще за будь-які заспокійливі ліки.
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26.02.2022 11:40 Відповісти
‼️МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ‼️

РНБО попереджає, що форуми та групи Київщини у месенджерах заполонили повідомлення про те, як дістатися до того чі іншого міста.

Не підказуйте шляхи, не говоріть, де вільні дороги і як легше доїхати:
це російські диверсанти намагаються потрапити до Києва.
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26.02.2022 11:41 Відповісти
Еще немного https://t.me/minval_az/21442
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26.02.2022 11:41 Відповісти
Нравится не нравится байрактари справлятся.
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26.02.2022 11:43 Відповісти
🇺🇦Рубайте их хлопцы!!!
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26.02.2022 11:44 Відповісти
Держитесь Украицы родные,
Сонная Европа проснулась, идёт помощь.
Каждый из нас отсюда старается помочь как может
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26.02.2022 11:59 Відповісти
Кто скажет, по чем сейчас металлом? Наверное цена упала из-за избытка.
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26.02.2022 12:07 Відповісти
Виловлюйте падлюк - вони блукають селами,грабують магазини і вламуються в хати добезоружних селян "яйкі-млеко" просять.
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26.02.2022 12:15 Відповісти
Сегодня, где-то около 11.00, в районе Крымского перешейка что-то бабахнуло - похоже на Точку-У. Покатилось далеко по морю.
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26.02.2022 12:24 Відповісти
А кто-то разберётся ЗАЧЕМ В ПРИГРАНИЧНЫХ МЕСТАХ АКТИВНО СТРОИЛИ ДОРОГИ ???

может пора понять , что агентов фсб в руководстве страны хватает .
хотя бы Ермак Татаров Гога
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26.02.2022 12:46 Відповісти
Вже ті дороги побиті.
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26.02.2022 13:36 Відповісти
Сколько раз я спрашивала - зачем Вы строите в тех местах дороги . Стройте в центральной Украине и на Закарпатье .

а сколько писала - где визовый режим - теперь полно диверсантов .
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26.02.2022 13:39 Відповісти
до сих пор с кацапами и беларусами не ввели визовый режим....сюр какой-то...
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26.02.2022 17:03 Відповісти
Яка різниця для будівельника де будувати, якщо вартість та сама?
Це як кажуть щодо СП2 - залишиться залізом і себе не окупить. Але ж будівельники отримали свої 10 мільярдів Що ще потрібно?
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26.02.2022 15:01 Відповісти
може зробіть одну новину із усіма такими відео, закріпіть на головній і оновлюйте
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26.02.2022 12:46 Відповісти
цікаво, що вони жратимуть у лісі, вони ж прожерливі
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26.02.2022 13:40 Відповісти
Замечательные кадры.И таких побольше-побольше.
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26.02.2022 13:58 Відповісти
Вбивати свинособак, чим більше, тим краще
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26.02.2022 14:49 Відповісти
 
 