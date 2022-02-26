Повний розгром колони військ РФ між Раденськом та Олешками: десятки трупів, хто не був знищений, розбіглися лісами. ВIДЕО

Повний розгром колони Російських оккупантів між Раденськом та Олешками (Херсонська область).

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграмі.

"Десятки трупів Російських окупантів! Хто не був знищений, розбіглися лісами. Йде прочісування", - написа він.

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