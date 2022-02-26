Повний розгром колони військ РФ між Раденськом та Олешками: десятки трупів, хто не був знищений, розбіглися лісами. ВIДЕО
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Повний розгром колони Російських оккупантів між Раденськом та Олешками (Херсонська область).
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграмі.
"Десятки трупів Російських окупантів! Хто не був знищений, розбіглися лісами. Йде прочісування", - написа він.
Топ коментарі
+51 Lvbnhj
показати весь коментар26.02.2022 11:25
+26 Дмитрий Чечикаай
показати весь коментар26.02.2022 11:28
+20 Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар26.02.2022 11:29
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Смерть москалям.
Слава ЗСУ.
Невже їм орками пох !?
Вони ж закупили 44 тисячи мішків для 200х .
РНБО попереджає, що форуми та групи Київщини у месенджерах заполонили повідомлення про те, як дістатися до того чі іншого міста.
Не підказуйте шляхи, не говоріть, де вільні дороги і як легше доїхати:
це російські диверсанти намагаються потрапити до Києва.
Сонная Европа проснулась, идёт помощь.
Каждый из нас отсюда старается помочь как может
может пора понять , что агентов фсб в руководстве страны хватает .
хотя бы Ермак Татаров Гога
а сколько писала - где визовый режим - теперь полно диверсантов .
Це як кажуть щодо СП2 - залишиться залізом і себе не окупить. Але ж будівельники отримали свої 10 мільярдів Що ще потрібно?