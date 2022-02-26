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Інформація про висадку російського десанту в районі Бродів не відповідає дійсності, - управління СБУ у Львівській області (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Інформація про висадку російського десанту в районі Бродів не відповідає дійсності, - управління СБУ у Львівській області (оновлено)

Інформація про висадку російського десанту в районі Бродів не відповідає дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Управління СБ України у Львівській області.

"Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту РФ в районі населеного пункту Броди - це не відповідає дійсності! Просимо мешканців зберігати спокій ! Повідомляємо - працювала УКРАЇНСЬКА авіація. Захистимо Україну разом!", - йдеться у повідомленні.

Раніше про висадку російського десанту фейсбуці повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Інформація про висадку російського десанту в районі Бродів не відповідає дійсності, - управління СБУ у Львівській області 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сумах серйозний бій. Тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів, - ОДА

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+49
одесские пляжи готовы к приему оккупантов
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26.02.2022 11:26
+41
зря на Запад полезли,ой зря,там бандеровцы на гилляку повесят и вороны будут трупы обьедать только
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26.02.2022 11:26
+34
Там бандеровцы яйца поотрезают им
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26.02.2022 11:27
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зря на Запад полезли,ой зря,там бандеровцы на гилляку повесят и вороны будут трупы обьедать только
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26.02.2022 11:26 Відповісти
Птахам теж треба їсти. Зима, холодно.
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26.02.2022 11:28 Відповісти
Синички та ворони! Синички плотоядні, сало пооб'їдають.
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26.02.2022 11:42 Відповісти
да, буде славне полювання
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26.02.2022 11:32 Відповісти
Сафари на дичь
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26.02.2022 11:33 Відповісти
иди ***** алень
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26.02.2022 11:46 Відповісти
У козлорогового старая методичка,написанная до вторжения.
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26.02.2022 11:49 Відповісти
а что не так? Украина и Молдова совместно отъединилось от энергосистемы СНГ. Теперь будут работать по протоколам ЕС
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26.02.2022 12:12 Відповісти
Самогубці.
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26.02.2022 11:38 Відповісти
Тридцять родин бандерівців нарешті дочекаються по два раба))
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26.02.2022 11:41 Відповісти
с военной точки зрения это как если бы наши высадили десант под москвой или амеры под Тегераном
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26.02.2022 13:18 Відповісти
Ви праві , наша тероборона вже чекає на "гостей". Тут всі дуже злі ще за 1946-1947 рр.Все пригадаємо катам москальським......
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26.02.2022 13:26 Відповісти
одесские пляжи готовы к приему оккупантов
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26.02.2022 11:26 Відповісти
PS Еще раз напоминаем: ВСЕ одесские пляжи заминированы - враг не пройдет. Просим не спускаться гулять к морю.
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26.02.2022 11:29 Відповісти
Падлюка. Агонія *****
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26.02.2022 11:27 Відповісти
Там бандеровцы яйца поотрезают им
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26.02.2022 11:27 Відповісти
збулася мрія дебілів ,дійшли до Львова.
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26.02.2022 11:38 Відповісти
Якісь ідіоти. Посилати на Західну Україну 60 росіян. Це ж їм на один зуб.
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26.02.2022 11:28 Відповісти
розвідка боєм
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26.02.2022 11:30 Відповісти
Та ні, це нам для розминки.
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26.02.2022 11:37 Відповісти
Нафтопровід. Диверсанти.
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26.02.2022 11:40 Відповісти
Для диверсий на аэродромах высаживают
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26.02.2022 11:29 Відповісти
Надо "Точкой-У" ударить по керченскому мосту.
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26.02.2022 11:29 Відповісти
недокинем
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26.02.2022 11:30 Відповісти
Будет. Только не сейчас. Они сейчас не стоят в одном месте, а постоянно маневрируют. Другие задачи.

Точки, как я вижу - в идеальном состоянии. Аккурат между двумя самолётов попала.
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26.02.2022 11:38 Відповісти
Провели тех, медосмотр!!!!!!! Молодці!!!!
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26.02.2022 12:35 Відповісти
по базах в бульбандії, де розташовані вертольоти
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26.02.2022 11:45 Відповісти
jбьясните мне, кто знает - точка -у - по данным - это до 70 км, макс 120.. - 2тонны веса.

а какие-то крылатые ракеты - от нескольких сотен до нескольких тысяч!!!! хотя тоже 2тонны веса

Как это так? за счет чего, почему?
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26.02.2022 12:28 Відповісти
Крылья. Летит как самолёт.
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26.02.2022 14:10 Відповісти
Не сумніваюсь, місцеві мужики добре знають ті ліси і знають, що робити.
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26.02.2022 11:29 Відповісти
Знаємо. Дуже добре знаємо. І собак у нас останнім часом багато безпритульних. Росія напевне гуманітарну допомогу присилає у вигляді корму.
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26.02.2022 11:31 Відповісти
не понимаю 60 человек серьезно десант... как утром Коблево катерок с типа десантом... нет я понимаю один десантник сил специальных операция России или иной страны.... равен 10 -20 обычным силам военных и все же...
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26.02.2022 11:30 Відповісти
так то нормальной страны а не рашки им до САС или наших мобиков из НГУ ещё расти и расти из земли в деревьях
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26.02.2022 11:31 Відповісти
Умом ***** нє понять, аршином общім нє ізмєріть (с)
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26.02.2022 11:40 Відповісти
Таваріщ пурєн пріказал, што яво дєсантнікі самиє страшниє в мірє. Каждий равєн тисячє врагов. Поетаму 60 равно 60000. Отакоє вот
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26.02.2022 12:57 Відповісти
Возможно диверсанты, против колонн помощи с Запада.
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26.02.2022 11:30 Відповісти
надіюсь наші додумаються супроводжувати ці колони а не гнати все це добро без прикриття
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26.02.2022 11:32 Відповісти
Скоріш за все так.
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26.02.2022 11:37 Відповісти
100%
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26.02.2022 11:47 Відповісти
В окружение тот периметр .они буду пытаться выйти маленькими группами .скорее будут ждать темна .ночью .не дайте им расползтись. Знание. разговорного украинского языка их выдаст как минимум.Наши военные должны понимать.знать что там есть и для чего они там.
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26.02.2022 12:01 Відповісти
Як у Броди долетіли три гелікоптера, як це пропустили системи ППО. Їх треба знищувати ще в бульбашів
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26.02.2022 11:30 Відповісти
Аналогічне питання. Там же купа часу летіти до білораши.
Хоча їм там і ****..ц
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26.02.2022 11:33 Відповісти
я так понимаю что у нас пока недостаточно ПЗРК что бы обеспечить всю Украину, но это пока, думаю это скоро исправится.
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26.02.2022 11:42 Відповісти
ППО для ракет та літаків тримають, цю шушваль для джевелінів т стінгерів
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26.02.2022 11:41 Відповісти
Вертольоти летять дуже низько засікти нереально, візуально тримати 500 км кордону теж
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26.02.2022 11:43 Відповісти
Тут над Киевом залетает вражеская авиация а ты спрашиваешь про Броды.
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26.02.2022 11:44 Відповісти
Тут все дуже просто, щоб радар побачив гелікоптер він повинен бути постійно ввімкнутий. Такий радар митьєво помічає російска радіорозвідка та визначає його кординати. Далі десь через годину (швидше вони поки не вміють програмувати свои калібри) треба чекати ракету по радару. Як що радар стаціонарний то захистити його може лише гарна ППО.
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26.02.2022 11:54 Відповісти
Таки ведь Приднестровье рядом, там все внимание на море. Вполне могли пропустить.
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26.02.2022 11:58 Відповісти
То были наши вертолеты
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26.02.2022 12:29 Відповісти
Там їм нема куди тікати. Їм *****.
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26.02.2022 11:30 Відповісти
в полон не брати наглу сволоту- стріляти скотів на місці
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26.02.2022 11:57 Відповісти
Друзі, схоже, що це не відповідає дійсності:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4985532441500341&id=100001309026753
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26.02.2022 11:30 Відповісти
Ми давно вже всі бандерівці.
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26.02.2022 11:31 Відповісти
Усяслаў Пашкевіч


@Usiaslau_P



Беларусы змагаюцца на баку Ўкраіны. Учора пад Алешкамі нашыя хлопцы разбілі расійскіх акупантаў
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26.02.2022 11:31 Відповісти
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26.02.2022 11:32 Відповісти
Слава Украине! Живе Беларусь!
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26.02.2022 12:07 Відповісти
Сподіваюсь там тероборона є.
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26.02.2022 11:32 Відповісти
Є, багато, чекаємо.....
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26.02.2022 13:30 Відповісти
це якийсь прикол, що вони там забули?
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26.02.2022 11:33 Відповісти
там вертолётная бригада. хотели аэродром захватить.
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26.02.2022 12:26 Відповісти
На цих деб"лів там влаштують справжню народну забаву Західної України - "сафарі на москаля"
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26.02.2022 11:33 Відповісти
ЗСУ молодцы. Но эти отступившие потом где-то нарисуются с оружием. Неужели не выходит сбивать на подлете или уничтожать при высадке? Я не военный, но по моему отпор - это на границе, а если враг остался внутри территории - это плохо, тут ему нужно давать не отпор, а уничтожать.
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26.02.2022 11:33 Відповісти
Физически сложно отследить и сбить небольшие маневренные цели при условии дефицита систем разведки и ПВО в лесах и горах, где между колхозами в десять домов по двадцать километров. Обнаружили на подлёте, х!уй они куда денутся! Не ВСУ так ТО по лесам постреляют! И уверен, что усилится охрана важных объектов. Донт сцать!
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26.02.2022 12:08 Відповісти
Близько 60 людей. Людей? Відколи нелюдів називають людьми? Автор і редактор, ви ох-ли?
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26.02.2022 11:34 Відповісти
Это они на шашлычок к бандеровцам прилетели!
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26.02.2022 11:34 Відповісти
Самогубці якісь.
Може вони помилково там висадились ?
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26.02.2022 11:35 Відповісти
ага, заблудились.. збилась навігація!!! ))))))))
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26.02.2022 12:20 Відповісти
За даними Варта1, українські воїни отримали підозру про десантування, працювали гелікоптери, було визначено місця десантування і їх опрацьовано. Опісля, з'ясувалося, що ніхто з ворогів не прилітав до Бродів.

Українські воїни працюють на випередження!
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26.02.2022 11:35 Відповісти
Побачимо, як справляться на Львівщині. Славний Бандерівський край.
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26.02.2022 11:35 Відповісти
Почему не збили в воздухе?
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26.02.2022 11:35 Відповісти
Это наши вертолеты были
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26.02.2022 12:31 Відповісти
Потрібно людям масово роздавати зброю! Їх би перемочили самі сільські жителі!
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26.02.2022 11:36 Відповісти
Непонятно, что за бардак, по телевизору сказали, что солдатам не хватает кариматов. Почему не обеспечили?
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26.02.2022 11:37 Відповісти
Сидять тепер в болотах і квакають. Зовсім так, як їх пращури, в часи, коли князь Володимир Русь хрестив...
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26.02.2022 11:39 Відповісти
Бейте их мужики,не дайте уйти живыми !
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26.02.2022 11:45 Відповісти
Охотники ,тут случай такой ,что шкуру попортить можно не бояться ...
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26.02.2022 11:47 Відповісти
мочіть підоросню скрізь
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26.02.2022 11:47 Відповісти
Дурашкі, Куди біжать? там ще бандерівці з минулої війни в криївках засиділись, на моцкалів чекають.
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26.02.2022 11:48 Відповісти
Вбиваймо кацапську наволоч без жалю
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26.02.2022 11:50 Відповісти
Броди це дорога на Луцьк, Рівне.
Це угрупування підлягає локалізації і знищенню...... Населенню треба дати команду що за вбивство диверсанта їм нічого не буде.
Йз завдання забезпечити охорону траси наступ другого ешелону буде з Білорусії.
Так що сябри теж рехтуйте гроби - на 1-2 розрахуйсь і у пекло.
Треба знищувати ворога на його території у місцях скупчення навіть на теренах Білорусії.
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26.02.2022 11:52 Відповісти
ВИСАДКА ДЕСАНТА В РАЙОНІ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТА БРОДИ НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ. ЦЕ ФЕЙК.
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26.02.2022 11:54 Відповісти
можливо... бо 60 чоловік - це багато - вже би розбрелись і будуть тероризувати всіх!
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26.02.2022 12:30 Відповісти
«В целях своей защиты НАТО подало заявку на членство в Украине». (С)
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26.02.2022 12:03 Відповісти
Чому у тексті людей ображають.
Висадилось 60 катів......москалів а не людей.????
І ось ці кати українського народу - москалі повинні знайти своє місце у землі. А інакше усі відчують їх злобу і зухвалість вони кровушки хочуть і шкодувати нікого не будуть
згадайте ГОЛОДОМОР, 1939-1941 р. 1944 р.операцію "Вісла" на теренах України.

Якщо вони окопаються в Україні це усе "Мьі можем повторить" -сказав їх фюрер!!!!!!!
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26.02.2022 12:29 Відповісти
Куда они лезут гозломордные кацап
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26.02.2022 12:30 Відповісти
Щоб знайти бандерівців, кацапам тепер не треба летіти далеко на захід. Навіть в Маріуполі і Харкові вже знайдуть.
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26.02.2022 12:31 Відповісти
Франция Нидерланды отправили оружие, жаль нам нельзя, Германия деньгами помогает,
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26.02.2022 12:32 Відповісти
за шлемы отдельное спасибо... в приципе, если как следует размахнуться, то и шлемом можно кацапа прибить
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26.02.2022 12:48 Відповісти
Наша краснопузая Меркель нашу армию на нет довела экономщица сранная,
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26.02.2022 12:52 Відповісти
Ви плять там розберіться між собою
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26.02.2022 12:45 Відповісти
Якщо таке буде правда, то ні один не врятується в лісі - там для них жодного шансу і 100% смерть. Ну, чи не дурні лізти ховатися від смерті до ведмедя в барліг))
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26.02.2022 12:53 Відповісти
Они же не самоубийцы.
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26.02.2022 13:18 Відповісти
Ну, если это не фейк, то российское командование явно живет в параллельной реальности: если необходимо найти и уничтожить стратегический объект, то высаживать ДРГ надо явно не с вертолетов.
Они что там планировали? Базу партизанского движения создать? Против "проклятых жидобендеровцев"?
Где голова, где ноги?
И каковы умственные способности тех, кто на это дело "подписался"?
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26.02.2022 13:46 Відповісти
Проверьте, как поймаете: у них есть такие жетоны?

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26.02.2022 13:49 Відповісти
 
 