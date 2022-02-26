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Інформація про висадку російського десанту в районі Бродів не відповідає дійсності, - управління СБУ у Львівській області (оновлено)
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Інформація про висадку російського десанту в районі Бродів не відповідає дійсності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Управління СБ України у Львівській області.
"Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту РФ в районі населеного пункту Броди - це не відповідає дійсності! Просимо мешканців зберігати спокій ! Повідомляємо - працювала УКРАЇНСЬКА авіація. Захистимо Україну разом!", - йдеться у повідомленні.
Раніше про висадку російського десанту фейсбуці повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Топ коментарі
+49 Deodar Revolution
показати весь коментар26.02.2022 11:26
+41 Андрей Саган
показати весь коментар26.02.2022 11:26
+34 Все Обманываете
показати весь коментар26.02.2022 11:27
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Будь ласка, зачекайте...
Точки, как я вижу - в идеальном состоянии. Аккурат между двумя самолётов попала.
а какие-то крылатые ракеты - от нескольких сотен до нескольких тысяч!!!! хотя тоже 2тонны веса
Как это так? за счет чего, почему?
Хоча їм там і ****..ц
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4985532441500341&id=100001309026753
@Usiaslau_P
Беларусы змагаюцца на баку Ўкраіны. Учора пад Алешкамі нашыя хлопцы разбілі расійскіх акупантаў
Може вони помилково там висадились ?
Українські воїни працюють на випередження!
Це угрупування підлягає локалізації і знищенню...... Населенню треба дати команду що за вбивство диверсанта їм нічого не буде.
Йз завдання забезпечити охорону траси наступ другого ешелону буде з Білорусії.
Так що сябри теж рехтуйте гроби - на 1-2 розрахуйсь і у пекло.
Треба знищувати ворога на його території у місцях скупчення навіть на теренах Білорусії.
Висадилось 60 катів......москалів а не людей.????
І ось ці кати українського народу - москалі повинні знайти своє місце у землі. А інакше усі відчують їх злобу і зухвалість вони кровушки хочуть і шкодувати нікого не будуть
згадайте ГОЛОДОМОР, 1939-1941 р. 1944 р.операцію "Вісла" на теренах України.
Якщо вони окопаються в Україні це усе "Мьі можем повторить" -сказав їх фюрер!!!!!!!
Они что там планировали? Базу партизанского движения создать? Против "проклятых жидобендеровцев"?
Где голова, где ноги?
И каковы умственные способности тех, кто на это дело "подписался"?