Інформація про висадку російського десанту в районі Бродів не відповідає дійсності, - управління СБУ у Львівській області (оновлено)

Інформація про висадку російського десанту в районі Бродів не відповідає дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Управління СБ України у Львівській області.

"Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту РФ в районі населеного пункту Броди - це не відповідає дійсності! Просимо мешканців зберігати спокій ! Повідомляємо - працювала УКРАЇНСЬКА авіація. Захистимо Україну разом!", - йдеться у повідомленні.

Раніше про висадку російського десанту фейсбуці повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

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