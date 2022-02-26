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Медведєв заявив, що "військова операція" в Україні "буде проведена в повному обсязі і до досягнення всіх результатів"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Медведєв заявив, що

"Військова операція із захисту Донбасу" буде проведена в повному обсязі і до досягнення всіх результатів, а санкції, що вводяться Заходом, нічого не змінять.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Тут санкції ввели проти всіх членів Радбезу Росії. Змінять. Це навіть неосвіченим людям у Держдепі зрозуміло. Включно з рішенням про проведення військової операції із захисту Донбасу", - написав Медведєв у "ВКонтакті".

"Вона буде проведена в повному обсязі, до досягнення всіх результатів, про які сказав президент Росії. Не більше і не менше. Як, до речі, було у схожій ситуації у 2008 році", – додав він.

Читайте також: "Скоро європейці платитимуть 2 тис. євро за тисячу кубів газу", - Медведєв про призупинення сертифікації "Північного потоку - 2"
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Топ коментарі
+122
понятно,короче до полного обнуления свинокацапов
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26.02.2022 11:44
+66
Я в цьому впевнений. Будете лежати разом з ******
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26.02.2022 11:44
+64
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26.02.2022 11:45
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суки їбані, які готові продати країну за 100 грн, за малювання міток та розставляння маячків - щоб ви здохли. ви не українці, і не люди.
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26.02.2022 12:10 Відповісти
та понятно, что это чмо, своими дрожащими губами может еще сказать?
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26.02.2022 12:10 Відповісти
Алкаш й...баний!!! Ще трошки і будеш пити тільки бояру і с...рати одним ягелем !!!
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26.02.2022 14:20 Відповісти
Санкции не изменят ничего?)

Кацапи вже ниють, що німці всі проекти заморозили, айті накривається, таблеток імпортних скоро не буде, обладнання,техніки, і т.д.
І при цьому радіють війні.
Це настільки кончений народ.
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26.02.2022 12:11 Відповісти
За 2 дня війни, ціни на харчі в Мордорі виросли на 35%
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26.02.2022 13:51 Відповісти
Нехай рублі свої жеруть , вийде дешевше ((
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27.02.2022 10:06 Відповісти
Путинская Марионетка тявкает
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26.02.2022 12:11 Відповісти
Санкции говорит похрен. Да вой уже стоит, кацапов отовсюда"Русский корабль иди на*уй" делают.
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26.02.2022 12:11 Відповісти
Результат буде. І він свинособакам не сподобається.
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26.02.2022 12:12 Відповісти
а в нього що айфончик ще не відключився?
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26.02.2022 12:12 Відповісти
Нехай дзвонить в рельсу.
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26.02.2022 12:19 Відповісти
Даже если отключится, он будет ещё месяц по нему разговаривать. Это же городской дурачок.
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26.02.2022 15:29 Відповісти
І ДЕ Ж МИ ЇХ ВСІХ ЗАРИВАТИ БУДЕМО????
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26.02.2022 12:13 Відповісти
План Сталина - засыпать мясом
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26.02.2022 12:15 Відповісти
От такі НЕДОУМКИ керують 130 мільйонами " людей "
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26.02.2022 12:15 Відповісти
Кацапы это не люди это стадо свинособак
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26.02.2022 12:21 Відповісти
Гитлер кричал по радио о выравнивании фронта на улицах Берлина, а Медведев будет говорить о миролюбивой акции в Украине даже в Гааге. А что ему еще говорить.... Весь мир скоро это увидит. Гитлер и еже с ним тоже не могли себе даже представить Нюренбергский процесс.
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26.02.2022 12:15 Відповісти
А зараз він не може нічого іншого сказати, допоки сама охорона не вдавлять подушкою #уйло... А там вже прикинеться дуріком...
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26.02.2022 12:16 Відповісти
Нічого у тебе, нелюдь, не вийде, як би ти цього не хотів. Всі будете знищені.
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26.02.2022 12:16 Відповісти
********
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26.02.2022 12:17 Відповісти
превратим московию в болота.
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26.02.2022 12:17 Відповісти
заберите ваших погибших солдат, дайте похоронить их своим матерям, не позорьтесь или вы нелюди, переложите похороны ваших бойцов на КРАСНЫЙ КРЕСТ
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26.02.2022 12:17 Відповісти
Ну я б так не радила. Все правильно пропонується.
Раші не перший раз пересувний крематорій включати.
І тоді втрат у раші не буде.
Попіл документів не має.
Ні, тільки так: УКРАЇНА - ЧЕРВОНИ Й ХРЕСТ -РОСІЯ
Хай їм підрахуї їхні арифметику покажуть
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26.02.2022 13:11 Відповісти
Як варіани-розвісити їх по лінії наших кордонів.Щоб нове кацапське м'ясо бачило,куди лізе.Наочний посібник,що чекає мокшанськиї ублюдків в Україні
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26.02.2022 18:50 Відповісти
Российские войска бомбят Киев,Харьков,Одессу,Херсон,Суммы,Винницу -все крупные города,применяют касетные бомбы по городской инфракструктуре.Применяют десант по Василькову,Гостомеле,Коблево.Путин зарвался.Или вы с ним заодно ? Россияне заберите свой 200 груз с Украины в количестве 3500 тел.Завоеватели *****.
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26.02.2022 12:18 Відповісти
Сейчас Медведева должно волновать не результаты их «операции» а то как они собираются удержать Белгород, Таганрог и остальные области отжатые за последние 100 лет. Когда злая армия додушит последнего рашисты только чудо сможет остановить их от похода на Москуву по пустым трассам, когда защищать орду уже будет некому.
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26.02.2022 12:18 Відповісти
спершу треба буде взяти Білорусь, (навіть не Крим)щоб вирівняти фронт
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26.02.2022 12:26 Відповісти
Білорусь це Україна!
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26.02.2022 12:31 Відповісти
Білорусь - це Білорусь. просто нам треба розбудити білоруський народ на повстання
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26.02.2022 12:33 Відповісти
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26.02.2022 12:18 Відповісти
Гном обоссаный ты хоть трупешники своих вояк вывези а то эти твари уже пованивают а некоторых собаки растаскивают
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26.02.2022 12:20 Відповісти
У них потерь нет.потому что для тех карликов они. просто мусор и грязь.Им срали и срут с телевизора в те лаптеносные головы 20 с лишним лет что могут убивать и этому радоваться а как умирать. так их нет.
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26.02.2022 12:58 Відповісти
Медведєв заявив, що "ліквідація армії РФ в Україні" " буде проведена в повному обсязі"


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26.02.2022 12:20 Відповісти
"Он орал о праве на завоевание всех исконных земель,о мщении,о том,что мир на земле будет если остальные страны выполнят его требования-это и есть справедливость.На лицах у всех слушателей застыло одинаковое,идиотски-просветленное выражение.Они верили всему"

Эрих Мария Ремарк
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26.02.2022 12:20 Відповісти
******** нет покоя
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26.02.2022 12:21 Відповісти
#ДимонХочетвГаагу
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26.02.2022 12:22 Відповісти
Та уже достижений целый вагон--кацапия будет неприкасаемой помойкой в клетке на обочине цивилизации. А там твои голодные холопы сами тебя постругают на бастурму
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26.02.2022 12:25 Відповісти
кацапії не буде зовсім
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26.02.2022 12:27 Відповісти
Надо расширить санкции невьездом всяких медведевых, всех членов парламента голосоваших за войну. И их детям, внукам в ЕС, США, Канаду А если кто то уже там, то немедленная депортация. Даже если кто-то женат с местными.

То же должно относиться ко всем гос. чиновникам - цннтра и периферии.
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26.02.2022 12:26 Відповісти
Медведев вообще позор еврейской нации.
Евойный папашка, преподававший в ЛГУ при Союзе поменял свою фамилию Мендель, на фамилию Медведев. Что это если не антисимитизм.
Кстати, когда это чмо баллотировался на пост презика рашки главный равин этой самой рашки почему то настоятельно не рекомендовал ему поднимать вопрос и не углубляться в тему его (Менделя) национальности. Желающие могут эту инфу найти на newru.com за 2008 год. Вроде в начале года было. Ну если не удалили.
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26.02.2022 12:30 Відповісти
Біжи до магазину, підор, купуй вазелин !!! Я вже приготувала швабру котру я тобі засуну в дупу !!!
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26.02.2022 12:30 Відповісти
От миролюбива жиночка! Навiщо йому змащувати
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26.02.2022 13:11 Відповісти
А це щоб від сраки до горлянки та швабра пролізла
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26.02.2022 13:19 Відповісти
Ну так то да, простіше
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26.02.2022 13:22 Відповісти
от кацапская гомосятина -девочка дима
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26.02.2022 12:30 Відповісти
Димон, *** твою маму, мы тоже проведем операцию до «вашего полного конца». Не сомневайся - дороги назад уже нет.
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26.02.2022 12:30 Відповісти
Хочу, але ніяк не можу уявити собі - який "кінець" у цих обох карликів -5 см у стоячому стані, не більше
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26.02.2022 12:34 Відповісти
Мля... Чомусь уявив гомосексуальні стосунки двох цих голих карликів, де вони цілуються по-французьки і при цьому труться дрібними писюненками

(тьху, який встид!)
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26.02.2022 12:46 Відповісти
Україна московію породила, Україна її і знищить. Треба їм насипати побільше фкусних і палєзних санкций. Доки на рассєє на місці кремля не почнуть випасати кіз.
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26.02.2022 12:31 Відповісти
Давид Ааронович Мендель!
Здохнеш, ****, разом із ******.
До Гааги ви, ублюдки, точно не доживете.
Слава Україні! Героям слава!
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26.02.2022 12:32 Відповісти
ох дімон,кажуть же що мовчання ,то золото...В твоєму випадку-менший срок міг отримать
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26.02.2022 12:34 Відповісти
Который уже год пугает ёжика голой жопой, болван!
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26.02.2022 12:38 Відповісти
нагадайте хтось що це за персонаж Медведев?
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26.02.2022 12:38 Відповісти
Медведев
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26.02.2022 15:37 Відповісти
Польща відмовляється грати проти Росії у плей-оф за вихід на ЧС-2022 з футболу.
Думаю, что надо отстранить РФ от всех спортивных соревнований. От разных чемпионатов мира (по различным видам спорта) до олимпийских игр. Даже от тех, которые в процессе.

Тогда и польская сборная пройдет на следующий этап.
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26.02.2022 12:39 Відповісти
это пока война не перешла на территорию оккупанта московию
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26.02.2022 12:41 Відповісти
Це ти у москві такий хоробрий! Під'їжджай поближче керувати знищенням
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26.02.2022 12:41 Відповісти
-Єто мне ?
-Да дмитрий анатольич .Ето вам прислалі подарок с Украіни . .
.
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26.02.2022 12:47 Відповісти
Краще б гранату з вирваною чекою.
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26.02.2022 13:44 Відповісти
не розберу, яка різьба? Невже навіть ліва?
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26.02.2022 14:16 Відповісти
Таке враження що він з бункеру роками не вилазить і живе в якомусь задзеркаллі.
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26.02.2022 12:47 Відповісти
Ще один кандидат на Гаагу! А як же виноградники?
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26.02.2022 12:49 Відповісти
Це дегенерат сам не воює і дітей своїх на війну не посилає, а посилає чужих дітей убивати українських дітей. Повна моральна деградація виродка.
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26.02.2022 13:38 Відповісти
в переводе на "язык улицы" - обосрались.
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26.02.2022 14:03 Відповісти
Повністю згоден!!!!! Буде проведена в повному обсязі!!!!!! До повного знищення усіх рашистських бідолаг. Я ріл кажу.... вони бідолаги. Їх закинули і все.... оце так армія.....
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26.02.2022 14:06 Відповісти
По словам цього чмо вони готові знищити весь світ , весь народ щоб захистити Логодрон
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26.02.2022 14:06 Відповісти
Мразі рашистські! СлаваЗСУ!!! Героям Слава! Russia will be destroyed
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26.02.2022 15:39 Відповісти
Кто не может быть справедливым, тот дебил!
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26.02.2022 22:25 Відповісти
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