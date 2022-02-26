Медведєв заявив, що "військова операція" в Україні "буде проведена в повному обсязі і до досягнення всіх результатів"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Військова операція із захисту Донбасу" буде проведена в повному обсязі і до досягнення всіх результатів, а санкції, що вводяться Заходом, нічого не змінять.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
"Тут санкції ввели проти всіх членів Радбезу Росії. Змінять. Це навіть неосвіченим людям у Держдепі зрозуміло. Включно з рішенням про проведення військової операції із захисту Донбасу", - написав Медведєв у "ВКонтакті".
"Вона буде проведена в повному обсязі, до досягнення всіх результатів, про які сказав президент Росії. Не більше і не менше. Як, до речі, було у схожій ситуації у 2008 році", – додав він.
Топ коментарі
+122 Андрей Саган
показати весь коментар26.02.2022 11:44
+66 руслан чубко
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+64 Rhodesian
показати весь коментар26.02.2022 11:45
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Кацапи вже ниють, що німці всі проекти заморозили, айті накривається, таблеток імпортних скоро не буде, обладнання,техніки, і т.д.
І при цьому радіють війні.
Це настільки кончений народ.
Раші не перший раз пересувний крематорій включати.
І тоді втрат у раші не буде.
Попіл документів не має.
Ні, тільки так: УКРАЇНА - ЧЕРВОНИ Й ХРЕСТ -РОСІЯ
Хай їм підрахуї їхні арифметику покажуть
Эрих Мария Ремарк
То же должно относиться ко всем гос. чиновникам - цннтра и периферии.
Евойный папашка, преподававший в ЛГУ при Союзе поменял свою фамилию Мендель, на фамилию Медведев. Что это если не антисимитизм.
Кстати, когда это чмо баллотировался на пост презика рашки главный равин этой самой рашки почему то настоятельно не рекомендовал ему поднимать вопрос и не углубляться в тему его (Менделя) национальности. Желающие могут эту инфу найти на newru.com за 2008 год. Вроде в начале года было. Ну если не удалили.
(тьху, який встид!)
Здохнеш, ****, разом із ******.
До Гааги ви, ублюдки, точно не доживете.
Слава Україні! Героям слава!
Думаю, что надо отстранить РФ от всех спортивных соревнований. От разных чемпионатов мира (по различным видам спорта) до олимпийских игр. Даже от тех, которые в процессе.
Тогда и польская сборная пройдет на следующий этап.
-Да дмитрий анатольич .Ето вам прислалі подарок с Украіни . .
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