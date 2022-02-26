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Васильківський гарнізон продовжує тримати оборону. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БПЛА, крилатих ракет, живої сили противника, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Васильківський гарнізон продовжує тримати оборону. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БПЛА, крилатих ракет, живої сили противника, - Генштаб

Щогодини Повітряні Сили ЗС України наносять нищівних втрат ворогу. Тільки протягом першої доби нападу РФ, у повітряних боях противник втратив два винищувачі Су-30СМ. Їх майстерно знищили українські пілоти Су-27.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

"Хочемо відзначити мужність та героїзм наших льотчиків. На важливому напрямку поблизу Гостомеля, бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР, штурмовики Су-25 постійно завдавали потужних ракетно-бомбових ударів по російському десанту, який намагався утримати стратегічний плацдарм", - йдеться у повідомленні.

"Сьогодні вночі героїчно оборонявся і продовжує тримати оборону Васильківський гарнізон. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БпЛА, крилатих ракет, живої сили противника", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ЗСУ б'ють по російському десанту в Бродах на Львівщині. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Слава Україні,тримайтесь там пацани,ви герої !!!!
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26.02.2022 11:49
+20
приходять ще хороші новини 💪Десант та дрг Орди в Миколаєві знищено 👍
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26.02.2022 11:50
+18
Кацапы запретили своим "сми" называть войну в Украине войной. Это ж-ж-ж не с проста. Выигранная война это огромный плюс для власти. Проигранная - катастрофа. Именно поэтому кацапы подменяют понятия. Они видят, что проигрывают на всех фронтах и пытаются минимизировать ущерб для себя. Сейчас у Украины есть все шансы покончить с кацапами раз и навсегда.
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26.02.2022 11:55
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Слава Україні,тримайтесь там пацани,ви герої !!!!
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26.02.2022 11:49 Відповісти
Паліть цапомордих свінособак
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26.02.2022 11:50 Відповісти
приходять ще хороші новини 💪Десант та дрг Орди в Миколаєві знищено 👍
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26.02.2022 11:50 Відповісти
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26.02.2022 11:54 Відповісти
если это не фейк - это прекрасно. Это знак, что мы победим.
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26.02.2022 16:48 Відповісти
Кацапы запретили своим "сми" называть войну в Украине войной. Это ж-ж-ж не с проста. Выигранная война это огромный плюс для власти. Проигранная - катастрофа. Именно поэтому кацапы подменяют понятия. Они видят, что проигрывают на всех фронтах и пытаются минимизировать ущерб для себя. Сейчас у Украины есть все шансы покончить с кацапами раз и навсегда.
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26.02.2022 11:55 Відповісти
Россияне, в несправедливой войне не стыдно сдаваться! Если вы не хотите воевать, и понимаете, что эта война не имеет смысла - лучше чем убивать людей лучше сдайтесь. В плену с вашими обходятся хорошо.
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26.02.2022 11:56 Відповісти
Треба сповістити, шо хто сам в полон прийде, того на обмін в останню чергу Ото попруть, а нам їх годувати...
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26.02.2022 12:24 Відповісти
в европу их передавать. как политических беженцев из россии. потому что путин их все равно расстреляет как предателей.

пусть выбирают. или погибнуть тут в бессмысленной войне ни за что. или переехать в европу.
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26.02.2022 12:30 Відповісти
самооборона во всех городах оповестить нужно население о том что могут быть переодетые в форму ВСУ оккупанты с оружием диверсанты
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26.02.2022 12:00 Відповісти
Українські військові пілоти зовсім не хочуть смертей російського м"яса.
Вони просто холоднокровно набувають безкоштовного бойового досвіду.
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26.02.2022 12:10 Відповісти
Слава городу Герою Василькову! Слава его защитникам и всем горожанам. Враг будет разбит ,Победа будет за нами, Смерть рашистским оккупантам!
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26.02.2022 13:10 Відповісти
 
 