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ДСНС про влучання ворожого снаряда у будинок на Лобановського: 6 людей госпіталізовано. Існує загроза руйнування 22 - 23 поверху. ФОТО

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ДСНС про влучання ворожого снаряда у будинок на Лобановського: 6 людей госпіталізовано. Існує загроза руйнування 22 - 23 поверху. ФОТО

Внаслідок попадання ворожого снаряда у багатоповерхівку по проспекту Лобоновського 6 А, 6 людей госпіталізовано. Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Київ уточнена інформація. Станом на 11:40 в житловому будинку по проспекту Лобоновського 6 А, підрозділами ДСНС евакуйовано 80 осіб. Травмовано 6 осіб, яких госпіталізовано до лікарні. Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху", - йдеться у повідомленні. 

ДСНС про влучання ворожого снаряда у будинок на Лобановського: 6 людей госпіталізовано. Існує загроза руйнування 22 - 23 поверху 01
ДСНС про влучання ворожого снаряда у будинок на Лобановського: 6 людей госпіталізовано. Існує загроза руйнування 22 - 23 поверху 02
ДСНС про влучання ворожого снаряда у будинок на Лобановського: 6 людей госпіталізовано. Існує загроза руйнування 22 - 23 поверху 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДСНС про влучання ворожого снаряду у багатоповерхівку на Лобановського: Попередньо жертв немає, кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Раз по Києву гатять то й по москві вже пора
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26.02.2022 12:15 Відповісти
у ДСНС і металевий паркан, пофарбований масляною фарбою, може згоріти.

а та будівля ще постоїть...
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26.02.2022 12:21 Відповісти
Нє, ну слів нема , живуть собі люди, дітей ростять --- здрастє ,х@йло в хату... Згний в конвульсіях, московитський біс.
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26.02.2022 12:22 Відповісти
Бідні люди!!!
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26.02.2022 12:25 Відповісти
армия "вкс" годами сирию утюжила бомбами
вот это они могут, дальней авиацией
ужас, твари

больницы, школы, городские кварталы
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26.02.2022 12:31 Відповісти
 
 