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ДСНС про влучання ворожого снаряда у будинок на Лобановського: 6 людей госпіталізовано. Існує загроза руйнування 22 - 23 поверху. ФОТО
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Внаслідок попадання ворожого снаряда у багатоповерхівку по проспекту Лобоновського 6 А, 6 людей госпіталізовано. Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Київ уточнена інформація. Станом на 11:40 в житловому будинку по проспекту Лобоновського 6 А, підрозділами ДСНС евакуйовано 80 осіб. Травмовано 6 осіб, яких госпіталізовано до лікарні. Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху", - йдеться у повідомленні.
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а та будівля ще постоїть...
вот это они могут, дальней авиацией
ужас, твари
больницы, школы, городские кварталы