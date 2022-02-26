УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14909 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
33 092 97
армія РФ (13478) війна (56406) Зеленський (17439)

Ми вистояли. Київ і ключові міста навколо столиці контролює наша армія, - звернення Зеленського у третій день війни. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Київ і ключові міста навколо столиці контролює саме наша армія.

Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ. 

"Можу розпочати це звернення з хорошої новини. Ми вистояли й успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають. У багатьох містах та районах нашої держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо. Країну, землю, майбутнє дітей.

Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави й поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум. Вони не отримали жодної переваги над нами", - зазначив Зеленський під час брифінгу.

Читайте також: Зеленський поговорив із Макроном: "До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів"

"На наших вулицях, у небі Києва, у Василькові, у Вишгороді, навіть у навколишніх полях тривала справжня битва за Київ. Ворог застосував проти нас усе: ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Окупанти б'ють по житлових кварталах, зокрема з реактивної артилерії, намагаються зруйнувати енергетичні об'єкти. У них дуже підла тактика. Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя", - заявив глава держави.

"Кажу це максимально відверто: народ України вже заслужив і має право отримати членство у Євросоюзі. Це й буде ключовим свідченням підтримки нашої країни. Настав вирішальний момент раз і назавжди закрити багаторічну стратегічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Обговорив це сьогодні з Шарлем Мішелем, Урсулою фон дер Ляєн, Еммануелем Макроном", - додоав він.

За словами президента, антивоєнна коаліція діє – в Україну йде оборонна зброя та обладнання. Вже маємо майже повну підтримку країн ЄС щодо відключення Росії від SWIFTу. Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам вистачає мужності боронити свою Батьківщину, захищати Європу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському союзі, - Зеленський

"У кожному нашому місті окупанти отримують жорстку відсіч. Умань, Одеса, Херсон, Миколаїв, Донбас, Харків, Суми, Чернігів, Київ – всюди, де ворог вбиває наших людей, Збройні Сили України роблять усе, щоб зупинити й знищити окупантів. Львів та інші міста Західної та Центральної України, які піддаються атакам з повітря, тримаються стійко. Кожному українцю треба пам'ятати одне. Якщо можете зупиняти і знищувати окупантів – робіть це. Всі, хто може повернутися в Україну, – повертайтеся, щоб захистити Україну. А потім у нас буде багато роботи, щоб відбудувати її!", - каже Зеленський.

"Всі, хто може захищати Україну за кордоном, робіть це цілеспрямовано, згуртовано та безперервно! Всі друзі України, хто хоче приєднатися до захисту, – приїжджайте, ми дамо вам зброю! Усі деталі, як це реалізувати, буде додатково оголошено найближчим часом. Всім, хто захищає Україну сьогодні, – слава! Ви – герої! Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст", - зазначив Зеленський.

"А теперь я хочу, чтобы меня услышали в России абсолютно все. Тысячи жертв. Сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину. Отправили умирать. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. Мы видим, что есть выступления против войны. Мы знаем, что многие в России сейчас шокированы подлостью и жестокостью российской власти. Это очень правильная реакция. Я благодарю вас за эту реакцию. Спасибо Леониду Парфенову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лии Ахеджаковой, Валерию Меладзе и тысячам, тысячам других россиян, чья совесть громко звучит. Просто остановите тех, кто лжет вам. Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире – в мире глобальном, в мире человеческом", - звернувся Зеленський до росіян російською мовою.

"Наші військові, нацгвардійці, нацпол, тероборона, прикордонники, спецслужбісти, громадяни – тримайтеся! Ми – переможці. Слава Україні!", - резюмував глава держави.

Читайте також: Щодня війська РФ втрачають десятки танків, сотні броньованих машин та тисячі російських солдат, - Генштаб ЗСУ

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+51
Слава Україні, слава ЗСУ!!! Тримаймося браття!
показати весь коментар
26.02.2022 12:19
+51
молодець зеля.хоч і не голосував за тебе
показати весь коментар
26.02.2022 12:19
+31
Всі ми за одне коли війна! Окрім зрадників з ОПЗЖ і Шмарія.
показати весь коментар
26.02.2022 12:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Україні, слава ЗСУ!!! Тримаймося браття!
показати весь коментар
26.02.2022 12:19 Відповісти
ВЕСЬ МИР С ВАМИ!ТРИМАЙТЕСЯ!ввите на куски эту мерзкую падаль,это не люди а гниды!
показати весь коментар
26.02.2022 13:46 Відповісти
молодець зеля.хоч і не голосував за тебе
показати весь коментар
26.02.2022 12:19 Відповісти
Всі ми за одне коли війна! Окрім зрадників з ОПЗЖ і Шмарія.
показати весь коментар
26.02.2022 12:25 Відповісти
че того петушка шария русского агента не закрыли канал?
показати весь коментар
26.02.2022 12:35 Відповісти
Друзья! Просьба запустить акцию бана шария в Ютубе, который третии сутки ведет стримы с дикими фейками про Украину. Обратитесь ко всем знакомым кто имеет паблики или знает кто их имеет. Надо или накидать лям репортов или выйти на руководство Ютуба! Это даже важнее чем заблокировать русми, им никто не верит. Огромная просьба! Максимальный репост!
показати весь коментар
26.02.2022 12:44 Відповісти
отправил за пропаганду терроризма
показати весь коментар
26.02.2022 13:02 Відповісти
поскаржився на тероризм
показати весь коментар
26.02.2022 13:21 Відповісти
Да, Зеленский (первый раз пишу с большой буквы) держится достойно.
показати весь коментар
26.02.2022 12:41 Відповісти
та, що там велика літера, Всесвітній лідер з асфальтизації...
показати весь коментар
26.02.2022 15:15 Відповісти
Сегодня не то время,чтоб разбираться с политикой..... Сегодня мы все украинцы...И Зеля в том числе..... Не ссым! Стоим! ******!
показати весь коментар
26.02.2022 14:17 Відповісти
трішечки, обрізаний "українець"... И Зеля в том числе.....
показати весь коментар
26.02.2022 15:19 Відповісти
- Нас розстріляють сьогодні ввечері, чи завтра вранці?
- Не знаю. Я політикою не цікавлюсь...
показати весь коментар
26.02.2022 17:14 Відповісти
росіяни - вбивці крім невеликої частини розумних людей. Проте це дуже вірно що «російський інтелігент залишається інтелектуалом до тих пір, поки питання не стосується України». Я дуже впевнений у цьому, яким би не був результат цієї війни. Однак російська інтелігенція наполягатиме на своїй перевазі над "дурними українцями", які «відрізняються від росіян лише тим, як роблять Борщ».
Як стає зрозуміло, загроза з боку Росії для світу буде завжди залишатися до тих пір, поки Росія не поділиться на кілька контрольованих держав. Інакше вони знайдуть іншого Гітлера = Путіна, щоб «зробити Росію знову великою» і «Росія від Камчатки до Португалії і далі».
показати весь коментар
26.02.2022 12:24 Відповісти
Єднаймось! Переможемо ,а потім розберемось! Ця війна змінить нас!
показати весь коментар
26.02.2022 12:29 Відповісти
Слухайте між рядків. У зверненні жодного слова про приєднання до НАТО чи іншого військового союзу (на зразок Польща-Балтія-Велика Британія).

Готує суспільство до "нейтралітету".
показати весь коментар
26.02.2022 12:33 Відповісти
Его никто и спрашивать не будет
показати весь коментар
26.02.2022 12:41 Відповісти
сметуни сметут?
показати весь коментар
26.02.2022 15:20 Відповісти
Слава ЗСУ!
Друзья! Просьба запустить акцию бана шария в Ютубе, который третии сутки ведет стримы с дикими фейками про Украину. Обратитесь ко всем знакомым кто имеет паблики или знает кто их имеет. Надо или накидать лям репортов или выйти на руководство Ютуба! Это даже важнее чем заблокировать русми, им никто не верит. Огромная просьба! Максимальный репост!
показати весь коментар
26.02.2022 12:34 Відповісти
А что Испания молчит. Давно арестовать пора
показати весь коментар
26.02.2022 13:26 Відповісти
Наши звонили из Черниговщины: кацы - дети 20-летние в Сендеве сидят с остатками техники, которая осталась после того, как ВСУ их поджарили, голодные, зашуганные. По полям вокруг трупаки их лежат штабелями!!!!
Догору полностью разбили, когда на Чернигов шли. Просят у местных есть!!!
Им говорят - уходите отсюда домой!!!
показати весь коментар
26.02.2022 12:34 Відповісти
лучше бы попали в плен
так хоть было бы на кого обменять
с 14го года сколько украинцев в плену годами сидят
живые ли они вообще, не знаю даже
(плюс украинцев, которые фашисткий рейх по сфабрикованным делам сажал как правый сектор
про крымских татар в крыму вообще молчу, им по 10 18 лет дают твари )
показати весь коментар
26.02.2022 12:39 Відповісти
и все же не стоит забывать
они и 20тними могут убивать
мирных жителей, обстреливать городские кварталы

то чмо которое лыбилось на фоне градов с летящими на харьков вроде снарядами
он явно молодой

пока фугас не прилетит или еще что
чувствуют себя терминаторами
показати весь коментар
26.02.2022 12:41 Відповісти
Нельзя так отпускать,надо всех в плен,чтоб перечитать сколько,заснять все для потомков документально,а уж потом отпускать
показати весь коментар
26.02.2022 13:00 Відповісти
а парадом их провести в духе рашизма??))
показати весь коментар
26.02.2022 13:13 Відповісти
им не говорить, а расстрелять должны. Может местные их еще борщем накормят с варениками?? вообще придурки?
показати весь коментар
26.02.2022 16:31 Відповісти
Или они просто воюют и им некогда пиз#@$ть.
показати весь коментар
26.02.2022 12:45 Відповісти
Про Яроша, подоляцкий бот, трендень не надо - не до видосиков ему сейчас
показати весь коментар
26.02.2022 12:49 Відповісти
Зеля,хоч я і плювався на тебе,але зараз бачу,що ти мужик і тобі,ой як не солодко,а міг би втекли.Респект!Слава Україні! Героям слава!
показати весь коментар
26.02.2022 12:37 Відповісти
В першу чергу потрібно дякувати українським воїнам.
Вони ж крутіші за пуйловське біосміття, правда?
показати весь коментар
26.02.2022 12:47 Відповісти
Наші воїни показали всьому світу приклад неймовірної мужності.Як вже хтось писав:"Це не ми в НАТО повинні проситися,а НАТО до нас."
показати весь коментар
26.02.2022 12:52 Відповісти
Чомусь сьогодні зеленський не згадує про вступ до НАТО.
Хоча зараз це більш актуально, ніж ЄС.
Не дарма вчора Подоляв заявляв про позаблоковість України.
пуйлу таке подобається.
показати весь коментар
26.02.2022 12:56 Відповісти
не вдалося їм зрадити утримали ми їх від перемовин та договорняків
показати весь коментар
26.02.2022 12:59 Відповісти
Чи надовго? Сьогодні читаю про його заяви виключно щодо ЄС.
показати весь коментар
26.02.2022 13:06 Відповісти
Та ото ж, а люди наче сліпі та глухі... тільки й чуєшь дякую та ледве кращий лідер современності
показати весь коментар
26.02.2022 13:08 Відповісти
Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
показати весь коментар
26.02.2022 22:05 Відповісти
всьо опорожнився?
ділом іди займися а не срач тут влаштовуєш
показати весь коментар
26.02.2022 22:14 Відповісти
НАТО само попроситься.
показати весь коментар
26.02.2022 13:35 Відповісти
Ще один свіжоспечений свідок геніального полководця Зе.
Навіщо такому видатному полководцю Муженко в Генштабі?
Всі, хто агітували за Зелю в 2019, щн донедавна кляли Муженка.
показати весь коментар
26.02.2022 14:14 Відповісти
та підожди йому дякувати та сраку вилизувати, там багато до нього та оточення питань накопичилось
Воїнам націоналістам краще дякуй - ЗСУ, та простим людям тим хто взяв зброю та встав на захист
показати весь коментар
26.02.2022 12:58 Відповісти
Вот только это всё не благодаря ему, а вопреки.
показати весь коментар
26.02.2022 13:07 Відповісти
"Великобритания предложила транспортники своих ВВС для проведения логистических операций по поставке Украине военной помощи, такой как боеприпасы, противотанковое оружие, ПЗРК, которую безвозмездно передают Украине другие страны."
показати весь коментар
26.02.2022 12:42 Відповісти
Прекрасная новость! Слава ЗСУ! А российский военный корабль идёт нах#й
показати весь коментар
26.02.2022 12:48 Відповісти
Нужно пробовать опять отбить Чернобыль
показати весь коментар
26.02.2022 12:44 Відповісти
Нах он сдался людей на него тратить, пусть кацапы на него своих вояк оттягивают.
показати весь коментар
26.02.2022 12:46 Відповісти
Цей об'ект важливий та небезпечний і потребує охорони, треба потихеньку його оточувати та витісняти кацапів
показати весь коментар
26.02.2022 13:02 Відповісти
S&P понизило рейтинг России до «мусорного».
показати весь коментар
26.02.2022 12:46 Відповісти
Мусорная бензоколонка превратилась в бомжатник)
показати весь коментар
26.02.2022 12:47 Відповісти
В Украине Путин нашел свою смерть и последующий вероятный развал России.
показати весь коментар
26.02.2022 12:49 Відповісти
ДЕРЖИТЕСЬ.Вы лучшие. Помощь военная уже идет. ДЕРЖИТЕСЬ
показати весь коментар
26.02.2022 12:51 Відповісти
На ютубе активно пропихивают Россия24.Все бы ничего,но логотип изменили,сделали оч.похожим на ТСН.Надо всматриваться,чтобы увидеть разницу.Будте внимательны,я чуть не начал смотреть обращение Кивы.
показати весь коментар
26.02.2022 12:52 Відповісти
Slava Ukrainai! Varoņiem slava!

Слава Україні! Героям слава!
показати весь коментар
26.02.2022 12:52 Відповісти
Вот еще три дня назад ее думал, что напишу это - Зеленский В.В. -величайший лидер современности. Ну ладно, один из величайших.
показати весь коментар
26.02.2022 12:53 Відповісти
підожди йому дякувати та сраку вилизувати, там багато до нього та оточення питань накопичилось треба ще довго потім розбиратися
показати весь коментар
26.02.2022 13:03 Відповісти
Если ты привык лизать жопу - это не значит, что все так делают. Вопросы к нему, а тем более, к окружению имеются. Но, на данный момент Зеленский В.В. - главнокомандующий ВС Украины, которая в одиночку ведет войну против огромной империи - следовательно, один из величайших лидеров современности
показати весь коментар
26.02.2022 15:05 Відповісти
умгу вожак *****... оно бухало и отдыхало когда люди занимались и договаривались за вооружение, а потом ныло что вы все нагнетаете и все подконтролем 3,14 дело, и все на перемовыны рвалось... кароч не зли меня, жопу ему потом вылизывать будешь
показати весь коментар
26.02.2022 15:21 Відповісти
вы правы. Ошибок он наделал очень много.
Но сейчас держится просто прекрасно! Респект!!
показати весь коментар
26.02.2022 16:36 Відповісти
Грає. Віри йому вже давно нема
Якби ми не слідкували та не піднімали гвалт вже давно пішов би на домовленності та підписав би якусь муйню
показати весь коментар
26.02.2022 16:42 Відповісти
Київ третій день стоїть!Хуйло з бліцкригом обісрався.
показати весь коментар
26.02.2022 12:54 Відповісти
но диверсантов очень много...прорываются в районы...как могли так прошляпить оборону такого стратег. города?? долбаное сбу и разведка....
показати весь коментар
26.02.2022 16:37 Відповісти
Слава Нації!!!
показати весь коментар
26.02.2022 12:55 Відповісти
Слава Украине, держитесь, весь мир за вас! Прикончите проклятую рашу
показати весь коментар
26.02.2022 12:55 Відповісти
Уважение Президенту Украины! Слава Украине! Почему бы ему еще не обратиться к рос.матерям. сказать им. что россия скрывает свои потери. назвать цифры. призвать тех. у кого сыны рос.армии. звонить им. Сказать прямо сколько уже погибших русских.
показати весь коментар
26.02.2022 12:57 Відповісти
Нахрен кому нужны эти обращения. Они прекрасно знали куда едут их дети. Что вояки дурака включают, что и их папики.
показати весь коментар
26.02.2022 13:05 Відповісти
усе скажуть потім зараз ніколи, ще рано, капітуляції ворога ще нема
показати весь коментар
26.02.2022 13:05 Відповісти
Військова колона років на житомирській трасі. Наші збили літак окупанта. 60 км до Києва
показати весь коментар
26.02.2022 12:58 Відповісти
Головне щоб ЗЕля не підписав якоїсь херні
показати весь коментар
26.02.2022 12:59 Відповісти
На памятник, при жизни, Зеленский уже заработал. Путин рассмешил " комика" и дорого за это заплатит!
показати весь коментар
26.02.2022 13:03 Відповісти
підожди йому дякувати та сраку вилизувати, там багато до нього та оточення питань накопичилось
показати весь коментар
26.02.2022 13:06 Відповісти
Їм не треба давати спати , їсти
іх треба заганяти і вони через дві доби самі здадуться.
В них нема обозу немає бензину, .......... не дати ні краплі соляри......
показати весь коментар
26.02.2022 13:03 Відповісти
Нет. Лучше им простреливать чашечки, чтоб оставались жить дальше, но чтоб в мучениях вспоминали сегодняшние дня до самой смерти.
показати весь коментар
26.02.2022 13:06 Відповісти
Німецька кореспондентка з Вашингтону щойно передала відповідь Зеленського на пропозицію Байдена прийняти його у США: "Нам потрібна амуніція, а не попутній транспорт для моєї втечі".
показати весь коментар
26.02.2022 13:07 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2022 13:21 Відповісти
респектище!!
показати весь коментар
26.02.2022 16:38 Відповісти
У меня предложение для жителе ЛНР и ДНР. Для вас сейчас есть реальный шанс вернуть свои дома и вернуть свою жизнь. Покажите свои патриотизм. Разоружите своих ошалелых боевиков. Выгоните войска со Своих территорий. Возьмите под контроль границы с агрессором. Ведите переговоры и ЗСУ и Киевом. Это ваш шанс вернуть себе мирную жизнь!!! Вы Украинцы!! Вся Украина, весь мир поддержит ваше стремление жить в мире на Своей земле!!!
показати весь коментар
26.02.2022 13:11 Відповісти
илья понамарев в статье 13.00 26.02 пишет " путин и россияне в шоке : их бьют везде , оружие им больше не продают .... если украинцы продержатся 7- 9 дней , рэфия будет умолять , просить мира !!! вот тогда Украина скажет , на каких условиях их перестанут убивать на украинской земле !!!! СЛАВА УКРАИНЕ !!! СЛАВА ВСУ !!! Разом УСЕ ПОДОЛАЄМ ,,,,
показати весь коментар
26.02.2022 13:21 Відповісти
Тримаємо периметр, ми тримаємо Украиїну на плечах; дітей, жінок, старих... Ми дамо ***** всім хто сюди полізи
показати весь коментар
26.02.2022 13:42 Відповісти
Молодец!
показати весь коментар
26.02.2022 14:20 Відповісти
Потрібно нагородити нашого героя льотчика. який нам відомий як " привід Київа", він навіть по радянським міркам вже заслужив звання Героя України
показати весь коментар
26.02.2022 14:27 Відповісти
наградят!!!
показати весь коментар
26.02.2022 16:38 Відповісти
Не зрозуміло , де підтримка наших "озабоченных" закордонних партнерів та союзників і НАТО ? Потрібна ще підтримка в повітрі ПВО , гради, авіація та інше. NLAW & Stingers для бою на коротких відстанях !!!!! А наших поливають градами !!! Не має допомоги тоді коли вона саме зараз потрібна ! А то появляется мысли , что за нас всё порешали и что нас кинули!!!!
показати весь коментар
26.02.2022 14:55 Відповісти
В чаті шарія(урода) куча диверсантів- там онлайн за 200к. Пишуть про мітки, про рух військових. Хлопці, дівчата. Війна не тільки на дворі а й тут - блокуймо гнилу пропагандиську
показати весь коментар
26.02.2022 15:37 Відповісти
Много когдато писал гневных комментариев Зеленскому, но он просто сейчас держится молодцом!!!! Так держать! Мы победим!!!!!
показати весь коментар
26.02.2022 15:45 Відповісти
а куди йому подітися? беню ж не покинеш, а беня невиїзний
показати весь коментар
26.02.2022 16:13 Відповісти
От і сиди у Київі! лігімний ти наш! не заважай ЗСУ і українцям захищати Україну! А до путіна та ще й у зрадницькій мінськ нічого їздити!
показати весь коментар
26.02.2022 16:10 Відповісти
Слава Украине! Будьте сильными! Вас сорок пять миллионов! Слава защитникам Независимости и Свободы!
показати весь коментар
26.02.2022 16:51 Відповісти
3й день сижу под военкоматом в Виноградаре! Только вот вернулся.
400 мужиков безоружные парятся, когда вокруг в 100 м стреляют уже автоматные очереди!
Это не паника, а разгильдяйство! Упростили они процедуру в тероборону.
Раздавайте оружие населению, чтобы оно могло защищаться!
Уехало только 50 человек, которые имеют боевой опыт и все, загораем целый день, прячась за школу от автоматчиков непонятных.
Раздавайте оружие населению, если хотите сохранить Киев, Украину!!!
показати весь коментар
26.02.2022 17:21 Відповісти
Українці привітали кацапов коктелем молотова

Коктейлі від сусіднього столика🔥🔥🔥

Українські бармени працюють💪

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938?s=20&t=WMJLZ3OHcARK1c3mWhTjgA
показати весь коментар
26.02.2022 22:47 Відповісти
 
 