Ми вистояли. Київ і ключові міста навколо столиці контролює наша армія, - звернення Зеленського у третій день війни. ВIДЕО
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Київ і ключові міста навколо столиці контролює саме наша армія.
Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Можу розпочати це звернення з хорошої новини. Ми вистояли й успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають. У багатьох містах та районах нашої держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо. Країну, землю, майбутнє дітей.
Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави й поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум. Вони не отримали жодної переваги над нами", - зазначив Зеленський під час брифінгу.
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"На наших вулицях, у небі Києва, у Василькові, у Вишгороді, навіть у навколишніх полях тривала справжня битва за Київ. Ворог застосував проти нас усе: ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Окупанти б'ють по житлових кварталах, зокрема з реактивної артилерії, намагаються зруйнувати енергетичні об'єкти. У них дуже підла тактика. Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя", - заявив глава держави.
"Кажу це максимально відверто: народ України вже заслужив і має право отримати членство у Євросоюзі. Це й буде ключовим свідченням підтримки нашої країни. Настав вирішальний момент раз і назавжди закрити багаторічну стратегічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Обговорив це сьогодні з Шарлем Мішелем, Урсулою фон дер Ляєн, Еммануелем Макроном", - додоав він.
За словами президента, антивоєнна коаліція діє – в Україну йде оборонна зброя та обладнання. Вже маємо майже повну підтримку країн ЄС щодо відключення Росії від SWIFTу. Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам вистачає мужності боронити свою Батьківщину, захищати Європу.
"У кожному нашому місті окупанти отримують жорстку відсіч. Умань, Одеса, Херсон, Миколаїв, Донбас, Харків, Суми, Чернігів, Київ – всюди, де ворог вбиває наших людей, Збройні Сили України роблять усе, щоб зупинити й знищити окупантів. Львів та інші міста Західної та Центральної України, які піддаються атакам з повітря, тримаються стійко. Кожному українцю треба пам'ятати одне. Якщо можете зупиняти і знищувати окупантів – робіть це. Всі, хто може повернутися в Україну, – повертайтеся, щоб захистити Україну. А потім у нас буде багато роботи, щоб відбудувати її!", - каже Зеленський.
"Всі, хто може захищати Україну за кордоном, робіть це цілеспрямовано, згуртовано та безперервно! Всі друзі України, хто хоче приєднатися до захисту, – приїжджайте, ми дамо вам зброю! Усі деталі, як це реалізувати, буде додатково оголошено найближчим часом. Всім, хто захищає Україну сьогодні, – слава! Ви – герої! Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст", - зазначив Зеленський.
"А теперь я хочу, чтобы меня услышали в России абсолютно все. Тысячи жертв. Сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину. Отправили умирать. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. Мы видим, что есть выступления против войны. Мы знаем, что многие в России сейчас шокированы подлостью и жестокостью российской власти. Это очень правильная реакция. Я благодарю вас за эту реакцию. Спасибо Леониду Парфенову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лии Ахеджаковой, Валерию Меладзе и тысячам, тысячам других россиян, чья совесть громко звучит. Просто остановите тех, кто лжет вам. Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире – в мире глобальном, в мире человеческом", - звернувся Зеленський до росіян російською мовою.
"Наші військові, нацгвардійці, нацпол, тероборона, прикордонники, спецслужбісти, громадяни – тримайтеся! Ми – переможці. Слава Україні!", - резюмував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
- Не знаю. Я політикою не цікавлюсь...
Як стає зрозуміло, загроза з боку Росії для світу буде завжди залишатися до тих пір, поки Росія не поділиться на кілька контрольованих держав. Інакше вони знайдуть іншого Гітлера = Путіна, щоб «зробити Росію знову великою» і «Росія від Камчатки до Португалії і далі».
Готує суспільство до "нейтралітету".
Друзья! Просьба запустить акцию бана шария в Ютубе, который третии сутки ведет стримы с дикими фейками про Украину. Обратитесь ко всем знакомым кто имеет паблики или знает кто их имеет. Надо или накидать лям репортов или выйти на руководство Ютуба! Это даже важнее чем заблокировать русми, им никто не верит. Огромная просьба! Максимальный репост!
Догору полностью разбили, когда на Чернигов шли. Просят у местных есть!!!
Им говорят - уходите отсюда домой!!!
так хоть было бы на кого обменять
с 14го года сколько украинцев в плену годами сидят
живые ли они вообще, не знаю даже
(плюс украинцев, которые фашисткий рейх по сфабрикованным делам сажал как правый сектор
про крымских татар в крыму вообще молчу, им по 10 18 лет дают твари )
они и 20тними могут убивать
мирных жителей, обстреливать городские кварталы
то чмо которое лыбилось на фоне градов с летящими на харьков вроде снарядами
он явно молодой
пока фугас не прилетит или еще что
чувствуют себя терминаторами
Джерело: керівник УДА Дмитро Ярош
Вони ж крутіші за пуйловське біосміття, правда?
Хоча зараз це більш актуально, ніж ЄС.
Не дарма вчора Подоляв заявляв про позаблоковість України.
пуйлу таке подобається.
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
ділом іди займися а не срач тут влаштовуєш
Навіщо такому видатному полководцю Муженко в Генштабі?
Всі, хто агітували за Зелю в 2019, щн донедавна кляли Муженка.
Воїнам націоналістам краще дякуй - ЗСУ, та простим людям тим хто взяв зброю та встав на захист
Слава Україні! Героям слава!
Но сейчас держится просто прекрасно! Респект!!
Якби ми не слідкували та не піднімали гвалт вже давно пішов би на домовленності та підписав би якусь муйню
іх треба заганяти і вони через дві доби самі здадуться.
В них нема обозу немає бензину, .......... не дати ні краплі соляри......
400 мужиков безоружные парятся, когда вокруг в 100 м стреляют уже автоматные очереди!
Это не паника, а разгильдяйство! Упростили они процедуру в тероборону.
Раздавайте оружие населению, чтобы оно могло защищаться!
Уехало только 50 человек, которые имеют боевой опыт и все, загораем целый день, прячась за школу от автоматчиков непонятных.
Раздавайте оружие населению, если хотите сохранить Киев, Украину!!!
Коктейлі від сусіднього столика🔥🔥🔥
Українські бармени працюють💪
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938?s=20&t=WMJLZ3OHcARK1c3mWhTjgA