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Народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському союзі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському союзі, - Зеленський

Народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському союзі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ. 

"Кажу максимально відверто, народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському союзі. Це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни", - заявив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Італії Драгі підтримав відключення Росії від SWIFT, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
за моє життя Київ прийняв два Майдани, два Євробачення, один фінал Ліги Чемпонів і має прийняти ще й фінал російської федерації
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26.02.2022 12:27
+5
войны начинают только диктаторы.

демократическая страна не может начать войну. не могут люди страны вот так просто собраться и решить, что нужно начинать войну против соседей. потому что они понимают, что всем им придется воевать.

путин начал войну, потому что он понимает, что будет всю войну в бункере отсиживаться. а вперед пошлет мясо.

чтобы в мире не было больше войн - америке нужно уничтожить последних дикаторов. И их главного - путина.
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26.02.2022 12:24
+5
Странно что Молдова спит как раз можно решить с этой кишкой раз и навсегда
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26.02.2022 12:31
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войны начинают только диктаторы.

демократическая страна не может начать войну. не могут люди страны вот так просто собраться и решить, что нужно начинать войну против соседей. потому что они понимают, что всем им придется воевать.

путин начал войну, потому что он понимает, что будет всю войну в бункере отсиживаться. а вперед пошлет мясо.

чтобы в мире не было больше войн - америке нужно уничтожить последних дикаторов. И их главного - путина.
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26.02.2022 12:24 Відповісти
8 років було! 8 років, як заморозили воєнний конфлікт на Донбасі. і за цей час нас Європа не удосужилась взяти ні в ЄС, ні в НАТО.
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26.02.2022 12:25 Відповісти
Треба було заслужити, підняти економіку і показати політичну волю.
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26.02.2022 12:38 Відповісти
Підозріло і про ЄС. Під час війни і поготів. Ця зухвалість нагадує "чому ми ще не в НАТО"...
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26.02.2022 12:36 Відповісти
Так. І не антиросійська, чи антипутінська, а антивоєнна коаліція.
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26.02.2022 12:28 Відповісти
за моє життя Київ прийняв два Майдани, два Євробачення, один фінал Ліги Чемпонів і має прийняти ще й фінал російської федерації
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26.02.2022 12:27 Відповісти
⚡️На границе с Приднестровьем задержали 2-х диверсантов, которые фотографировали украинские военные объекты. При задержании они сразу разбили телефон.
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26.02.2022 12:29 Відповісти
Странно что Молдова спит как раз можно решить с этой кишкой раз и навсегда
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26.02.2022 12:31 Відповісти
Молдова, Грузия - сейчас все могли бы вернуть свои законные территории, ранее захваченные московитами.
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26.02.2022 12:35 Відповісти
Сподівається, що на тлі Війни, йому "забудут и простять" Велике Крадівництва і Коломийського, антикорупційного Прокурора та Директора НАБУ?!
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26.02.2022 12:31 Відповісти
Як би там не було. А от я своє ставлення до нього переглянув. Хоча весь час люто ненавидів ті 75%.
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26.02.2022 12:38 Відповісти
Не поспішай.
2,5 роки показали, що у нього завжди знаходиться час для фєйлив та зради.
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26.02.2022 12:42 Відповісти
Аналогічно
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26.02.2022 12:42 Відповісти
Нульовки, що прославляють зеленського, заполонили форум.
Ви б так ВСУ, Нацгвардії так завзято дякували.
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26.02.2022 12:53 Відповісти
Зараз просто не на часі сваритися .

Скорійше він вже виграв вибори 2024 року , хоча я й зараз за іншого лідера .

Головна моя претензія , що усі танки орків пересуваються по чудових дорогах , а якщо б ті ж гроші ми вклали би в зброю , то ці танки би просувались би по болотах й там тонули б
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26.02.2022 13:01 Відповісти
И в НАТО!
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26.02.2022 12:32 Відповісти
А ты закрой свой рот , ************, выпадет х... Путина, сжимай крепче
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26.02.2022 12:46 Відповісти
Зеленський хоче нас "задобрити" обіцянкою ЕС.
Що би ми його не повісили за ВІДМОВУ від НАТО.
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26.02.2022 12:37 Відповісти
А тебе не надо задобряти, бо ти провокатор! В такий тяжкий час ти сієшь агрессію до Верховного!
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26.02.2022 12:43 Відповісти
ВНИМАНИЕ . Вчера правительство Словакии проводило выездное заседание на пропускном пункте ВЕШНЕ НЕМЕЦКЕ - Ужгород . по поводу наших беженцев .
переходят старики, женщины, дети
Словацкие поезда перевозят украинцев бесплатно
Вчера Словакия приняла почти 8000 украинцев
ПРОБЛЕМА - наше украинское правительство за 30 лет не удосужилось подписать со словаками ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ ПЕНСИЙ, чтобы словаки выплачивали украинцам пенсии в стране .
А ВОТ КАЦАПЫ 30 лет получают пенсии прямо в Словакии
ЭТОТ ВОПРОС ДЛЯ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ НАДО РЕШИТЬ ВО ВСЕХ СТРАНАХ
ДЕНИСОВА - вперёд!
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26.02.2022 12:39 Відповісти
Пуйло не учел,что из за его нападения на Крым и Донбасс многие люди стали выезжать на заработки,на Запад.А там увидели,мощную экономику,заботу о своих гражданах и т.д. и что стремится нам нужно к этому,а не в Путлеровский отстойник.
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26.02.2022 12:43 Відповісти
Время покажет.
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26.02.2022 12:48 Відповісти
Вчера подписывали петицию за Свифт, давайте создавать петицию за членство Украины в ЕС!
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26.02.2022 12:57 Відповісти
Где логика? Наш союзник Англия из ЕС вышел, а предатели Германия, Франция, Италия и тд - члены ЕС. Что нам даёт это членство?
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26.02.2022 13:26 Відповісти
поки війна йде - нас туди ніхто й не прийме.

путін своїми войнами в Україні і хоче відлякати Євопейський Союз від нас.
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26.02.2022 13:42 Відповісти
 
 