Народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському союзі, - Зеленський

Народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському союзі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кажу максимально відверто, народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському союзі. Це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни", - заявив глава держави.

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