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Народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському союзі, - Зеленський
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Народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському союзі.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Кажу максимально відверто, народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському союзі. Це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни", - заявив глава держави.
Топ коментарі
+18 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар26.02.2022 12:27
+5 Аркадий Вольнов
показати весь коментар26.02.2022 12:24
+5 Евгений Новиков 5b7f7ed5
показати весь коментар26.02.2022 12:31
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Будь ласка, зачекайте...
демократическая страна не может начать войну. не могут люди страны вот так просто собраться и решить, что нужно начинать войну против соседей. потому что они понимают, что всем им придется воевать.
путин начал войну, потому что он понимает, что будет всю войну в бункере отсиживаться. а вперед пошлет мясо.
чтобы в мире не было больше войн - америке нужно уничтожить последних дикаторов. И их главного - путина.
2,5 роки показали, що у нього завжди знаходиться час для фєйлив та зради.
Ви б так ВСУ, Нацгвардії так завзято дякували.
Скорійше він вже виграв вибори 2024 року , хоча я й зараз за іншого лідера .
Головна моя претензія , що усі танки орків пересуваються по чудових дорогах , а якщо б ті ж гроші ми вклали би в зброю , то ці танки би просувались би по болотах й там тонули б
Що би ми його не повісили за ВІДМОВУ від НАТО.
переходят старики, женщины, дети
Словацкие поезда перевозят украинцев бесплатно
Вчера Словакия приняла почти 8000 украинцев
ПРОБЛЕМА - наше украинское правительство за 30 лет не удосужилось подписать со словаками ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ ПЕНСИЙ, чтобы словаки выплачивали украинцам пенсии в стране .
А ВОТ КАЦАПЫ 30 лет получают пенсии прямо в Словакии
ЭТОТ ВОПРОС ДЛЯ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ НАДО РЕШИТЬ ВО ВСЕХ СТРАНАХ
ДЕНИСОВА - вперёд!
путін своїми войнами в Україні і хоче відлякати Євопейський Союз від нас.