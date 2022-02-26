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Щодня війська РФ втрачають десятки танків, сотні броньованих машин та тисячі російських солдат, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Щодня війська РФ втрачають десятки танків, сотні броньованих машин та тисячі російських солдат, - Генштаб ЗСУ

Підрозділи російських окупантів втрачають наступальний темп, очікують введення у бій додаткових підрозділів та вимушені зупинятися для поповнення запасів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує наступальні дії на обраних напрямках. Основні зусилля зосереджує у Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах. Основною метою операції окупантів є оточення і блокування Києва, "демілітаризація" і "денаціоналізація" України, примушення українського керівництва до зміни політичного курсу на російських умовах.

Підрозділи російських окупантів втрачають наступальний темп, очікують введення у бій додаткових підрозділів та вимушені зупинятися для поповнення запасів". - йдеться в повідомленні.

На Поліському напрямку до семи батальйонних тактичних груп ворога зупинено в районах БОРОДЯНКИ, БУЧІ, ВИШГОРОДА. Російські загарбники частково втратили боєздатність та намагаються перегрупуватись.

Російські окупанти здійснили спробу висадки повітряного десанту в районі ТОМИЛІВКИ та на аеродромі ВАСИЛЬКІВ (десант знищено).

На Сіверщині російські окупанти силами до 14 БТГр продовжують наступ з метою блокування КИЄВА з північного сходу, але зупинені підрозділами ЗС України в районі міст НІЖИНА, ВЕЛИКОЇ ДОРОГИ, ОБИЧІВА також наступ окупантів зупинено в районах СУМ, ПРИЛУК та КИЄВА.

На цьому напрямку за час операції введено 17 БТГр. Резервів у окупанта не залишилось.

На Слобожанщині до 12 батальйонних тактичних груп окупантів зі складу 1 танкової та 20 загальновійськової армій зупинений перед ОХТИРКОЮ та в районах БОГОДУХОВА, ДЕРГАЧІВ, ПЕЧЕНЕГІВ.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії та змушений вводити другі ешелони у напрямку – до 3 БТГр зі складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Читайте також: Росія почала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони, - Генштаб

В цілому щодня загарбники втрачають десятки танків, сотні броньованих машин та тисячі російських солдат.

Слобожанське угруповання ЗС України продовжує ведення оборонної операції. Зупинило та утримує переважаючи сили російських окупантів.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Протягом доби авіацією Повітряних Сил виконано 34 літако/вильоти на вогневе ураження скупчень живої сили та техніки в районі залізничної станції ГОРОДНЯ Чернігівської області та автомобільного мосту в районі населеного пункту Херсон. ВАYRАКТАR – ТВ2 вразив цілі південніше аеродрому ГОСТОМЕЛЬ.

Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію, утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування. Противник успіху немає на жодному з напрямків.

Також читайте: Васильківський гарнізон продовжує тримати оборону. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БПЛА, крилатих ракет, живої сили противника, - Генштаб

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
вішайтесь кацапи
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26.02.2022 12:29
+10
Слава ЗСУ.
Слава Україні
Смерть москалям.
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26.02.2022 12:30
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вішайтесь кацапи
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26.02.2022 12:29 Відповісти
Ну не за Урал же их гнать...
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26.02.2022 12:36 Відповісти
Цікава думка...
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26.02.2022 12:46 Відповісти
Там уже чайники будут мардвой заниматься.
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26.02.2022 12:59 Відповісти
Там Хабаровский край и Зелёный Клин. Наши люди.
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26.02.2022 13:07 Відповісти
Підтверджує

Там багато Українців

Я всю Росію забрав би, крім Москви та СПб. Це болото хай собі залишать
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26.02.2022 13:14 Відповісти
А мо....допомогли!?
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26.02.2022 12:31 Відповісти
можливо,нажаль не уточнюється)
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26.02.2022 12:32 Відповісти
Буває
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26.02.2022 12:34 Відповісти
Яке прикре самогубство...
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26.02.2022 12:56 Відповісти
Слава ЗСУ.
Слава Україні
Смерть москалям.
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26.02.2022 12:30 Відповісти
для окончательной деморализации кацапов осталось разрушить козлячий мост.
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26.02.2022 12:30 Відповісти
Ще раз .
Він нам знадобитися...коли ЗСУ підуть нищити мордор
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26.02.2022 12:33 Відповісти
я считаю, что нам его не стоит переходить.
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26.02.2022 12:44 Відповісти
А куда сява мальцев заедет со своим народовластием для развала пида рассии.
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26.02.2022 13:00 Відповісти
Но только частично, чтобы пешкодралом драпали из нашего Крыма, роняя лапти.
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26.02.2022 12:36 Відповісти
хотя бы частично.
во первых мост для козлин это символ, а еще он очень дорогой и очень ограничено ремонтопригоден в случае повреждений. чем больше повредим, тем дороже кацапам обойдется ремонт.
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26.02.2022 12:45 Відповісти
Я думаю в случае чего

Они сами ******

Ну скажут что опять Хунта виновата

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26.02.2022 13:15 Відповісти
Якщо встигнуть. Або не додумаються придурюватись українцями - щоб татари не різали мало-мало.
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26.02.2022 12:49 Відповісти
Мільйони...
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26.02.2022 12:30 Відповісти
Та ще й допомагає бульбашська армія, навіть не сумніваюсь, вони дуже використовують переодягання.
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26.02.2022 12:31 Відповісти
Где єта йоааная гейропа? ***** дойдем же дл берлина
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26.02.2022 12:32 Відповісти
Зараз буде шантаж ядерною зброею. Просіть ввести якісь "берети" НАТО, інакше в Україні планують повну зачистку населення.
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26.02.2022 12:33 Відповісти
Ну що, русня, хоч і запізно, Ви починаєте розуміти, чому в Україні найкращий чорнозем...
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26.02.2022 12:42 Відповісти
Звернення командира ЗСУ до росіян

https://www.youtube.com/watch?v=QaE8EcNF7nU
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26.02.2022 12:48 Відповісти
 
 