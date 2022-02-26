Усю ніч на Київщині тривали запеклі бої, поранено 71 особу, - голова ОДА Кулеба
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Станом на 9:00 кількість поранених у лікарнях Київської області – 71 особа, ситуація в області повністю контрольована
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Кулеба у фейсбуці.
Він зазначив, що наразі в Київській області напружено, усю ніч тривали запеклі бої. Але повністю тримаємо все під контролем.
"Станом на 9:00 кількість поранених у лікарнях Київської області - 71 особа. Серед них військові та цивільні. Загалом ситуація в Київській області сьогодні повністю контрольована", - написав він.
Кулеба наголосив, що зараз у Київській області напружено, всю ніч тривали запеклі бої.
"Але повністю тримаємо все під контролем. Українські військові відбили атаку на місто Васильків. Залишаються складні напрямки Ірпінь та Вишгород. Також напружена ситуація у місті Бровари", - зазначив він.
Також голова ОДА повідомив, що спостерігається нарощування військ на кордоні з Україною у Київській області. Гуманітарна ситуація, за його словами, є стабільною.
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