УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15046 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
11 003 14
війна (56406) Київська область (3131) поранення (2658) Кулеба Олексій (136)

Усю ніч на Київщині тривали запеклі бої, поранено 71 особу, - голова ОДА Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Усю ніч на Київщині тривали запеклі бої, поранено 71 особу, - голова ОДА Кулеба

Станом на 9:00 кількість поранених у лікарнях Київської області – 71 особа, ситуація в області повністю контрольована

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Кулеба у фейсбуці.

Він зазначив, що наразі в Київській області напружено, усю ніч тривали запеклі бої. Але повністю тримаємо все під контролем.

"Станом на 9:00 кількість поранених у лікарнях Київської області - 71 особа. Серед них військові та цивільні. Загалом ситуація в Київській області сьогодні повністю контрольована", - написав він.

Кулеба наголосив, що зараз у Київській області напружено, всю ніч тривали запеклі бої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ворожого авіаудару у Вишгородському районі загинули четверо цивільних, ще 15 поранено, - Київська ОДА

"Але повністю тримаємо все під контролем. Українські військові відбили атаку на місто Васильків. Залишаються складні напрямки Ірпінь та Вишгород. Також напружена ситуація у місті Бровари", - зазначив він.

Також голова ОДА повідомив, що спостерігається нарощування військ на кордоні з Україною у Київській області. Гуманітарна ситуація, за його словами, є стабільною.

Усю ніч на Київщині тривали запеклі бої, поранено 71 особу, - голова ОДА Кулеба 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
А как всё-таки приятно наблюдать, как "второсортный клоун и ни на что не способная кучка националистов" на глазах у всего мира дрючат вдоль и поперек "умудренного опытом всемогущего КГБшника и одну из самых могучих в мире армию".
показати весь коментар
26.02.2022 12:39
+11
нескольких дней? у нас нема стільки часу,час зараз кожна година важлива
показати весь коментар
26.02.2022 12:35
+9
⚡️Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, - западные агентства со ссылкой на главу одного из центробанков в еврозоне.
показати весь коментар
26.02.2022 12:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
⚡️Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, - западные агентства со ссылкой на главу одного из центробанков в еврозоне.
показати весь коментар
26.02.2022 12:34 Відповісти
нескольких дней? у нас нема стільки часу,час зараз кожна година важлива
показати весь коментар
26.02.2022 12:35 Відповісти
к сожалению эта процедура требует некоторого времени
показати весь коментар
26.02.2022 12:43 Відповісти
В Николаеве ловят пидаров по подвалам:

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/268132
показати весь коментар
26.02.2022 12:36 Відповісти
Против меток на крышах - жители домов могут самоорганизоваться и устроить дежурства на крышах своих домов. По полчаса, по 3-5 человек. Заодно видно другие крыши. В нашем доме уже так.
показати весь коментар
26.02.2022 12:38 Відповісти
А как всё-таки приятно наблюдать, как "второсортный клоун и ни на что не способная кучка националистов" на глазах у всего мира дрючат вдоль и поперек "умудренного опытом всемогущего КГБшника и одну из самых могучих в мире армию".
показати весь коментар
26.02.2022 12:39 Відповісти
нічо, щяс оні опєратівний рєзєрв із рб подгонят... на м'ясозаготівлю

О присутствии российских оккупантов в Беларуси.

▫️ В Мозыре на улицах и в магазинах полно солдат РФ. Покупают продукты, водку. Их сопровождают люди в штатском с рациями.

▫️ Мозырскую и Калинковичскую части со срочниками отправляют на границу с Украиной. В Мозыре в небе всё в авиации.

▫️ «Сын написал из армии, что объявлен оранжевый уровень. Спросила, что значит?! Выдали боевое оружие, даже в туалет с ним ходят. Говорит большая вероятность, что куда-то отправят. Осиповичи, срочники. С 24 числа дежурили в бронетранспортерами в касках и боевым оружием.Что война началась, они узнали от родных, днем 24, им ничего не говорили и было тихо. Перед этим на полигоне были с россиянами, те постоянно пили. Даже когда размещались в части беспробудно сидели на водке», - рассказала (https://t.me/bnkbel/75332) мама белорусского солдата-срочника. https://t.me/charter97_org/63545
показати весь коментар
26.02.2022 12:47 Відповісти
⚡️"Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах государства. Но мы знаем, что мы защищаем - страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия. Кафиры хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих муртадов, как в Донецке. Мы сломали их замысел." - Владимир Зеленский
показати весь коментар
26.02.2022 12:42 Відповісти
⚡️Эстония закрывает воздушное пространство для российских самолётов, - министр экономики республики
показати весь коментар
26.02.2022 12:43 Відповісти
друзі пізнаюьбся в біді
показати весь коментар
26.02.2022 12:44 Відповісти
⚡️"Тысячи жертв и сотни пленных, которые не могут понять, ради чего их отправили в Украину умирать и убивать других", - Зеленский
показати весь коментар
26.02.2022 12:45 Відповісти
А де ж злавєщєє русскає казачєства??
показати весь коментар
26.02.2022 12:46 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
показати весь коментар
26.02.2022 13:08 Відповісти
 
 