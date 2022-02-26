Росія імітує повітряний бій над Чорнобилем для провокацій в ЗМІ, - ДАЗВ
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Війська РФ влаштували імітацію повітряного бою над Чорнобильською зоною, аби звинуватити в цьому українців. Таким чином вони готують низку фейкових новин для світових ЗМІ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.
"Прямо зараз над Чорнобильською зоною йде імітація повітряного бою. Ми маємо інформацію про підготовку фейкових провокаційних новин для світових ЗМІ про те, що Україна обстрілює окупантів у Чорнобилі над небезпечними об'єктами. В Чорнобилі немає наших військ. Держава Україна не веде бойових дій в Чорнобилі", - йдеться в заяві.
Там також повідомили що радіаційний фон підвищений в зв'язку з пересуванням військової техніки загарбника.
"Працівники підприємств зони відчуження, до останнього залишалися на об'єктах, відповідально виконуючи свої функції забезпечення безпеки, фізичного захисту, не дивлячись на обставини", - зазначається в повідомленні.
Наразі стан частини працівників, об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховищ радіоактивних відходів невідомий.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна втратила контроль над Чорнобилем.
Також РБК-Україна писало про те, що українська влада поінформувала МАГАТЕ про захоплення Чорнобиля.
Будь ласка, зачекайте...
▫️Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага
▫️Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются нашей армией. Кафиры хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих муртадов, как в Донецке. Мы сломали их замысел. Они не получили никакого преимущества над нами
▫️Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома - это остаточный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие
▫️Народ Украины уже заслужил и имеет право обрести членство в Евросоюзе. Это будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны.
▫️Имеем почти полную поддержку стран ЕС по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение
▫️Каждому украинцу нужно помнить одно. Если можете останавливать и уничтожать кафиров - делайте это
▫️Все, кто может вернуться в Украину - возвращайтесь, чтобы защитить Украину. А потом у нас будет много работы, чтобы отстроить ее
▫️Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост
▫️К россиянам: Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся в живых
▫️Наши военные, нацгвардейцы, нацпол, тероборона, пограничники, спецслужбы, граждане - держитесь! Мы - победители
Завоеватели *****.
-Российские войска бомбят Киев,Харьков,Одессу,Херсон,Суммы,Винницу -все крупные города,применяют касетные бомбы по городской инфракструктуре.Применяют десант по Василькову,Гостомеле,Коблево.Путин зарвался.Или вы с ним заодно ?
собаки бездомные доедали их
они "вне политики" многие
и вообще не в курсе что происходит
через год спросишь их, даже тогда скажут ничего такого не было
Об этом он сказал в эфире телеканала Рада 26 февраля. "От моих друзей в РФ...известные докторы наук. Они получили информацию, мне переслали, что Путин в бешенстве, он не ожидал, что приведет к таким материальным потерям...Ежедневные потери от войны в Украине составляют 20 млрд долларов. Даже из золотовалютные резервы в 600 млрд долларов очень быстро закончатся", - сказал Вениславский.
Если такие траты продолжатся, то всего за 30 дней войны РФ потратит все свои золотовалютные резервы. Также стоит отметить, что речь идет не только о потерях из-за разбитой техники, военных расходов, но и о масштабном санкционном ударе.
если еще китайцы все заблочат чтобы себе проблем не создавать
то вообще ужас что у них будет
хотя главное что падают снаряды на города
те могут хоть ягель годами жрать
чтобы не злить фюрера как положено планы нарисовали
8 лет лить в уши про "майдан и биндеровцев"
вообще кукухой поехали
совсем с головой перестали дружить
плюс может думали как с крымом будет
"серьезные санкции"...
ну или как в грузии в 2008м
тогда рашисты вообще почти ничего не потеряли
а грузины потеряли треть территории
и бумажку под названием "план урегулирования"
с подписями французов и еще кого то
его даже никто не собирался в раше исполнять
а европа даже не пыталась их заставить его выполнить
никаких санкций за невыполнение, ничего
просто забыли
просто кинули грузию
может сейчас будет шанс вернуть территории
когда по всей рашке будут остатки собирать
еще бы там исполнитель желаний поискали
внутри саркафага
тут надо сессию магатэ созывать
чтобы взяли под контроль объект
(да знаю, оон бесполезная организация
ну хоть формально это задача магатэ)