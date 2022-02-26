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Росія імітує повітряний бій над Чорнобилем для провокацій в ЗМІ, - ДАЗВ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія імітує повітряний бій над Чорнобилем для провокацій в ЗМІ, - ДАЗВ

Війська РФ влаштували імітацію повітряного бою над Чорнобильською зоною, аби звинуватити в цьому українців. Таким чином вони готують низку фейкових новин для світових ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

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"Прямо зараз над Чорнобильською зоною йде імітація повітряного бою. Ми маємо інформацію про підготовку фейкових провокаційних новин для світових ЗМІ про те, що Україна обстрілює окупантів у Чорнобилі над небезпечними об'єктами. В Чорнобилі немає наших військ. Держава Україна не веде бойових дій в Чорнобилі", - йдеться в заяві.

Там також повідомили що радіаційний фон підвищений в зв'язку з пересуванням військової техніки загарбника.

"Працівники підприємств зони відчуження, до останнього залишалися на об'єктах, відповідально виконуючи свої функції забезпечення безпеки, фізичного захисту, не дивлячись на обставини", - зазначається в повідомленні.

Наразі стан частини працівників, об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховищ радіоактивних відходів невідомий.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна втратила контроль над Чорнобилем.

Також РБК-Україна писало про те, що українська влада поінформувала МАГАТЕ про захоплення Чорнобиля.
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Топ коментарі
+13
Украина просит МАГАТЕ наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит ядерных запасов. https://t.me/charter97_org/63546
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26.02.2022 12:49
+11
якщо світ вже зараз не допоможе нам зупинити *****,воно може довести цілий світ до бід
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26.02.2022 12:47
+10
доречі друзі,хтось вкурсі говорять пітуШарій почав перевзуватись в повітрі,мабуть знає що Европа скоро віддсть нам його на розправу
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26.02.2022 12:50
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якщо світ вже зараз не допоможе нам зупинити *****,воно може довести цілий світ до бід
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26.02.2022 12:47 Відповісти
100 %....***** непередбачуване. Та ***...
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26.02.2022 12:50 Відповісти
Невідкладно повинно зайти НАТО - хай порушують усі договори, як це робить хутін - зараз можна. Світ на грані катастрофи.
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26.02.2022 12:52 Відповісти
Певно потрібно рішення магате
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26.02.2022 12:56 Відповісти
Нема часу. Кожен день на вагу золота.
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26.02.2022 12:58 Відповісти
Но это уже не вина Украины
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26.02.2022 13:32 Відповісти
Розорюють грунт щоб підняти рад. фон
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26.02.2022 13:36 Відповісти
Відступати нікуди. Позаду Европа. Тому буде шалена битва за Київ.
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26.02.2022 12:47 Відповісти
Імітуйте - можете навіть трохи позбивати один одного )))
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26.02.2022 12:48 Відповісти
Їх хтось зараз буде слухати?
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26.02.2022 12:48 Відповісти
Дело в том, что если что-то и случится там, всё равно обвинят россию. Как первопричину.
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26.02.2022 12:49 Відповісти
Украина просит МАГАТЕ наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит ядерных запасов. https://t.me/charter97_org/63546
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26.02.2022 12:49 Відповісти
а смысл,кацапам уже никто не верит,тут имитуй не имитуй все равно получишь куй )
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26.02.2022 12:50 Відповісти
Київський привід зараз теж долучиться до зйомок, чекайте
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26.02.2022 12:50 Відповісти
доречі друзі,хтось вкурсі говорять пітуШарій почав перевзуватись в повітрі,мабуть знає що Европа скоро віддсть нам його на розправу
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26.02.2022 12:50 Відповісти
Давно пора
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26.02.2022 12:51 Відповісти
я на стрімі його дав діз і поскаржився на тероризм
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26.02.2022 13:25 Відповісти
а кто это?
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26.02.2022 17:41 Відповісти
Дайте им в жопы по ракете, для достоверности.
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26.02.2022 12:50 Відповісти
⚡️Обращение Зеленского. Главное

▫️Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага

▫️Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются нашей армией. Кафиры хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих муртадов, как в Донецке. Мы сломали их замысел. Они не получили никакого преимущества над нами

▫️Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома - это остаточный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие

▫️Народ Украины уже заслужил и имеет право обрести членство в Евросоюзе. Это будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны.

▫️Имеем почти полную поддержку стран ЕС по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение

▫️Каждому украинцу нужно помнить одно. Если можете останавливать и уничтожать кафиров - делайте это

▫️Все, кто может вернуться в Украину - возвращайтесь, чтобы защитить Украину. А потом у нас будет много работы, чтобы отстроить ее

▫️Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост

▫️К россиянам: Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся в живых

▫️Наши военные, нацгвардейцы, нацпол, тероборона, пограничники, спецслужбы, граждане - держитесь! Мы - победители
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26.02.2022 12:51 Відповісти
боже вот остался еще этот трындец..., неужели у этого плешивого извращенца хватит фантазии шантажировать этим весь мир..., господи боже, дай ему умереть быстро и спокойно...
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26.02.2022 12:54 Відповісти
Доімітуються поки не прилетить "Привид Києва".
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26.02.2022 12:56 Відповісти
Россияне заберите свой 200 груз с Украины в количестве 3500 тел.]
Завоеватели *****.
-Российские войска бомбят Киев,Харьков,Одессу,Херсон,Суммы,Винницу -все крупные города,применяют касетные бомбы по городской инфракструктуре.Применяют десант по Василькову,Гостомеле,Коблево.Путин зарвался.Или вы с ним заодно ?
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26.02.2022 12:56 Відповісти
в грозном сколько просили забрать тела
собаки бездомные доедали их

они "вне политики" многие
и вообще не в курсе что происходит
через год спросишь их, даже тогда скажут ничего такого не было
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26.02.2022 14:41 Відповісти
Європа, закривайте небо над Україною, поки не пізно
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26.02.2022 12:56 Відповісти
Россия из-за войны против Украины ежедневно теряет около 20 млрд долларов. Такая информация, как заявляет представитель президента Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский, привела российского президента Владимира Путина "в бешенство".

Об этом он сказал в эфире телеканала Рада 26 февраля. "От моих друзей в РФ...известные докторы наук. Они получили информацию, мне переслали, что Путин в бешенстве, он не ожидал, что приведет к таким материальным потерям...Ежедневные потери от войны в Украине составляют 20 млрд долларов. Даже из золотовалютные резервы в 600 млрд долларов очень быстро закончатся", - сказал Вениславский.

Если такие траты продолжатся, то всего за 30 дней войны РФ потратит все свои золотовалютные резервы. Также стоит отметить, что речь идет не только о потерях из-за разбитой техники, военных расходов, но и о масштабном санкционном ударе.
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26.02.2022 12:57 Відповісти
это еще не отключили swift
если еще китайцы все заблочат чтобы себе проблем не создавать
то вообще ужас что у них будет

хотя главное что падают снаряды на города
те могут хоть ягель годами жрать
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26.02.2022 13:27 Відповісти
так от чому у )(уйла така істерика була вчора
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26.02.2022 13:29 Відповісти
там походу все военыне округа и вояки отчитывались
чтобы не злить фюрера как положено планы нарисовали
8 лет лить в уши про "майдан и биндеровцев"
вообще кукухой поехали
совсем с головой перестали дружить

плюс может думали как с крымом будет
"серьезные санкции"...
ну или как в грузии в 2008м
тогда рашисты вообще почти ничего не потеряли
а грузины потеряли треть территории
и бумажку под названием "план урегулирования"
с подписями французов и еще кого то
его даже никто не собирался в раше исполнять
а европа даже не пыталась их заставить его выполнить
никаких санкций за невыполнение, ничего
просто забыли

просто кинули грузию

может сейчас будет шанс вернуть территории
когда по всей рашке будут остатки собирать
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26.02.2022 13:40 Відповісти
В передсмертній агонії РУЗЬГЕ-ВАРВАР намагається підступно-підло за будь-яку ціну вижити . - Це діагноз. Лікування - примусова ЕФТАНАЗІЯ
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26.02.2022 13:06 Відповісти
блин в STALKER от gsc games кто то наигрался видимо
еще бы там исполнитель желаний поискали
внутри саркафага

тут надо сессию магатэ созывать
чтобы взяли под контроль объект
(да знаю, оон бесполезная организация
ну хоть формально это задача магатэ)
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26.02.2022 13:25 Відповісти
https://gordonua.com/blogs/ilya-ponomarev/putin-lyutuet-oruzhiya-uzhe-ne-hvataet-raket-malo-1597267.html
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26.02.2022 13:45 Відповісти
похоже,"обеспокоенному" НАТО и ООН пора включиться.поскольку вопрос стоит уже в ИХ безопасности тоже.Санкциями здесь уже не обойтись.нужна воен. операция по блокированию и обезвреживанию ДРГ,захвативших ЧАЭС вместе с персоналом.Международной общественности пора прогнать сонливость-она тоже стала заложником военной агрессии России и БЕЛАРУСИ тоже.ДВА виновника.а не только Россия. Захват и шантаж ядерным объектом-уже международное преступление и мир должен отреагировать соответственно.Санкции санкциями,но пора мир спасать воен. противодействием хотя бы на уровне контртеррористической угрозы мирового масштаба.спецназ НАТО и ведущих армий мира должен разработать совместную операцию по ликвидации опасности.а при необходимости-главных руководителей террористов-руководство РФ,Беларуси и воен. командиров армий-оккупантов.
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26.02.2022 13:50 Відповісти
МАГАТЕ почему молчите. КацапьІ устроят очередную ядерную катастрофу. Тогда всей Европе достанеться.
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26.02.2022 14:16 Відповісти
Путин еще и ядерный террорист, опасный для всего мира.
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26.02.2022 14:35 Відповісти
МАГАТЭ тоже сопли жует?? время не на дни, а на часы! чего тупим, придурки??
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26.02.2022 16:19 Відповісти
 
 