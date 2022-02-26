Авіація РФ та ворожі диверсанти розкидали по Сумщині дитячі іграшки, гаджети та цінні речі, начинені вибухівкою, - ОДА
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Російська федерація вдається до чергових цинічних злочинів проти українського народу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна військово-цивільна адміністрація.
"Терміново! Авіація по області розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони, цінні речі. Все начинене вибухівкою. Це не фейк. Це інформація від військових. Тому ніхто нічого не піднімає !", - йдеться у повідомленні.
"На вулицях Сум ідуть бої. У різних районах міста є військова техніка. Жителі міста мають залишатися вдома. І подалі триматися від вікон. Загрози артилерійського обстрілу наразі немає", - також повідомляється.
"Диверсійні групи займаються розповсюдженням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів замінованих! Не чипати та терміново повідомляти про такі факти!!!! ", - додають в ОВДА.
Будь ласка, зачекайте...
Реально їх треба вбивати.
Таким способом можно попасть только в цель размером с город.
Байден сказал « хутин убийца»
Всі тихо надіються, що після значної поразки, Ерефія зможе нарешті розвалитись... кацапи ж мають заледве поверхневий наліт спільної культури - татари з калмиками мають не більше спільного, ніж зрусифікований Харків з Москвою...
Їх тримає разом тільки страх...
Це відкриє песпективу формування визвольних військових частин з полонених та втікачів з Мордору (котрих незабаром трохи прибуде) - на боротьбу з відвертим Злом завжди легше знайти охочих.
І рішуче ставити питання про визнання РФ країною-терористом.
Тоді всі санкції і ембарго підтягнуться автоматом.
Європейські прихвостні заткнуться відразу.
І мадяри і шваби.
В остальном спасибо цензору. Отсюда получаю основную информацию и доверяю этому сайту, потому, что все проверять не хватит времени.
Или понимают? Суки позорные!