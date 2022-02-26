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Новини Війна в Україні
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вибухівка (398) діти (4404) Сумська область (2204)

Авіація РФ та ворожі диверсанти розкидали по Сумщині дитячі іграшки, гаджети та цінні речі, начинені вибухівкою, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Авіація РФ та ворожі диверсанти розкидали по Сумщині дитячі іграшки, гаджети та цінні речі, начинені вибухівкою, - ОДА

Російська федерація вдається до чергових цинічних злочинів проти українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна військово-цивільна адміністрація.

"Терміново! Авіація по області розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони, цінні речі. Все начинене вибухівкою. Це не фейк. Це інформація від військових. Тому ніхто нічого не піднімає !", - йдеться у повідомленні. 

"На вулицях Сум ідуть бої. У різних районах міста є військова техніка. Жителі міста мають залишатися вдома. І подалі триматися від вікон. Загрози артилерійського обстрілу наразі немає", - також повідомляється.

"Диверсійні групи займаються розповсюдженням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів замінованих! Не чипати та терміново повідомляти про такі факти!!!! ", - додають в ОВДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сломались? Может оттащить на Россию обратно?": Українець спілкується з військами РФ на Сумщині. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
это так по русски
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26.02.2022 12:56
+30
Они еще в Афгане так делали, твари.
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26.02.2022 12:57
+25
⚡️Латвия тоже закроет своё воздушное пространство для российских авиакомпаний.
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26.02.2022 12:57
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это так по русски
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26.02.2022 12:56 Відповісти
Они еще в Афгане так делали, твари.
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26.02.2022 12:57 Відповісти
Они и на Херсонщине, во 2 мировую, так делали! Разговаривал с очевидцами. Кстати, фашисты предупреждали родителей детей!
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26.02.2022 14:04 Відповісти
Иуды кацапские , каких не видел мир.
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26.02.2022 13:01 Відповісти
⚡️Латвия тоже закроет своё воздушное пространство для российских авиакомпаний.
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26.02.2022 12:57 Відповісти
Тварями были, тварями и остались.
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26.02.2022 12:58 Відповісти
Ненавиджу мразоту.
Реально їх треба вбивати.
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26.02.2022 12:58 Відповісти
Боюся, що це фейк.
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26.02.2022 14:40 Відповісти
Это говорит о плачевном состоянии вяликой армии мира
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26.02.2022 12:58 Відповісти
⚡️Латвия тоже закроет своё воздушное пространство для российских авиакомпаний.
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26.02.2022 12:59 Відповісти
Подарунки "братнього народу".
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26.02.2022 12:59 Відповісти
Только что был авиаудар по Ахтырке. Практически по центру.
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26.02.2022 13:22 Відповісти
С очень низкой высоты на большой скорости сбросили две бомбы.

Таким способом можно попасть только в цель размером с город.
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26.02.2022 13:41 Відповісти
Документы в оон и в Гаагу .
Байден сказал « хутин убийца»
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26.02.2022 13:22 Відповісти
Необхідно поширити чіткі інструкції, що робити при виявленні таких речей або незнайомих предметів. Бачив повідомлення про незрозумілі предмети, які застосовують як мітки, з порадами їх знешкоджувати. Розповсюджувачів такої дурні треба бити по руках.
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26.02.2022 13:26 Відповісти
Ще б вигнати нахрін всіх москалів з Латвії, Литви, Єстоніі, Польші, Чехії. В "радную говень" так би мовити
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26.02.2022 13:30 Відповісти
Їх батьківщина - Залешань.
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26.02.2022 13:46 Відповісти
Теж і з цього приводу всі сусіди Мордору зараз бажають українцям натхнення, наснаги і нещадності.
Всі тихо надіються, що після значної поразки, Ерефія зможе нарешті розвалитись... кацапи ж мають заледве поверхневий наліт спільної культури - татари з калмиками мають не більше спільного, ніж зрусифікований Харків з Москвою...
Їх тримає разом тільки страх...
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26.02.2022 13:34 Відповісти
До речі, такі злочини треба максимально висвітлювати в медіа.

Це відкриє песпективу формування визвольних військових частин з полонених та втікачів з Мордору (котрих незабаром трохи прибуде) - на боротьбу з відвертим Злом завжди легше знайти охочих.
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26.02.2022 13:38 Відповісти
Потрібни всі такі речі і аналогічні документувати.
І рішуче ставити питання про визнання РФ країною-терористом.
Тоді всі санкції і ембарго підтягнуться автоматом.
Європейські прихвостні заткнуться відразу.
І мадяри і шваби.
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26.02.2022 13:54 Відповісти
Верю, что такое может делаться, только авиация разбрасывает - как это понимать? Игрушки не взрываются при падении, но взрываются когда их берут в руки? Если это придумано "авиация", то нужно исправить, если это фейк, лучше уберите, или объясните. Если российская педирация это увидит, будет тыкать, что распространяются фейки.
В остальном спасибо цензору. Отсюда получаю основную информацию и доверяю этому сайту, потому, что все проверять не хватит времени.
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26.02.2022 16:18 Відповісти
Вот почему весь мир ненавидит россиян! Они даже не понимают, как это подло и мерзко.
Или понимают? Суки позорные!
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26.02.2022 20:54 Відповісти
А как они не разбились эти гаджеты, если с самолета их сбросили? Похоже на байку. Хоть бы пару фото показали. Путин ***** конечно и будь прокляты русские окупанты, но с этими ""дитячі іграшки, мобільні телефони, цінні реч"" кажется вброс
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26.02.2022 23:19 Відповісти
 
 